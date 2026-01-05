Cómo es la mansión histórica de JD Vance: el búnker victoriano de Ohio que fue blanco de un ataque

JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, sufrió un incidente en su casa en Ohio que derivó en daños estructurales en su residencia. El inmueble está ubicado en East Walnut Hills, un barrio a unas 3,1 millas (5 kilómetros) al noreste del centro de Cincinnati, Ohio.

Qué se sabe de la casa de JD Vance en Cincinnati

El vicepresidente adquirió la casa de dos pisos por US$1,4 millones en 2018. Durante una entrevista con The Enquirer el año pasado, declaró que su familia se enamoró de la casa por sus ambientes silvestres y sus vecinos.

JD Vance decidió mudarse a East Walnut Hills por su contacto directo con la naturaleza Captura de pantalla/East Walnut Hills

“Nos encanta la belleza natural, sobre todo los viejos árboles gigantes y la vida silvestre. Cuesta creer que estemos a solo unos minutos del centro, pero vemos ciervos y pavos salvajes todos los días. Es la combinación perfecta de proximidad a la ciudad y a la naturaleza”, señaló el entonces senador por Ohio.

De acuerdo con Niche, un sitio web de clasificación y reseñas, East Walnut Hills es considerado como el mejor barrio para vivir en Cincinnati. Tiene un estilo victoriano y cuenta con una población de más de 4086 habitantes y el valor medio de una vivienda es de US$338 mil.

El ataque que sufrió el vicepresidente de EE.UU.

En la madrugada del lunes 5 de enero, un hombre fue detenido por personal del Servicio Secreto en la casa del político republicano por causar daños a su propiedad en Cincinnati.

El hombre, identificado como William Defoor, de 26 años, fue acusado de vandalismo Associated Press - WCPO 9 News�

De acuerdo con la secretaria de prensa de Vance, Taylor Van Kirk, y el mismo vicepresidente, tanto él como su familia estaban en Washington D. C. al momento del incidente.

“Por lo que sé, un loco intentó entrar a la fuerza golpeando las ventanas. Agradezco al servicio secreto y a la policía de Cincinnati su rápida respuesta“, señaló Vance en su cuenta de X.

La familia Vance no estaba en Cincinnati al momento del incidente Doug Mills/The New York Times - Pool The New York Times

Luego agregó: “Una petición a los medios: intentamos proteger a nuestros hijos lo máximo posible de las realidades de esta vida de servicio público. En ese sentido, dudo del valor informativo de cubrir nuestra casa con agujeros en las ventanas".

El hombre, identificado como William Defoor, de 26 años, fue acusado de vandalismo, obstrucción de funciones oficiales, daños o poner en peligro a una persona y allanamiento de morada, según consignó The New York Times.

Defoor estaba armado con un martillo, según dos fuentes del Servicio Secreto, y habría roto un vidrio de la vivienda, golpeó un vehículo del organismo y vandalizó la propiedad. A las 00.15 hs, los agentes llamaron a la policía de Cincinnati después de ver a alguien “corriendo hacia el este”.

Antecedentes del incidente en el domicilio de JD Vance

El incidente se produce en un contexto de múltiples ataques a figuras públicas en la política estadounidense. El 10 de septiembre del año pasado, Charlie Kirk, director ejecutivo y cofundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA, fue asesinado de un disparo en el cuello durante un acto en una universidad de Utah.

Charlie Kirk fue asesinado el 10 de septiembre durante un evento en la Universidad de Utah Ross D. Franklin - AP

La muerte del activista desató un fuerte debate sobre la extrema violencia en EE.UU. Durante el homenaje al Charlie Kirk, el 21 de septiembre de 2025, el presidente Donald Trump apuntó contra la izquierda radical, sector al que responsabilizó del ataque.

“Kirk no odiaba a sus oponentes; quería lo mejor para ellos. Ahí es donde yo discrepaba con Charlie. Yo odio a mi oponente”, dijo el presente frente a sus seguidores en el evento.