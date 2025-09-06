“Comic Art”: la inusual moneda estadounidense y su precio en el mercado

El Programa de Monedas y Medallas de Arte Cómico, conocido en inglés como “Comic Art” ya tiene a sus primeras piezas publicadas en una preventa exclusiva para coleccionistas. Este proyecto, que se desarrolla en conjunto con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, se extenderá durante varios años.

El origen del programa Comic Art

De acuerdo con la Casa de la Moneda de EE.UU., el programa busca representar a los superhéroes de DC en monedas y medallas oficiales, como un homenaje a los valores que transmiten estas figuras. El diseño de cada pieza influye directamente en su cotización de mercado, lo que abre un nuevo campo para el coleccionismo especializado en numismática y cultura popular.

La primera moneda de la serie, en homenaje a Superman, fue lanzada el 24 de julio de 2025 y actualmente se encuentra en preventa Foto U.S Mint

La primera presentación oficial se realizó el 19 de agosto durante la Feria Mundial del Dinero de la Asociación Numismática Americana (ANA, por sus siglas en inglés), celebrada en el Centro de Convenciones de Oklahoma City. Allí se exhibieron los diseños de Batman y Wonder Woman, que se suman al de Superman, el primer lanzamiento de la serie.

Personajes confirmados en la serie de monedas Comic Art

Además de Superman, Batman y Wonder Woman, se confirmó que otros seis superhéroes se incorporarán a la colección. En 2026 llegarán Linterna Verde, Robin y Supergirl, mientras que en 2027 debutarán Flash, Batgirl y Aquaman.

La directora interina de la Casa de la Moneda, Kristie McNally, explicó que este programa no solo refleja a los héroes del cómic, sino también la tradición de contar historias a través de medios artísticos. “Esta serie pionera e histórica es más que una celebración de los héroes del cómic: es un homenaje al poder perdurable de la narración. Al honrar a estos personajes legendarios en monedas y medallas, conectamos generaciones a través del arte, la historia y la imaginación”, declaró en un comunicado oficial.

Los diseños son elaborados por el grabador jefe Joseph Menna, quien antes de trabajar en la institución fue artista en DC Comics. De este modo, se integran dos campos distintos: el de las historietas y el de las monedas de colección.

El ejemplar de Batman estará disponible para la venta el 25 de septiembre de 2025 Foto U.S Mint

Cómo identificar una moneda auténtica con el diseño de Superman

El primer personaje en tener una moneda dentro del programa fue Superman, con tres versiones disponibles:

Moneda de oro de 24 quilates proof

Año: 2025.

Ceca: la Casa de la Moneda de West Point (“W”).

Composición: 99,99% Oro.

Peso fino del oro: 0,500 onzas troy.

Diámetro: 27.00 milímetros.

Anverso: muestra al héroe volando sobre la granja de su infancia con la palabra “LIBERTY” en la periferia superior y la fecha “2025″ en el inferior de la pieza. El lema “IN GOD WE TRUST” aparece en el extremo derecho y la marca de ceca “W”, perteneciente a West Point, aparece en la izquierda.

Reverso: presenta a Clark Kent contemplativo, acompañado por la inscripción “UNITED STATES OF AMERICA”, junto con el valor “US$50″ en la periferia superior, y “1/2 OZ. 9999 FINE GOLD E PLURIBUS UNUM” ubicado en la parte inferior.

Medalla de plata de 2,5 onzas

Año: 2025.

Ceca: la Casa de la Moneda de Filadelfia (“P”).

Composición: 99,9% plata.

Peso: 2,5 onzas troy.

Diámetro: 50,80 milímetros.

Anverso: conserva el mismo diseño, pero con inscripciones simplificadas. Muestra al héroe volando sobre la granja de su infancia con la palabra “LIBERTY” en la periferia superior y la fecha “2025″ en el inferior de la pieza. Esta variante no contiene el lema “IN GOD WE TRUST”.

Reverso: presenta a Clark Kent contemplativo, acompañado por su nombre “SUPERMAN” situado en la parte inferior, junto con el lema ”HOPE AND STRENGTH”, en la parte inferior.

Medalla de plata de una onza

Esta tercera variante cuenta con los mismos detalles que la anterior pieza, con algunas pequeñas diferencias:

Año: 2025.

Ceca: la Casa de la Moneda de Filadelfia (“P”).

Composición: 99,9% plata.

Peso: 1 onza troy.

Diámetro: 40,60 milímetros.

Anverso: conserva el mismo diseño, muestra al héroe volando sobre la granja de su infancia con la palabra “LIBERTY” en la periferia superior, pero en esta version no aparece la fecha.

Reverso: presenta a Clark Kent contemplativo, acompañado por su nombre “SUPERMAN” situado en la parte inferior, junto con el lema ”HOPE AND STRENGTH”, en la parte inferior.

Cómo identificar las monedas y medallas de Batman

El segundo personaje en incorporarse a Comic Art es Batman. Al igual que Superman, cuenta con tres versiones:

Moneda de oro de 24 quilates proof

Esta versión estará disponible a partir del 25 de septiembre de 2025 con los detalles característicos especificados. Entre los detalles a observar se encuentran:

Año: 2025.

Ceca: la Casa de la Moneda West Point (“W”).

