Clima hoy en EE.UU.: fuertes lluvias de California a Nueva Jersey y otras alertas este martes 18 de noviembre

El avance de varios sistemas frontales dejará una jornada inestable, marcada por lluvias intensas en el suroeste, nieve en distintas zonas del norte y tormentas con potencial severo en sectores del valle bajo del Ohio. Las previsiones difundidas por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) y el Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) anticipan un martes cambiante, con contrastes marcados entre regiones y condiciones que influirán en rutas, aeropuertos y áreas urbanas.

Lluvias intensas y riesgo de inundaciones en el suroeste: afecta a California

La aproximación de un frente que se desplazará desde el sur de California hacia las Rocosas definirá gran parte del comportamiento meteorológico en el oeste del país norteamericano. Según el NWS, el sistema avanzará hacia el este y generará precipitaciones persistentes que estarán acompañadas por tormentas eléctricas, especialmente en el sur del Estado Dorado y sectores del suroeste.

El Servicio Meteorológico Nacional alerta sobre un riesgo leve de lluvias excesivas en el suroeste y sureste de California SPC

Este martes, se registrará un riesgo leve de lluvias excesivas en el suroeste y en el extremo suroriental de California. Los aguaceros fuertes crearán áreas localizadas de inundaciones repentinas en zonas urbanas, rutas, arroyos pequeños y regiones afectadas por incendios forestales recientes.

Las montañas de Sierra Nevada y las sierras del sur de Utah recibirán nieve moderada a intensa, un fenómeno que continuará entre martes y miércoles.

Durante el miércoles, la inestabilidad avanzará hacia las Rocosas del sur y las Altas Llanuras meridionales, lo que generará tormentas junto a precipitaciones.

Las fuentes oficiales remarcaron que la combinación de humedad abundante y el paso del frente mantendrá elevado el peligro de acumulaciones rápidas de agua, especialmente durante la madrugada y las primeras horas del miércoles.

Nieve en el norte: desde el Alto Medio Oeste hasta los Grandes Lagos

Mientras el oeste lidia con lluvias voluminosas, otro sistema desplazará precipitaciones invernales hacia el noreste de Estados Unidos. El NWS indicó que una baja presión situada sobre el valle medio del Mississippi avanzará hacia la costa del Atlántico medio antes del miércoles, lo que generará nieve ligera.

Un sistema de baja presión sobre el valle medio del Mississippi generará nieve ligera en el valle superior del Mississippi, regiones de los Grandes Lagos y partes del valle de Ohio NWS

El martes se registrará nieve liviana en sectores del valle superior del Mississippi, regiones de los Grandes Lagos y partes del valle de Ohio. Desde la tarde hasta la madrugada del miércoles, las lluvias llegarán a los Apalaches centrales y al Atlántico medio.

AccuWeather agregó que la tormenta se moverá con rapidez y abrirá un corredor estrecho de nieve capaz de provocar superficies resbaladizas y demoras en aeropuertos. La mayor parte de esa acumulación se concentrará sobre superficies elevadas, aunque incluso pequeñas cantidades podrán causar demoras por deshielo y tareas de mantenimiento.

Minneapolis y St. Paul atravesarán momentos de mezcla invernal, mientras que en Chicago predominará la lluvia. En suburbios del noroeste podría aparecer un breve lapso de precipitación mixta con una película delgada de nieve. Para Detroit, la mayor probabilidad de acumulación se dará en los suburbios del oeste y del sur.

El corredor de mezcla invernal se desplazará hacia el este y sudeste durante la noche del martes y las primeras horas del miércoles, hasta afectar sectores de Pensilvania, el oeste de Maryland, el norte de Virginia Occidental y posiblemente zonas del norte de Nueva Jersey.

Tormentas fuertes en el valle bajo del Ohio

El Centro de Predicción de Tormentas anticipó un riesgo marginal de tormentas severas en el valle bajo del Ohio. El organismo describió un escenario con un canal superior que avanzará desde las Llanuras centrales hacia el valle medio del Mississippi.

Las tormentas en el valle del Ohio comenzarán como células elevadas con riesgo principal de granizo, pero hacia el final del día algunas podrían acercarse a la superficie con posibilidad de tornados aislados NWS

La inestabilidad irá en aumento durante el martes, a medida que el enfriamiento en niveles medios y las tasas de cambio térmico se vuelvan más pronunciados.

Las tormentas se desarrollarán en un ambiente con cizalladura significativa, lo que favorecerá corrientes ascendentes rotatorias.

En las primeras horas, la mayoría de las células serán elevadas y estarán alimentadas por el chorro de bajos niveles, con un riesgo principal de caída de granizo.

Hacia el final del día, algunas tormentas podrían apoyarse más cerca de la superficie, lo que abrirá la posibilidad de algún tornado aislado.

El SPC subrayó que la mayor parte del territorio tendrá un riesgo acotado, pero no descartó episodios localizados más intensos.