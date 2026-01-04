Cómo es el método Harv Eker para ahorrar y tener una mentalidad de éxito en 2026

El método Harv Eker no solo permite ahorrar y reprogramas las creencias hacia el éxito, sino que también se enfoca en mejorar la relación con el dinero y la forma en la que se manejan las finanzas personales. Este procedimiento recibe su nombre de su autor y fue planteado por primera vez en el libro Los Secretos de la Mente Millonaria.

Paso a paso del método Harv Eker para ahorrar en 2026

El método Harv Eker fue calificado como una de las mejores estrategias financieras para la administración personal del dinero, de acuerdo con Open Bank.

En el método Harv Eker, 50% de los ingresos se destinan a gastos básicos y el otro 50% en subgrupos, incluidos el 10% destinado al ahorro a mediano plazo (Pexels/Kampus Production)

Fue propuesto por el empresario y escritor T. Harv Eker y es diferente del resto porque no solo se enfoca en el ahorro, ya que añade la gestión del dinero y la mentalidad de éxito.

Para realizarlo se debe hacer una división de los fondos y destinarlos a diferentes rubros, por ejemplo:

50% de los ingresos deben ser destinados a las necesidades básicas y gastos esenciales, como la vivienda, alimentación, transporte, servicios, entre otros.

El otro 50% se divide de forma equitativa entre cinco rubros que son: libertad financiera, educación, diversión, donaciones a caridad, y ahorros a mediano plazo, cada una con un 10% destinado.

Expertos apuntan a que esta es una de las mejores formas de organizar y estructurar las finanzas de manera más consciente y efectiva, además de que se pueden realizar ajustes en los porcentajes, de acuerdo con las necesidades de cada persona.

Cómo alcanzar la mentalidad de éxito según el método Harv Eker

En Los Secretos de la Mente Millonaria, Eker insiste en que la mentalidad de éxito y riqueza es un requisito esencial para poder alcanzar las metas financieras y señala que la mayoría de las personas tiene un “límite de dinero interno” que “no les permite crecer”, según Bank Inter.

La mentalidad de abundancia y la administración del dinero son dos de los pasos principales del método Harv Eker (Pexels/Karola G)

Para poder deshacerse de eso, según el método planteado por el también conferencista, se debe:

Identificar las creencias limitantes o patrones mentales que impiden alcanzar la riqueza.

Reprogramar la mente con afirmaciones y ejercicios que propicien la mentalidad de abundancia.

Hacer una buena gestión y división de los ingresos y respetarla.

Tener hábitos financieros saludables, como evitar deudas innecesarias y un buen manejo del dinero.

Rodearse de personas exitosas con mentalidad de abundancia, ya que el entorno influye en la vida de cada individuo.

Invertir en el desarrollo personal y profesional para aumentar el valor propio en el mercado.

Administrarse y realizar inversiones inteligentes para maximizar el crecimiento.

Educarse financieramente.

La historia de T. Harv Eker, de pobre a millonario

T. Harv Eker pasó de ser pobre a convertirse en un exitoso empresario millonario luego de aplicar los principios que ahora comparte con el mundo, según su propio sitio web.

Sus libros Secretos de la Mente Millonaria y Riqueza Rápida se convirtieron en best sellers porque en ellos revela cómo paso de cero a millonario en exactamente 2.5 años.

El empresario y escritor es autor de dos best seller sobre finanzas personales (Facebook/ T. Harv Eker)

El empresario es hijo de inmigrantes europeos y aunque creció en Toronto, Canadá, se mudó a Estados Unidos más tarde. Eker comenzó a trabajar desde que tenía 13 años de edad y desde entonces ha fundado varios negocios.

El famoso estuvo en la cima, pero también vivió momentos complicados al perder su fortuna, por lo que comenzó a desarrollar teorías sobre la relación de los pensamientos y las emociones con la capacidad de generar riqueza.

Él mismo asegura que ha ayudado a más de un millón de personas a alcanzar la libertad financiera con sus consejos, y que estos le permiten a los lectores ser exitosos, mantenerse así, e incluso convertirse en multimillonarios.