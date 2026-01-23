Así es la ciudad de Colorado, rodeada de entornos naturales, donde nació Jared Polis

En un escenario donde la naturaleza dicta las reglas, este lugar se alza no solo como un refugio de montañas imponentes y aire puro, sino como la cuna de figuras que marcaron el rumbo político de Estados Unidos. Esta joya de Colorado fue donde nació Jared Polis, actual gobernador del estado, cuya identidad se relaciona con la libertad y el espíritu innovador que emana de estos paisajes.

Boulder, la ciudad donde nació Jared Polis que ofrece paisajes naturales

Jared Polis nació en Boulder, Colorado y creció en el mismo estado. Es filántropo, emprendedor y fundador de varias empresas. Fue electo gobernador de Colorado en 2018 y anteriormente, sirvió en el 2º Distrito Congresional del Estado entre 2009 y 2019, indicó Western Governors’ Association.

Boulder tiene una de las postales naturales más impactantes del país (Instagram/@filmcommissions)

La ciudad de Polis se encuentra en un valle al pie de las Montañas Rocosas, a unos 40 kilómetros al noroeste de Denver. Boulder encabezó la lista de las ciudades más felices y saludables de Estados Unidos en 2017, y los motivos sobran: desde sus postales naturales de impacto y su clima agradable, hasta un centro urbano lleno de vida y actividades al aire libre que desafía incluso a los más inquietos, destacó National Geographic.

Atractivos que ofrece la ciudad de Boulder, Colorado

Aire libre y aventura

Boulder Creek Path: esta ruta recreativa conecta puntos clave de la ciudad a lo largo del arroyo, y funciona como un termómetro de la cultura local: saludable, activa y amante del exterior. Ideal para ciclistas, patinadores y hasta para quienes practican tubing en las aguas del arroyo, según Visit the USA.

Parque Chautauqua: es una visita obligatoria para quienes buscan conectar con la montaña, sin importar el nivel de condición física. Caminar por los senderos, bajo el aire puro de Colorado y con los imponentes Flatirons de fondo, es una experiencia muy revitalizante.

Flatirons: estas cinco icónicas formaciones de arenisca en Green Mountain ofrecen un abanico infinito de posibilidades: kilómetros de senderos para explorar a pie, rutas de escalada para todos los niveles y espacios ideales para el slackline, señaló National Geographic.

Esta ciudad brinda una excelente oportunidad para realizar actividades como senderismo, ciclismo y escalada (Instagram/@vwpassion)

Compras y gastronomía en la calle Pearl

El Pearl Street Mall es mucho más que un destino de compras; es un vibrante corredor peatonal de cuatro cuadras que ostenta el título oficial de parque municipal. Desde su inauguración en 1977, este espacio reúne lo mejor de la gastronomía local, boutiques exclusivas y cafeterías con encanto, según Visit Boulder Colorado.

Para los amantes de las compras ofrece despliegue de boutiques independientes, librerías y tiendas técnicas. En cuanto a lo gastronómico, esta calle es una de las mejor para comer y cuenta con casi 100 restaurantes. También se aconseja visitar Mercado Agrícola para encontrar productos agrícolas y de granjas junto a los vendedores locales.

Cultura y entretenimiento

En lo cultural, Boulder cuenta con galerías, artesanías locales y una ruta de arte público que se puede recorrer a pie. La calle Pearl es un teatro vivo con músicos de bluegrass y artistas callejeros. Además, el histórico Boulder Theater ofrece la mejor cartelera de conciertos y comedia, consignó el sitio Colorado.

Para aquellos que buscan diversión familiar, hay fuentes de agua para refrescarse, jardines de rocas y tiendas icónicas como Into the Wind, es el lugar favorito de los más pequeños.

La calle Pearl de Boulder tiene cuatro cuadras con gastronomía, boutiques y cafeterías (Instagram/@beers_and_hikes)

Para los amantes del té

Boulder es la auténtica capital del té. Los visitantes pueden explorar la fábrica de Celestial Seasonings, la marca de fama mundial que ofrece recorridos gratuitos para conocer su proceso de producción y degustar sus variedades, según Visit the USA.

Pero la joya de la corona es la Casa de Té Boulder Dusambé, este impresionante edificio, cuenta con un techo tallado y pintado a mano con motivos persas, una docena de columnas de cedro y un jardín de rosas con terraza.