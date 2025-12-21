Cómo el temor al ICE y las redadas migratorias en 2025 han impactado en los negocios latinos en EE.UU.

Varios negocios de latinos en Estados Unidos notaron que las ventas cayeron notablemente como consecuencia del temor que tienen los migrantes ante las redadas y deportaciones masivas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante todo 2025. Los comerciantes también adjudican una gran responsabilidad a la inflación.

Cómo viven los comerciantes latinos las caídas en las ventas

En un centro comercial de Atlanta, todos los latinos que trabajan allí coinciden en lo mismo: pese a la cercanía de las fiestas de fin de año, persiste una importante caída en las ventas. Para muchos eso se debe a que los migrantes eligen no salir de casa para evitar al ICE, según un reporte de CNN.

La Patrulla Fronteriza creció en protagonismo en las redadas en estados gobernados por demócratas Erin Hooley� - AP�

“Yo tenía a gente trabajando, a un ayudante, y tuve que suspenderlo porque ya no sale para pagarle a un trabajador”, reconoció el comerciante Roberto Giménez, inmerso en las consecuencias de la crisis.

Otros aseguran que, si bien se ven personas por los pasillos del paseo de compras, la mayoría van con las manos vacías. Esto también afecta a quienes ofrecen servicios.

Un cliente de una peluquería en el centro reconoció que, desde que comenzó a cortarse el cabello allí, las conversaciones con el barbero siempre fueron relacionadas con las complicaciones económicas.

“Él ve desde aquí lo que sucede en el centro comercial”, explicó el consumidor. El trabajador, por su parte, aseguró que la baja en la demanda incrementó cuando el gobierno de Donald Trump intensificó la detención de migrantes indocumentados. Esto causó “temor” en la comunidad y le costó clientes.

“Tenía clientes que venían cada mes o tres semanas desde Alabama, Carolina del Sur o Tennessee, pero ya no los he visto”, comentó el peluquero.

Esto, a su vez, lo obligó a reducir sus ingresos y a trabajar todos los días de la semana. No considera que aumentar los precios sea una opción, ya que “eso sería peor”.

Los restaurantes latinos también sienten el impacto: cómo cayeron las ventas por las redadas

De acuerdo con Reporte Hispano, que conversó con varios trabajadores de restaurantes latinos en Nueva Jersey, allí las ventas cayeron un 20% desde que comenzó el segundo mandato de Trump como presidente.

Silvia Concepción, propietaria del restaurante Crazy Corns 05, en New Brunswick, dijo al medio: “La gente aún tiene miedo de salir, no están llegando al negocio como solían y están gastando mucho menos”.

Ni siquiera la llevada de Navidad motivó las ventas en los comercios latinos Jae C. Hong - AP

Luego explicó: “Por suerte, los pedidos por teléfono nos han permitido mantener el negocio. Pero no es lo mismo, cuando la gente viene al restaurante gasta mucho más dinero”.

Por otro lado, Arturo Ortega, quien tiene seis establecimientos en cinco ciudades del estado, también notó una gran disminución. En su caso, dijo que la caída rondó entre el 20 y el 30%.

“Mi negocio se centra en los clientes latinos, pero hoy en día la gente tiene miedo, están preocupados, no saben qué va a pasar en el futuro inmediato, por lo que no están gastando su dinero y lo están ahorrando”, comentó Ortega.

Incluso, el propietario no descarta verse obligado a despedir parte de su personal, conformado por 200 empleados. “La pérdida de estos trabajadores crearía una grave escasez”, opinó.

Las políticas de Trump también impactaron en el desempleo de latinos

Según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), el desempleo de los latinos subió al 5% en noviembre de 2025. Esta cifra se encuentra por encima del promedio nacional, que es de 4,6%.

Estos números implican los niveles más altos desde septiembre de 2021, cuando el país todavía sentía el impacto de la pandemia.

Las políticas de Donald Trump provocaron desempleo en latinos Alex Brandon - AP

Incluso se desaceleró la generación de nuevos empleos: fue de 64.000 puestos en ese mes. Cabe destacar que los latinos representan el 20% de la fuerza laboral estadounidense.

“Mientras la Casa Blanca continúa engañando al público sobre la economía, las cifras cuentan otra historia: los salarios no están siguiendo el ritmo del aumento de los costos y millones de familias se están quedando cada vez más atrás”, acusó la organización Voto Latino tras la publicación del informe de la BLS.