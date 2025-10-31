JD Vance contra las cuerdas: una estudiante lo cuestionó por las políticas migratorias de Trump y así respondió

El vicepresidente de Estados Unidos pasó un mal momento días atrás al responder preguntas de estudiantes de la Universidad de Mississippi durante un evento de la organización Turning Point USA. Una joven cuestionó a JD Vance por el endurecimiento de las políticas migratorias implementadas por el gobierno de Donald Trump y lo hizo dar explicaciones frente a cientos de personas. “Nos perjudican”, reclamó la universitaria.

El reclamo de una estudiante por las políticas migratorias que sorprendió a JD Vance

Este miércoles, el vicepresidente de EE.UU. participó de una gira de Turning Point USA y respondió a las preguntas de estudiantes de la Universidad de Mississippi, en un formato similar al que utilizaba el fundador de la organización conservadora, Charlie Kirk, asesinado meses atrás.

El cruce de JC Vance con una estudiante

Fue durante ese intercambio que una de las estudiantes tomó por sorpresa a JD Vance, al cuestionar las políticas migratorias de su gobierno, que desde su inicio en enero aumentó exponencialmente las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y las detenciones y deportaciones de migrantes.

Según las últimas cifras difundidas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) hasta octubre más de dos millones de migrantes sin estatus legal abandonaron Estados Unidos, 1,6 millones se autodeportaron y más de 527 mil fueron expulsados.

“Ustedes nos hicieron invertir nuestra juventud y nuestros recursos en este país y nos dieron un sueño", le dijo la joven, quien remarcó que los migrantes se ganaron esa oportunidad en Estados Unidos “con mucho esfuerzo”. Tras esta breve, pero contundente introducción, la joven le lanzó una pregunta: “¿Cómo puede usted, como vicepresidente, decir que ahora hay demasiados inmigrantes y que vamos a expulsarlos?“.

Su planteo captó la atención de los presentes, ya que señaló que las medidas impulsadas desde el gobierno afectan también a aquellos inmigrantes que ingresaron al país norteamericano legalmente.

JD Vance participó de un evento de Turning Point USA en Mississippi X; @TPUSA

Qué dijo el vicepresidente de EE.UU. y la repregunta de la estudiante

En tono calmo, JD Vance mantuvo su posición sobre la necesidad de reducir la inmigración en Estados Unidos. “Entiendo que deberíamos tener niveles de inmigración más bajos”, afirmó.

De todos modos, indicó que el país norteamericano debe respetar a quienes recibieron una autorización legal para instalarse en su territorio. “Si Estados Unidos aprobó la ley e hizo una promesa a alguien, por supuesto que tiene que cumplirla. Nadie está hablando de eso. Me refiero a las personas que entraron infringiendo las leyes de Estados Unidos y me refiero a reducir su número en el futuro”, agregó.

Sin embargo, la estudiante insistió y señaló que las medidas afectaban a inmigrantes legales. “Usted acaba de decir que no se detendrá con las personas que vinieron legalmente, ¿verdad? Pero están impulsando políticas que nos perjudican, y estas políticas no están resolviendo el problema...”, planteó antes de ser interrumpida por Vance.

El vicepresidente pidió continuar con su exposición y reafirmó su pensamiento. “Creo que Estados Unidos debería reducir sus niveles de inmigración en el futuro, respetando al mismo tiempo a las personas que han llegado aquí por vías migratorias”, remarcó.

Y agregó que “solo porque una persona, o diez, o cien, vinieron aquí legalmente y contribuyeron al país, ¿significa que debemos comprometernos a admitir a un millón, o diez millones o cien millones en el futuro?“. Según señaló, ”esto no está bien" porque “no podemos tener una política migratoria basada en lo que fue bueno para el país hace 50 o 60 años atrás”.

En este sentido, el funcionario resaltó que “hay demasiada gente que quiere venir a los Estados Unidos y mi trabajo, como vicepresidente, no es velar por el interés de todo el mundo, sino por el interés de la gente de los EE.UU.”.

El auditorio donde se realizó el evento, colmado de asistentes X; @TPUSA

Las declaraciones previas de JD Vance sobre la inmigración

Durante el evento, Vance había reiterado su idea de limitar la llegada de extranjeros a EE.UU., incluso de aquellos con permisos legales. “Tenemos que reducir los totales de manera significativa”, afirmó el vicepresidente, quien señaló que el porcentaje óptimo de migrantes legales a admitir es “mucho menor de lo que hemos estado aceptando”, informó Associated Press.

El republicano también criticó la política migratoria del expresidente Joe Biden y aseguró que EE.UU. recibió demasiadas personas sin la capacidad de integrarlas. “Cuando algo así sucede, tienes que permitir que tu propia sociedad se cohesione un poco, construir un sentido de identidad común, para que todos los recién llegados —los que se van a quedar— asimilen la cultura estadounidense. En mi opinión, hasta que eso no suceda, tienes que ser cuidadoso con cualquier inmigración adicional”, indicó.