Cohete ULA Vulcan en Florida: cuándo es el lanzamiento y desde dónde se puede ver

El próximo jueves 12 de febrero se realizará desde Florida el lanzamiento del cohete ULA Vulcan, que irá equipado con cuatro propulsores sólidos para iniciar una misión de seguridad nacional. El despegue, según los especialistas, será visible desde la mayor parte del estado, aunque la posibilidad de observarlo sin problemas dependerá del clima y la nubosidad.

El lanzamiento del cohete Vulcan de United Launch Alliance (ULA), un proveedor de servicios de lanzamiento de naves espaciales para el gobierno de Estados Unidos, está programado para realizarse el jueves 12 de febrero a las 3.30 hs (hora del Este), desde Cabo Cañaveral, en Florida. Luego de su despegue, tomará una trayectoria hacia el este, en ruta a una órbita geosincrónica de 22.000 millas (35.000 kilómetros) de altura.

El cohete ULA Vulcan lanzará una carga útil de seguridad nacional desde Cabo Cañaveral, en Florida ULA

De acuerdo con USA Today, si bien depende de las condiciones climáticas, el lanzamiento debería ser visible en la mayor parte de Florida, incluidas zonas tan lejanas como Jacksonville, Cape Coral y Miami.

En ese sentido, el momento se podrá observar mejor en persona, especialmente para quienes estén ubicados en cualquier lugar de la Space Coast (Melbourne, Florida), la Fun Coast (área de Daytona Beach) o la Treasure Coast (Vero Beach, Jensen Beach y Fort Pierce).

El despegue será particularmente especial debido a la posibilidad de verlo en otras áreas mucho más allá de la plataforma de lanzamiento. En concreto, según la información compartida por ULA, las ciudades que podrán observar el lanzamiento desde Cabo Cañaveral con claridad son:

Space Coast (incluye Titusville, Mims, Port St. John, Merritt Island, Cocoa, Cocoa Beach, Melbourne, West Melbourne, Palm Bay, Satellite Beach, Indian Harbour Beach, Indialantic, Melbourne Beach, Grant-Valkaria y Sebastian).

Este de Orlando, cerca de la Universidad de Florida Central.

Bithlo.

El norte de la Costa del Tesoro.

Condado de Indian River.

Vero Beach.

Partes de Daytona Beach.

New Smyrna Beach.

Oak Hill.

La ULA explica en su sitio web oficial que el cohete Vulcan Centaur VC4S, con cuatro propulsores sólidos, lanzará una carga útil de seguridad nacional multimanifiesto. Irá directamente a una órbita geosíncrona a más de 22.000 millas (35.000 km) sobre la Tierra.

El cohete ULA Vulcan despegará desde Florida con el objetivo de lanzar la carga útil a una órbita geosíncrona a más de 22.000 millas sobre la Tierra ULA

La carga útil USSF-87 incluye el sistema del Programa de Conocimiento de la Situación Espacial Geosíncrona (GSSAP, por sus siglas en inglés). Este mejorará la capacidad de los científicos para detectar, advertir, caracterizar y atribuir rápidamente perturbaciones a los sistemas espaciales en el entorno geosíncrono.

En un mensaje, la guía del fotógrafo espacial Ben Cooper indica que los mejores lugares para observar el lanzamiento del cohete Vulcan de ULA son:

Port Canaveral (12,9 millas en la 528 sobre el río).

(12,9 millas en la 528 sobre el río). Titusville (13,2 millas, la mejor vista en el puente Max Brewer en Parrish Park).

Después de este despegue, se realizarán otros lanzamientos desde el Cabo Cañaveral, lo que incluye los siguientes:

Artemis II: transportará a cuatro astronautas en la primera misión tripulada alrededor de la Luna desde 1972. Está programada para principios de marzo, a confirmar .

. Falcon 9: lanzará a la Crew-12 a la Estación Espacial Internacional desde la plataforma 40 el 13 de febrero a las 5:15 hs EST . La primera etapa aterrizará de regreso en Cabo Cañaveral aproximadamente ocho minutos después del lanzamiento.

. La primera etapa aterrizará de regreso en Cabo Cañaveral aproximadamente ocho minutos después del lanzamiento. New Glenn: el tercer vuelo del cohete New Glenn de Blue Origin lanzará el próximo satélite BlueBird para AST Space Mobile a fines de febrero como muy pronto.

