Clima en EE.UU.: bomba ciclónica y tormenta nor’easter amenaza varios estados este viernes 30 de enero y el fin de semana

Un sistema invernal de gran intensidad avanzará desde el este de Estados Unidos hacia la costa atlántica, mientras una masa de aire ártico se desplaza de manera inusual hacia el sur. Esto generará un escenario de frío extremo, nevadas abundantes, vientos intensos y riesgo de inundaciones costeras.

Qué se sabe del sistema invernal que se intensifica rápidamente en EE.UU.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), una masa de aire ártico que permaneció anclada sobre el este de Canadá durante gran parte de enero comenzó a liberarse y a avanzar hacia el sur, lo que la llevará a cubrir gran parte del este de EE.UU..

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que este ciclón costero se fortalecerá rápidamente entre la noche del sábado y la madrugada del domingo NWS

El núcleo de este aire extremadamente frío se desplazará de forma poco habitual hacia el sudeste durante el fin de semana. Al encontrarse con las aguas aún cálidas de la corriente del Golfo, se generará una fuerte liberación de energía que dará origen a un ciclón costero con potencial de intensificación explosiva frente a la costa sureste.

Este proceso dará lugar a un potente nor’easter, un tipo de tormenta invernal caracterizada por su capacidad para producir fuertes nevadas, vientos muy intensos y condiciones de ventisca. El NWS advirtió que el sistema podría fortalecerse rápidamente entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, mientras se expande en tamaño frente a la costa del Atlántico medio.

Nevadas generalizadas en el sureste y el Atlántico medio

Las primeras señales de este evento invernal ya se manifestaron con un área de nieve que ingresó en la madrugada del viernes a Kentucky y que se expandirá a medida que avance hacia los Apalaches del sur. Durante el sábado, las precipitaciones sólidas se extenderán sobre Carolina del Norte y del Sur, el sur de Virginia y el norte de Georgia.

Probabilidades de nevadas para el domingo: Carolina del Norte como el punto más crítico NWS

En este contexto, Fox Weather detalló que Carolina del Norte se perfila como uno de los principales focos del fenómeno. El centro de pronósticos del canal anticipó acumulaciones que podrían alcanzar hasta un pie de nieve en distintas zonas del estado, lo que equivale a 12 pulgadas (30 centímetros).

Este volumen, sumado a la intensidad del viento, podría volver impracticables las condiciones de circulación desde las primeras horas del sábado.

Respecto del impacto previsto en la región, los especialistas destacaron:

Carolina del Norte, especialmente el área de Raleigh y zonas costeras, con acumulaciones estimadas entre ocho y 12 pulgadas (20 a 30 centímetros).

Sur de Virginia y norte de Georgia, con nevadas persistentes a lo largo del sábado.

Expansión de la nieve hacia el Atlántico medio durante la noche del sábado y la madrugada del domingo.

Riesgo de ventiscas y condiciones extremas en la costa este de EE.UU.

Uno de los puntos más sensibles será la franja costera de Carolina del Norte, incluidas las Outer Banks. Allí, el NWS señaló que el período más crítico se dará entre la noche del sábado y las primeras horas del domingo, cuando la combinación de nevadas moderadas a fuertes y ráfagas intensas podría generar condiciones de ventisca intensa, incluso en áreas cercanas al océano.

Fox Weather coincidió en este diagnóstico y advirtió que, a medida que el sistema se desplace hacia el norte y se intensifique sobre el Atlántico, los vientos podrían alcanzar valores muy elevados. En Massachusetts y Cape Cod, por ejemplo, se esperan ráfagas que podrían llegar hasta 70 millas por hora (113 km/h) durante el domingo, acompañadas de acumulaciones de nieve cercanas a medio pie.

La franja costera de Carolina del Norte enfrenta un periodo crítico entre el sábado noche y el domingo, donde la combinación de nieve y ráfagas extremas reducirá la visibilidad a niveles peligrosos NWS

Inundaciones costeras y oleaje peligroso

La rápida profundización del ciclón no solo llevará nieve y viento, sino también un aumento significativo del riesgo de inundaciones costeras. El NWS explicó que, a partir del sábado por la tarde, los vientos intensos combinados con mareas altas podrían provocar anegamientos localmente significativos y oleaje dañino a lo largo de amplios tramos de la costa este.

Este escenario resulta especialmente preocupante para zonas vulnerables que aún se recuperan de tormentas recientes. En sectores de las Outer Banks, donde la erosión costera ya había causado el colapso de viviendas durante la temporada de huracanes, las autoridades locales recomendaron evitar las playas y mantenerse alejados del agua debido al peligro que representan las olas y la inestabilidad del terreno.

El clima en el corredor I-95: qué se espera en Washington D.C. y Nueva York

A diferencia de otras grandes tormentas invernales, el corredor densamente poblado de la Interestatal 95 podría quedar relativamente al margen de las nevadas más severas. Fox Weather anticipó que ciudades como Washington D.C. y Nueva York recibirían solo entre una y dos pulgadas de nieve (dos a cinco centímetros), mientras que los mayores impactos se concentrarán más al este y al noreste.

Este contraste se reflejará también en otras regiones del país norteamericano. Mientras el este sufrirá condiciones invernales extremas, gran parte del oeste de Estados Unidos se mantendrá con temperaturas más templadas de lo normal para la época.

Mapa de temperaturas mínimas para el domingo 1° de febrero NWS

Frío ártico extremo y récords de temperatura

Detrás del ciclón costero, una poderosa irrupción de aire ártico avanzará hacia el sur. El NWS advirtió que este descenso térmico podría establecer numerosos récords diarios de temperaturas mínimas en zonas del valle alto del Ohio y el Atlántico medio. El frío más peligroso alcanzará el sureste durante el fin de semana, con registros muy por debajo del punto de congelación.

Incluso el sur de Florida podría experimentar temperaturas bajo cero hacia la mañana del domingo, un fenómeno poco frecuente para la región. Este enfriamiento estará acompañado por vientos fuertes que intensificarán la sensación térmica, lo que empujará a valores extremadamente bajos.