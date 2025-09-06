Cómo aprender inglés gratis con Google: así es la nueva función del traductor para practicar de forma simple y divertida

Google decidió implementar el uso de IA para agregar herramientas al traductor, sus nuevas funciones han sido comparadas con otras aplicaciones para aprender inglés y otros idiomas, como Duolingo, aunque también incluirá funciones en vivo y la oportunidad de comunicarse en tiempo real con hablantes nativos.

La nueva función de Google para aprender inglés gratis

El traductor utilizó modelos de inteligencia artificial avanzados y también agregó la posibilidad de establecer comunicación con otros usuarios en tiempo real para la práctica de idiomas. En un comunicado oficial, Google explicó que añadirá otras funciones más en busca de facilitar el aprendizaje de sus usuarios.

La empresa dijo buscar superar las barreras lingüísticas con ayuda del razonamiento avanzado y las capacidades multimodales de los modelos de Gemini, que facilitarán el aprendizaje de inglés y de otros idiomas con dos funciones principales que son:

El Traductor de Google añade herramientas para aprender idiomas (web/blog.google)

Conversaciones en vivo traducidas en tiempo real

Esta herramienta puede ayudar a conectar con las personas, pues mientras sostienen conversaciones, la aplicación podrá traducir el audio en tiempo real, así como mensajes de texto con las traducciones de pantalla que podrán realizarse con la aplicación móvil.

Además de inglés, existen otros 69 idiomas disponibles para facilitar las charlas en vivo, como español, francés, coreano, entre otros. Y estará disponible en la pestaña "Traducir en vivo" que después de activarla desplegará una sección para seleccionar el idioma y entonces se activará para que las personas comiencen a hablar.

Según Google, la traducción en tiempo real podrá escucharse en voz alta y también leerse a través de una transcripción en la pantalla del dispositivo, la cual mostrará el lenguaje original y la traducción al idioma seleccionado. Además, la IA que usa está diseñada para detectar pausas, acentos, entonaciones y cambios de idiomas.

La nueva herramienta de Google Traductor permite traducir conversaciones en vivo (web/blog.google)

Experiencia personalizada según la capacidad de aprendizaje

La empresa también menciona que busca que sus usuarios practiquen sus conversaciones en inglés o en el idioma que deseen aprender, para así escuchar y hablar con confianza de diversos temas.

En este sentido, se ofrecerá una nueva función que se encuentra en prueba y que consiste en adaptar el aprendizaje a los diferentes niveles, desde principiante hasta avanzado. También podrá crear sesiones de práctica de comprensión auditiva y de expresión oral que serán totalmente personalizadas.

Las nuevas funciones del Traductor de Google para aprender idiomas (blog.google)

Así funcionan las conversaciones interactivas del Traductor de Google

Esta última herramienta recientemente implementada por la IA ha sido comparada con otras aplicaciones de aprendizaje de idiomas, pues es necesario instalar la app en el dispositivo móvil, después seleccionar la opción de “Práctica” y personalizar la experiencia al elegir el nivel y los objetivos de aprendizaje.

Una vez listo se crearán escenarios especiales en los que los usuarios podrán escuchar conversaciones y después seleccionar las palabras que identificaron según la pregunta que realice el traductor de Google.

Las lecciones realizadas en la app quedarán registradas y se llevará la cuenta del progreso diario de cada individuo para calificar su aprendizaje en la comunicación de otro idioma. El método está desarrollado por expertos en enseñanza y basado en estudios recientes, según Google.

Cuándo estará disponible la nueva función de Google para aprender idiomas

La empresa precisó que se hizo una prueba con primeros usuarios, quienes brindaron una respuesta positiva, por lo que continuaron con la versión beta del programa, que fue lanzado la última semana de agosto.

En una primera etapa está disponible para hablantes de inglés que deseen aprender español y francés y para hablantes de español, francés y portugués que quieran aprender el idioma del país norteamericano.

La aplicación está disponible para iOS y Android, es totalmente gratuita y utiliza los modelos Gemini de inteligencia artificial para ayudar a sus usuarios a mejorar la calidad de sus traducciones, aprender, comprender y conversar con facilidad.