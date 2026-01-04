La lista de los 10 lugares más baratos para comprar una casa en 2026 en EE.UU.

Un análisis de una plataforma inmobiliaria digital de Estados Unidos, basado en la relación entre ingresos medianos y precios de venta, identificó las diez ciudades donde la cuota mensual de una vivienda representa la menor proporción del salario. El relevamiento se apoya en promedios ponderados entre enero y noviembre de 2025.

¿Cuáles son los diez lugares más baratos para comprar una casa en EE.UU.?

El ranking de Redfin se elaboró a partir de la relación pago-ingreso, un indicador que mide qué porcentaje del salario mediano se destina a la vivienda.

Bellefontaine Neighbors encabeza el ranking, con una cuota equivalente al 16% del ingreso homes.com

Las diez localidades más baratas son:

Bellefontaine Neighbors, Misuri : la cuota representa 16% del ingreso mensual y el valor mediano de la vivienda es US$101.106.

: la cuota representa 16% del ingreso mensual y el valor mediano de la vivienda es US$101.106. Ferguson, Misuri : el pago hipotecario equivale a 17,9% del salario; las casas se venden en torno a US$107.507.

: el pago hipotecario equivale a 17,9% del salario; las casas se venden en torno a US$107.507. Detroit, Michigan : destina 17,9% del ingreso familiar a la hipoteca, con precios medios de US$92.304.

: destina 17,9% del ingreso familiar a la hipoteca, con precios medios de US$92.304. Broussard, Luisiana : la relación cuota-ingreso se ubica en 18,4%, mientras que el precio mediano asciende a US$280.407.

: la relación cuota-ingreso se ubica en 18,4%, mientras que el precio mediano asciende a US$280.407. Bayou Cane, Luisiana : el costo mensual absorbe 18,6% del ingreso, con viviendas valuadas en US$177.786.

: el costo mensual absorbe 18,6% del ingreso, con viviendas valuadas en US$177.786. West Mifflin, Pensilvania : el gasto hipotecario ronda 19,1% del salario mensual y el valor de referencia es US$174.981.

: el gasto hipotecario ronda 19,1% del salario mensual y el valor de referencia es US$174.981. Moss Point, Misisipi : requiere 19,1% del ingreso del hogar para la cuota, con precios cercanos a US$116.393.

: requiere 19,1% del ingreso del hogar para la cuota, con precios cercanos a US$116.393. Dunbar, Virginia Occidental : la hipoteca insume 19,6% del ingreso, y las propiedades se ubican en US$139.887.

: la hipoteca insume 19,6% del ingreso, y las propiedades se ubican en US$139.887. Garfield Heights, Ohio : la carga mensual alcanza 19,8% del salario, con casas de US$134.573.

: la carga mensual alcanza 19,8% del salario, con casas de US$134.573. Spanish Lake, Misuri: el pago equivale a 20% del ingreso mensual, y el precio mediano es US$133.300.

¿Por qué el Medio Oeste y el Sur concentran los precios más bajos?

La mayoría de los mercados más accesibles se ubica en el Medio Oeste y el Sur de Estados Unidos.

Según Redfin, se trata de zonas con parque habitacional antiguo y valores de venta alejados de los grandes centros urbanos costeros. A nivel nacional, el propietario promedio destina 39% de su ingreso a la vivienda, un porcentaje que supera ampliamente el umbral recomendado de 30%.

Otras localidades del Sur y del Medio Oeste mantienen cargas hipotecarias por debajo del 20% del ingreso homes.com

El informe advierte que los precios bajos no siempre reflejan una situación económica favorable. Muchas de estas ciudades presentan tasas de pobreza superiores al promedio nacional y menor disponibilidad de empleos bien remunerados.

En el norte del área metropolitana de St. Louis, por ejemplo, décadas de desinversión y políticas habitacionales discriminatorias explican parte de los valores reducidos.

¿Qué proyecta Redfin para el mercado inmobiliario en 2026?

La consultora proyectó que la accesibilidad a la vivienda mejorará de forma paulatina a partir de 2026, en la medida en que los salarios crezcan a un ritmo superior al de los costos habitacionales durante un período sostenido.

Según el informe, sería la primera vez desde la Gran Recesión que se consolida una brecha favorable entre ingresos y precios de la vivienda.

En esa misma línea, Asad Khan, economista senior de Redfin, afirmó que la combinación de salarios en alza y costos en descenso podría “devolver algo de vida al mercado” en 2026. Sin embargo, advirtió que, hasta que la construcción de viviendas alcance y compense años de demanda insatisfecha, la accesibilidad “seguirá siendo un desafío”.

También sostuvo que la “mejor manera” de hacer que la compra de vivienda sea accesible “especialmente para las generaciones más jóvenes” es facilitar la construcción de viviendas y brindar apoyo financiero y social a las poblaciones que lo necesitan.

La mayoría de los mercados más accesibles se ubica fuera de los grandes centros urbanos costeros homes.com

¿Cómo se elaboró el ranking de ciudades más accesibles?

Redfin analizó 1751 ciudades de Estados Unidos y las ordenó según la proporción del ingreso destinada al pago mensual de la hipoteca. El cálculo incluyó umbrales mínimos de población por estado y excluyó zonas con alta presencia de viviendas deterioradas. Los datos provienen de Redfin y del U.S. Census Bureau, con promedios ponderados de 2025.