Anverso: figura Batman con los puños cerrados acompañado de un águila. La palabra “LIBERTY” en la periferia superior, el lema “IN GOD WE TRUST” aparece en el extremo izquierdo junto con la marca de ceca “W”, y la fecha en la parte inferior de la pieza.

Reverso: aparece la batiseñal sobre la ciudad junto con la figura de Batman de pie. “UNITED STATES OF AMERICA” aparece en la periferia superior. El lema “E PLURIBUS UNUM” junto con “1/2 OZ. 9999 FINE GOLD” en la periferia inferior. El valor nominal “$50” se encuentra a lado del Batman a la derecha.

Medalla de plata de 2,5 onzas

Año: 2025.

Ceca: la Casa de la Moneda de Filadelfia (“P”)

Anverso: en el centro se ubica la imagen de Batman con los puños cerrados, acompañado por un águila. La palabra “LIBERTY” se encuentra en el parte superior y la fecha en la parte inferior de la pieza.

Reverso: se observa a Batman de pie junto con una batiseñal en el cielo. El nombre “Batman” figura en la periferia superior. El lema “JUSTICE AND COURAGE” en la periferia inferior.

Medalla de plata de una onza

Año: 2025.

Ceca: la Casa de la Moneda de Filadelfia (“P”)

Anverso: en el centro se ubica la imagen de Batman con los puños cerrados, acompañado por un águila. La palabra “LIBERTY” se encuentra en el parte superior y la fecha no se encuentra graficada en esta versión.

Reverso: se observa a Batman de pie junto con una batiseñal en el cielo. El nombre “Batman” figura en la periferia superior. El lema “JUSTICE AND COURAGE” en la periferia inferior.

Cómo identificar un ejemplar de Wonder Woman auténtico

La tercera protagonista de la serie es Wonder Woman, cuyas monedas estarán disponibles para preventa el 13 de noviembre de 2025. También tendrá tres variantes:

Moneda de oro de 24 quilates

Año: 2025.

Ceca: la Casa de la Moneda de West Point (“W”).

Anverso: se observa la imagen de la mujer maravilla corriendo con su característico atuendo y escudo. La palabra “LIBERTY” figura en la periferia superior, mientras que “IN GOD WE TRUST” en el extremo izquierdo y la fecha “2025” en la periferia inferior. La marca de ceca se encuentra en el extremo derecho por debajo del escudo.

Reverso: la Mujer Maravilla se encuentra junto con tres águilas en pleno vuelo. En el fondo exhibe parte del mapa mundial. La palabra “UNITED STATES OF AMERICA” junto con “E PLURIBUS UNUM 1/2 OZ. 9999 FINE GOLD” enmarca el contorno de la pieza. El valor nominal “$50” se ubica abajo del águila de mayor tamaño.

Medalla de plata de 2,5 onzas

Año: 2025.

Ceca: la Casa de la Moneda de Filadelfia (“P”).

Anverso: se observa la imagen de la Mujer Maravilla corriendo con su característico atuendo y escudo. La palabra “LIBERTY” figura en la periferia superior, mientras que la fecha “2025” en la periferia inferior.

Reverso: la Mujer Maravilla se encuentra en pleno vuelo junto con tres águilas. En el fondo se ve parte del mapa mundial. Su nombre “WONDER WOMAN” aparece en la periferia superior y el lema “PEACE AND EQUALITY” en el inferior.

Medalla de plata de una onza

Año: 2025.

Ceca: la Casa de la Moneda de Filadelfia (“P”).

Anverso: se observa la imagen de la Mujer Maravilla corriendo con su característico atuendo y escudo. La palabra “LIBERTY” figura en la periferia superior.

Reverso: la Mujer Maravilla se encuentra en pleno vuelo junto con tres águilas. En el fondo exhibe parte del mapa mundial. Su nombre “WONDER WOMAN” aparece en la periferia superior y el lema “PEACE AND EQUALITY” en el inferior.

La moneda en homenaje a Wonder Woman estará disponible para preventa el 13 de noviembre de 2025 Foto U.S Mint

Cuánto valen las monedas Comic Art

El interés por las monedas de la serie Comic Art se refleja en las preventas anunciadas, que aseguran entregas rápidas a partir del otoño boreal de 2025. Los compradores pueden optar por suscripciones que incluyen envío gratuito y acceso prioritario a futuras emisiones.

De acuerdo con la información oficial, el valor nominal de las piezas de oro es de US$50, pero sus precios de colección son muy superiores debido al material utilizado, el diseño artístico y la edición limitada.

Moneda de oro de 24 quilates proof – Superman: US$2710 .

. Moneda de oro de 24 quilates proof – Batman: aún no tiene valor de mercado .

. Moneda de oro de 24 quilates proof – Wonder Woman: aún no tiene valor de mercado.

En cuanto a las medallas, el valor es de:

Medalla de plata de 2,5 onzas – Superman: US$275 .

. Medalla de plata de una onza – Superman: US$135 .

. Medalla de plata de 2,5 onzas – Batman: US$275 .

. Medalla de plata de una onza – Batman: US$135 .

. Medalla de plata de 2,5 onzas – Wonder Woman: US$275 .

. Medalla de plata de una onza – Wonder Woman: US$135.

Con la llegada de nuevos personajes en 2026 y 2027, el programa ampliará aún más la serie, lo que consolidará a los superhéroes de DC como protagonistas de un proyecto sin precedentes en la historia monetaria de EE.UU.