No es una bola de fuego: el cohete de Amazon que se verá desde Florida hasta Nueva York este martes

Los residentes de Florida podrán presenciar un próximo lanzamiento que será visible hasta Nueva York y otras áreas. United Launch Alliance (ULA, por sus siglas en inglés) enviará otro lote de satélites de internet de Amazon a la órbita este martes 16 de diciembre. A continuación, te indicamos la ruta y los horarios.

El lanzamiento de Florida que será visible hasta en Nueva York

El cohete Atlas V de ULA llevará otro lote de satélites a la órbita baja terrestre para Amazon Leo, su constelación de banda ancha. El despegue está previsto desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida, dentro de una ventana de lanzamiento de 29 minutos.

Fecha y ventana del lanzamiento: martes 16 de diciembre, entre las 3.28 y las 3.57 hs (hora del Este) .

martes 16 de diciembre, entre las . Para aquellos que no puedan salir a observar el cielo, también será posible ver el lanzamiento en vivo, a través del link de YouTube: www.youtube.com/watch?v=8sUGNYmYjR4

El cohete Atlas V de ULA lanzará otro lote de satélites a la órbita baja terrestre para Amazon Leo United Launch Alliance - United Launch Alliance

De acuerdo con Space, el cohete transportará 27 naves espaciales Amazon Leo. La misión es proporcionar internet rápido y confiable a clientes de todo el mundo, lo que incluye a aquellos en comunidades desatendidas o con acceso limitado.

Amazon Leo, el proyecto para aumentar el internet satelital

Amazon Leo, anteriormente conocido como Proyecto Kuiper, es la megaconstelación de internet satelital planificada por la empresa. La red estará compuesta por unos 3200 satélites, que alcanzarán la órbita en más de 80 lanzamientos realizados con diversos cohetes. Seis de estas misiones ya se completaron.

El lanzamiento del martes 16 diciembre será la cuarta misión del Proyecto Leo para el Atlas V, un cohete que debutó en agosto de 2002.

Space señala que la ULA tiene planes de abandonar gradualmente el Atlas V en favor de un nuevo vehículo llamado Vulcan Centaur, que tiene tres misiones en su haber hasta la fecha.

Un cohete Atlas V 551, configurado con cinco propulsores sólidos laterales y un carenado de carga útil de longitud media, lanzará al espacio los próximos satélites Amazon Leo United Launch Alliance - United Launch AllUnited Launch Allianceiance

Una vez en funcionamiento, el Proyecto Leo ofrecerá conectividad a internet a personas de todo el mundo. Competirá con la megaconstelación Starlink de SpaceX, que ya presta servicio a clientes mediante más de 9000 satélites en órbita terrestre baja.

Dónde se podrá ver el cohete Atlas V: mapa de visibilidad

La ULA proporcionó un mapa que muestra el lanzamiento de los satélites Amazon Leo del Atlas V, su trayectoria de vuelo prevista y la visibilidad del lanzamiento.

Florida Today detalló que los residentes del Estado del Sol, particularmente los que están en cualquier lugar de Space Coast (Melbourne), Fun Coast (Daytona Beach) o Treasure Coast (Vero Beach, Jensen Beach y Fort Pierce), verán mejor el lanzamiento.

ULA proporcionó un gráfico que muestra el lanzamiento y las zonas de visibilidad United Launch Alliance - United Launch Alliance

El despegue se realizará desde el Complejo de Lanzamiento 41 de la Estación Espacial de Cabo Cañaveral, con una trayectoria noreste. La visibilidad de la ruta de paso se extiende desde Georgia hasta Nueva York.

El lanzamiento, que se realizará al este de Orlando, se podrá visualizar en Bithlo, la parte norte de Treasure Coast, condado de Indian River, Sebastian, Vero Beach, partes de Daytona Beach, New Smyrna Beach y Oak Hill.

Con base en el mapa que publicó la ULA, los residentes que vivan en algunas partes de Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia, Delaware, Kentucky, Nueva Jersey, Pensilvania, Ohio, Nueva York, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, New Hampshire y Michigan también podrán ver al cohete pasar.