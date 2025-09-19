Clima de hoy en EE.UU.: el otoño llega con tormentas severas y calor intenso este viernes 19 de septiembre de 2025

El clima en Estados Unidos presentará contrastes importantes este viernes 19 de septiembre y durante todo el fin de semana. Desde la amenaza de tormentas severas en las planicies centrales, hasta el calor intenso en el este y lluvias persistentes en la costa oeste, las condiciones meteorológicas marcarán un cierre de verano boreal con fuertes variaciones. Además, el Atlántico central será escenario del avance de la tormenta tropical Gabrielle, que continuará con su fortalecimiento.

Cómo avanza la tormenta tropical Gabrielle en el Atlántico central

El sistema que mantiene la atención de los especialistas del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) se ubica en el Atlántico central. Este viernes, el centro de la tormenta tropical Gabrielle se localizó en 21,9° de latitud norte y 54,8° de longitud oeste. Su presión mínima central fue estimada en 1004 milibares, con vientos máximos sostenidos de 52 millas por hora (84 km/h) y ráfagas que alcanzaron las 63 millas por hora (101 km/h).

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) proyecta que Gabrielle se intensificará hasta convertirse en huracán en las próximas 48 a 72 horas NHC

El pronóstico del NHC indica que Gabrielle avanzará hacia el oeste y noroeste. Los meteorólogos proyectaron que la tormenta podría intensificarse de manera gradual durante el fin de semana, hasta convertirse en huracán en las próximas 48 a 72 horas.

Viernes 19 de septiembre: se prevé que los vientos aumenten a 57 millas por hora (92 km/h), con ráfagas de hasta 69 millas por hora (111 km/h).

se prevé que los vientos aumenten a 57 millas por hora (92 km/h), con ráfagas de hasta 69 millas por hora (111 km/h). Sábado 20 de septiembre al mediodía: alcanzaría 63 millas por hora (101 km/h), con picos de 75 millas por hora (120 km/h).

alcanzaría 63 millas por hora (101 km/h), con picos de 75 millas por hora (120 km/h). Domingo 21 de septiembre en la mañana : el sistema podría llegar a 70 millas por hora (113 km/h), con ráfagas de 85 millas por hora (137 km/h).

: el sistema podría llegar a 70 millas por hora (113 km/h), con ráfagas de 85 millas por hora (137 km/h). Lunes 22 de septiembre: el pronóstico señala vientos sostenidos de 92 millas por hora (148 km/h) y ráfagas que superarían las 110 millas por hora (177 km/h).

Lluvias intensas en el oeste de Estados Unidos por los remanentes de la tormenta Mario

En paralelo, el oeste de Estados Unidos recibirá aún más de los efectos de la humedad residual del ciclón Mario. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que este viernes persistirá el riesgo de inundaciones repentinas en California, el Gran Cuenco y el suroeste de EE.UU.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que el riesgo de inundaciones repentinas persistirá en California, el Gran Cuenco y el suroeste NWS

La amenaza será más marcada en la Sierra Nevada central, donde la combinación de flujos ascendentes y nubosidad densa favorecerá acumulados importantes de lluvia. En esa zona rige una alerta de riesgo moderado por precipitaciones excesivas.

Durante el sábado, las tormentas migrarán hacia el norte, con mayor actividad en el Gran Cuenco septentrional y en las montañas Rocosas centrales. Aunque la intensidad de las lluvias disminuirá, algunas áreas del suroeste todavía experimentarán aguaceros aislados.

Tormentas y riesgo de granizo en las planicies de EE.UU.

La atención también estará puesta en las planicies centrales. El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) destacó la posibilidad de tormentas fuertes desde el suroeste de Nebraska hasta Kansas central y occidental.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) pronosticó la formación de tormentas fuertes desde el suroeste de Nebraska hasta Kansas SPC

Según el parte emitido a primera hora de este viernes, el escenario podría incluir caída de granizo de tamaño considerable y ráfagas de viento peligrosas. La actividad se espera para la tarde y se prolongará hacia la noche, con tendencia a formar un complejo convectivo organizado que se desplazará hacia el este-sureste.

Los meteorólogos explicaron que el patrón atmosférico general favorece el desarrollo de superceldas aisladas que, bajo condiciones adecuadas de cizalladura, podrían derivar en episodios severos.

Calor extremo en el este de Estados Unidos

Mientras tanto, gran parte del este del país norteamericano vivirá un fin de semana con temperaturas por encima de los promedios habituales. El NWS pronosticó que desde la región de los Grandes Lagos hasta el valle de Tennessee y los estados del Atlántico medio, los termómetros marcarán entre 88 °F (31 °C) y 95 °F (35 °C).

El interior del noreste y el norte de Nueva Inglaterra registrarán mínimas gélidas entre 28 °F (-2 °C) y 35 °F (1 °C) durante las madrugadas NWS

Este repunte térmico se sentirá con más fuerza en el valle de Ohio y en el noreste de Tennessee, donde se alcanzarán valores hasta 15 °F por encima del promedio estacional. En el sur de Nueva Inglaterra, este viernes se esperan máximas en torno a 79 °F (26 °C) a 82 °F (28 °C), aunque el sábado descenderán hacia los 60 °F (15 °C) y 70 °F (21 °C) por la llegada de un frente frío.

En contraste, el interior del noreste y el norte de Nueva Inglaterra registrará mínimas entre 28 °F (-2 °C) y 35 °F (1 °C) durante las madrugadas del fin de semana. Por ello, varias jurisdicciones emitieron advertencias y avisos de heladas y congelamiento.