Cómo reservar el tour navideño en la Casa Blanca: para ver las decoraciones de Melania Trump

Durante diciembre de 2025, La Casa Blanca abrirá sus puertas para recibir al público durante la temporada de Navidad. Los visitantes deben cumplir con un protocolo para poder asistir y tendrán la oportunidad de experimentar un recorrido por la historia de este emblemático edificio.

Recorridos navideños en la Casa Blanca y cómo asistir a ellos

Desde el pasado martes 2 de diciembre, la también llamada Casa del Pueblo abrió sus puertas para celebrar la temporada decembrina, con recorridos que mostrarán todas las decoraciones con las que se adornó la infraestructura federal, según el sitio web.

La primera dama, Melania Trump, dirigió la elección de las decoraciones navideñas de La Casa Blanca (elpais.com)

A través de un comunicado, la Casa Blanca informó que el presidente Donald J. Trump y la primera dama Melania Trump dieron la bienvenida a todos los que asistan al recorrido navideño.

Las solicitudes de visita deberán realizarse a través de un congresista, representante o senador de Estados Unidos.

Los interesados podrán comunicarse con su miembro del Congreso a través de la centralita del Capitolio estadounidense al número 202-224-3121 (TTY: 202-225-1904) o a través del sitio oficial congress.gov/members.

La Casa Blanca destaca que las decoraciones de cada sala fueron cuidadosamente diseñadas y seleccionadas bajo la dirección de la primera dama del país norteamericano.

La Casa Blanca recibe visitantes para su recorrido navideño desde el pasado martes 2 de diciembre (archive-share.america.gov)

Este recorrido navideño forma parte de una tradición anual en la que la Casa del Pueblo es vista como un lugar de espíritu festivo, fe, esperanza y calidez, características de la temporada decembrina.

Cómo es el tour de Navidad sin el acceso al Ala Este

Las visitas a la Casa Blanca se reanudaron tras permanecer suspendidas durante aproximadamente tres meses por órdenes del presidente Trump, quien autorizó la construcción de un salón de baile que resultó en la eliminación del Ala Este, de acuerdo con NPR.

En años anteriores, los recorridos de Navidad por este recinto iniciaban en el Ala Este, en donde las decoraciones generaban una atmósfera invernal.

Dentro de los principales atractivos que se encuentran en la decoración navideña de La Casa Blanca destacan:

75 coronas con lazos rojos

51 árboles de Navidad

Más 700 pies (213 metros) de guirnaldas

Más de 2000 hilos de luz

Más de 25 mil pies (7620 metros) de cinta

2800 estrellas doradas

Melania Trump revela la decoración navideña 2025 de la Casa Blanca

Tras los cambios hechos en el edificio, los recorridos iniciarán y finalizarán en el Pórtico Norte de la Casa Blanca, con paradas en los siguientes salones:

Salón Azul

Salón Verde

Salón Rojo

Comedor de Estado

También se compartió que el Ala Este y las salas del sótano, como la de Mapas, que en años anteriores estaban decoradas, ya no forman parte del recorrido público navideño.

En temas de seguridad, la Casa Blanca instaló una estructura semipermanente en el Jardín Norte para el control del acceso de los invitados.

Lo que se debe saber antes de visitar La Casa Blanca

Según Washington Org, la solicitud de recorridos debe realizarse entre 7 y 90 días antes de la fecha en la que se planea la visita, en caso de los solicitantes que son ciudadanos estadounidenses.

Si son invitados internacionales, deberán comunicarse con su embajada en Washington D. C. para organizar su visita.

Los recorridos en La Casa Blanca duran aproximadamente 45 minutos, con un proceso de registro previo (El Mundo)

En horarios normales, los recorridos suelen realizarse de martes a sábado y duran aproximadamente 45 minutos, aunque esto puede cambiar de acuerdo con el calendario Oficial de la Casa Blanca.

Este emblemático edificio está ubicado en 1600 Pennsylvania Avenue NW, Washington D. C. La organización federal puede cancelar o reprogramar las visitas debido al clima o eventos oficiales de la Casa Blanca, incluso después de la confirmación.

Para poder ingresar al edificio se debe presentar una identificación oficial y un pasaporte, en caso de visitantes extranjeros. Antes de acceder será necesario registrarse en la fecha y hora indicada por la administración.