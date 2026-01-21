Ni Florida ni California: dónde está el mercado inmobiliario más “hot” de Estados Unidos
Las áreas metropolitanas donde la demanda supera con mayor amplitud a la oferta encabezan el ranking por escasez de inventario, velocidad de ventas y evolución de precios
Durante años, los mercados inmobiliarios más dinámicos de Estados Unidos estuvieron asociados a estados del sur y del oeste, impulsados por el crecimiento poblacional y el atractivo climático. Sin embargo, las estimaciones para 2026 indican que ese patrón se desplaza hacia el noreste, donde varias ciudades de entidades como Nueva York y Connecticut presentan condiciones de fuerte presión sobre la vivienda disponible.
La ciudad de EE.UU. que tiene el mercado con mayor presión de demanda
Un análisis reciente de Zillow, que se basó en indicadores como la cantidad de propiedades en venta, el tiempo promedio que una vivienda permanece en el mercado, el porcentaje de operaciones cerradas por encima del precio de publicación y las proyecciones de valorización, permitió identificar dónde se concentra la mayor competencia entre compradores.
En este escenario, Hartford, en el estado de Connecticut, aparece como el mercado inmobiliario más activo de EE.UU. para 2026, tras superar a Buffalo, que había liderado las listas en los dos años anteriores. El principal factor que explica esta posición es la fuerte reducción del inventario disponible, que se encuentra muy por debajo de los niveles registrados antes de la pandemia.
La oferta de viviendas en esta área metropolitana es aproximadamente un 63% menor que la observada entre 2018 y 2019. Esta escasez limita las opciones de los compradores y genera un entorno donde las propiedades bien ubicadas y en condiciones estándar se venden en plazos muy cortos.
Otro indicador relevante es el comportamiento de los precios. Hartford registra uno de los mayores porcentajes de operaciones cerradas por encima del valor inicial de publicación. Durante 2025, cerca de dos tercios de las viviendas se vendieron en esas condiciones, lo que refleja un alto nivel de competencia.
Según Zillow, las proyecciones para 2026 señalan que el valor de las propiedades en Hartford, que actualmente se encuentra en US$381.760, continuará en aumento, con una suba estimada cercana al 4%. Este crecimiento se suma al incremento ya registrado el año anterior y consolida su posición como el mercado con mayor presión de demanda.
Buffalo, Nueva York: un mercado que mantiene ventaja para los vendedores
Buffalo se ubica en el segundo lugar del ranking, luego de haber encabezado la lista en 2024 y 2025. Aunque fue superada por Hartford, la ciudad mantiene condiciones favorables para los vendedores debido a una oferta limitada y una demanda sostenida.
El inventario de viviendas en Buffalo se encuentra alrededor de un 39% por debajo de los niveles previos a la pandemia. Esta reducción sigue siendo significativa y contribuye a que las propiedades se vendan en plazos relativamente cortos, con un promedio cercano a las dos semanas antes de pasar a estado pendiente.
Un dato central es que aproximadamente el 65% de las casas vendidas en 2025 superaron el precio de lista. Este porcentaje indica que las negociaciones suelen resolverse mediante ofertas múltiples, donde los compradores compiten para asegurar la propiedad.
El valor típico de una vivienda en el área metropolitana se sitúa en torno a los US$277 mil. Para 2026, se prevé que los precios continúen en ascenso, aunque a un ritmo más moderado que en Hartford.
Ciudad de Nueva York: precios firmes y baja necesidad de ajustes
El área metropolitana de Nueva York ocupa el tercer puesto entre los mercados inmobiliarios más activos del país norteamericano. A diferencia de Hartford y Buffalo, su fortaleza no se explica solo por la velocidad de ventas, sino también por la estabilidad de los precios.
Uno de los indicadores más destacados es el bajo porcentaje de propiedades que requieren una reducción de precio para concretar la venta. Solo una fracción reducida de los listados experimentó ajustes, lo que refleja una demanda suficiente para sostener las expectativas de los vendedores.
El inventario disponible también es limitado, con una caída cercana al 48% respecto a los niveles previos a la pandemia. A pesar de los valores elevados, la demanda se mantiene activa, impulsada por un mercado laboral amplio y diversificado.
El valor típico de una vivienda en Nueva York supera los US$700 mil, y las proyecciones de Zillow indican un crecimiento adicional para 2026, aunque más moderado que en otros mercados del noreste.
El ranking de los diez mercados inmobiliarios más activos de EE.UU. para 2026
En todos los casos del listado de los diez mercados más competitivos, se repite un patrón común: escasez de inventario y una demanda que supera la cantidad de viviendas disponibles.
- Hartford, Connecticut
- Buffalo, Nueva York
- Ciudad de Nueva York, Nueva York
- Providence, Rhode Island
- San José, California
- Filadelfia, Pensilvania
- Boston, Massachusetts
- Los Ángeles, California
- Richmond, Virginia
- Milwaukee, Wisconsin
