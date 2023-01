Cómo fue el sismo en Malibu que sorprendió esta madrugada a los californianos

escuchar

Este miércoles, los residentes de Los Ángeles se despertaron repentinamente al percibir los efectos de un sismo moderado. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) confirmó que el movimiento telúrico se registró alrededor de las 2 a.m., hora local y tuvo una magnitud de 4,2 grados. Unos minutos después se presentó una réplica de 3,5 grados.

De acuerdo con el reporte oficial, el epicentro del sismo de hoy en California se localizó en el Pacífico, a 16 kilómetros al sur de la playa de Malibú. También se detalló que las condiciones del evento geológico fueron relativamente superficiales, dado que la profundidad fue de apenas 14,8 kilómetros, lo que habría permitido que los efectos se sintieran en una amplia región alrededor de Los Ángeles. Hasta el momento, no hay reportes de heridos ni daños y tampoco se generó alguna alerta de tsunami en la costa.

Mapa que muestra los últimos sismos de magnitud importante registrados en Estados Unidos USGS

“Lo sentí muy ligero aquí en Valley Glen. Desperté a mi esposo porque pensé que temblaría más fuerte, pero no. Eso fue un terremoto bebé”, comentó una usuaria de Twitter en respuesta al primer informe del USGS. “Yo no lo sentí, pero qué loco que estoy jugando en Xbox y alguien en el chat me dijo que estaba ocurriendo un sismo y luego veo esto en mi teléfono”, reaccionó alguien más.

De acuerdo con el monitoreo del USGS, durante las últimas horas se registraron al menos otros tres movimientos telúricos de menor intensidad en California, con magnitud de 2,7 grados o menos. Estos eventos se localizaron en el norte de la entidad, cerca de la localidad de Ferndale. En tanto que otro a unos 13 kilómetros de Mammoth Lakes.

El pasado 20 de diciembre, un terremoto generó alerta en California. Este evento también se registró por la madrugada, a las 02.34 hora local y el epicentro se localizó en el océano Pacífico, frente a la costa, a unos 120 kilómetros de la ciudad de Ferndale y a poco más de 320 kilómetros al norte de San Francisco. En esa ocasión, durante las horas siguientes al primer sismo se registraron más de 80 réplicas con magnitudes de hasta 4,6, según lo informado por el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El sismo del pasado 20 de diciembre ocasionó cuantiosos daños en barrios y carreteras de California Distrito 1 de Caltrans/Associated Press

Este sismo, que es el más fuerte registrado de los últimos meses en California, dejó al menos dos muertos, daños materiales y más de 70 mil residentes sufrieron cortes de energía. Además, fue peculiar al coincidir exactamente con el mismo día, un año después, que un terremoto de magnitud 6,2 sacudió en el cercano cabo Mendocino, también en el condado de Humboldt.

California es un territorio con alta incidencia sísmica debido a las características de su ubicación geográfica, sobre la falla de San Andés. Por este motivo es importante para sus residentes estar preparados e identificar los posibles riesgos. Los expertos de USGS insisten en que estos eventos no se pueden predecir.

Aproximadamente, el 90% de los terremotos del mundo ocurren en el llamado “anillo de fuego”. Se trata de la zona con mayor actividad sísmica y volcánica de toda la Tierra. Inicia en la fosa de Tonga, en el océano Pacífico, y bordea la zona continental de Oceanía y Asia, para luego continuar con todo el oeste de América, desde Alaska hasta Chile.

LA NACION