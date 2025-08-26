Clima hoy en Estados Unidos: cómo avanza la temporada de huracanes y las alertas de este martes 26 de agosto

El clima en Estados Unidos presentará este martes 26 de agosto un escenario muy variado: desde calor extremo en el noroeste, hasta tormentas intensas en el oeste y el sur, con la amenaza de inundaciones repentinas en varias regiones. A esto se sumará el avance de la tormenta tropical Fernand en aguas del Atlántico, que continuará su desplazamiento hacia el noreste.

Calor extremo en el noroeste de Estados Unidos: de Oregon a Washington

El noroeste volverá a enfrentar condiciones sofocantes, con temperaturas que se ubicarán en torno a los 100 °F (37,7 °C) en las zonas más cálidas. Este calor afectará principalmente a Oregon y Washington. El fenómeno se asociará con un sistema de alta presión que mantendrá el aire seco y con poca circulación.

El noroeste enfrentará condiciones peligrosas con temperaturas que pondrán a prueba récords históricos en Oregón y Washington NWS

La preocupación de los especialistas se centra en la falta de alivio durante la noche, ya que los valores mínimos se mantendrán muy por encima del promedio, lo que impedirá una recuperación térmica adecuada. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que el calor podría ser peligroso para las personas sin acceso a refrigeración ni suficiente hidratación.

Además, los vientos secos, las ráfagas aisladas y la posibilidad de tormentas eléctricas sin lluvias significativas elevarán el riesgo de incendios forestales.

Lluvias y tormentas en el oeste y el suroeste de EE.UU.

El oeste de Estados Unidos experimentará lluvias intensas, producto de la humedad monzónica y de la llegada de una vaguada en altura. Las precipitaciones se concentrarán sobre todo en Colorado, Nuevo México, Idaho y Utah.

El oeste y suroeste experimentarán lluvias intensas por humedad monzónica y una vaguada en altura, concentrándose en Colorado, Nuevo México, Idaho y Utah NWS

En el suroeste , las tormentas se intensificarán desde la tarde hasta las primeras horas de la noche, y afectarán a áreas urbanas y zonas desérticas.

, las hasta las primeras horas de la noche, y afectarán a áreas urbanas y zonas desérticas. En Idaho y el norte de Utah , las lluvias persistirán tanto este martes como el miércoles, con riesgo de desbordes en arroyos secos , deslizamientos en terrenos quemados y anegamientos en ciudades.

, las lluvias persistirán tanto este martes como el miércoles, con , deslizamientos en terrenos quemados y anegamientos en ciudades. En la Gran Cuenca y las Rocosas del norte y centro, los aguaceros aumentarán en frecuencia a partir del martes por la tarde, impulsados por el ingreso de un sistema de baja presión.

El NWS señaló que en algunos sectores las tormentas podrían descargar hasta 2,5 pulgadas (63 milímetros) por hora, un volumen capaz de saturar rápidamente el suelo y producir inundaciones repentinas.

Temperaturas frías en el este y el Medio Oeste

Mientras el noroeste se sofocará bajo el calor, el este y el Medio Oeste vivirán un escenario totalmente distinto. Una masa de aire frío y seco cubrirá gran parte del territorio al este de las montañas Rocosas, con temperaturas que se asemejarán más a las del otoño que a las del final del verano.

Durante la madrugada y primeras horas de este martes, en estados como Kentucky, Ohio y las montañas Apalaches, los termómetros marcarán entre 40 °F (4,4 °C) y 50 °F (10 °C).

El enfriamiento continuará hacia el jueves, cuando zonas del Atlántico medio, el valle de Ohio y el Golfo experimentarán mínimas entre 50 °F (10 °C) y 60 °F (15,5 °C). En paralelo, el aire frío sobre los Grandes Lagos dará origen a lluvias y tormentas localizadas, conocidas como “efecto lago”, que se intensificarán hacia mediados de semana.

Lluvias torrenciales en el centro y sur de Estados Unidos

El frente estacionario que se extiende desde las Llanuras hasta el sur generará lluvias recurrentes y de gran intensidad en Colorado, Kansas, Oklahoma y Arkansas, con acumulados que se repetirán día tras día.

Un frente estacionario desde las Llanuras hasta el sur generará lluvias torrenciales recurrentes en Colorado, Kansas, Oklahoma y Arkansas SPC

La humedad elevada al norte del frente favorecerá tormentas que descargarán hasta 2,5 pulgadas (63 milímetros) en una hora, lo que provocará problemas en áreas urbanas y campos agrícolas. El suelo, cada vez más saturado, perderá la capacidad de absorber agua, lo que aumentará la posibilidad de inundaciones.

En algunos sectores de Kansas, Oklahoma y el valle del río Rojo, las temperaturas máximas apenas alcanzarán entre 60 °F (15,5 °C) y 70 °F (21,1 °C), valores excepcionalmente bajos para esta época del año. Estos registros podrían establecer marcas históricas de frío para finales de agosto.

Actividad en el Atlántico: tormenta tropical Fernand

A la variabilidad climática en tierra firme se sumará la evolución de la tormenta tropical Fernand, que se ubicaba en la mañana del martes en la latitud 37,0°N y longitud 55,2°W. El ciclón avanzará hacia el noreste a una velocidad de 14 millas por hora (22 km/h), con vientos sostenidos de 46 millas por hora (74 km/h) y ráfagas que alcanzarán las 57 millas por hora (92 km/h).

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) estimó que el sistema mantendrá su intensidad durante el día, pero se debilitará a partir del miércoles, cuando se convertirá en un ciclón postropical cerca de los 39,9°N y 50,6°W. Hacia el jueves en la madrugada, los restos de Fernand se disiparán en el Atlántico Norte.

Aunque no representará un peligro directo para las costas de Estados Unidos, la tormenta generará áreas de mar gruesa, con olas de hasta 13 pies (cuatro metros) en el cuadrante noreste de su circulación. El NHC solicitó a las embarcaciones cercanas reportar las condiciones del océano para ajustar los pronósticos.