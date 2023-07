Como se verían hoy en día Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison, según la inteligencia artificial

escuchar

A medida que pasa el tiempo, las muertes de diversas figuras emblemática de la historia dejan una indudable nostalgia entre las generaciones. Si bien las capacidades artísticas por las que trascendieron públicamente quedaron plasmadas a través de archivos, es imposible no pensar en cuál sería su presente profesional. Este fue el interrogante que se hizo Gil Finkeinstein, quien tuvo una original idea para que la inteligencia artificial haga hincapié sobre este asunto y mostró cómo se verían hoy los integrantes del “Club de los 27″, como se conoce al grupo de artistas que fallecieron a esa edad. Inmediatamente, la publicación se volvió viral y causó estupor entre los usuarios.

“Las leyendas que se fueron demasiado pronto y cómo serían hoy”, es el nombre que recibió el proyecto digital que creó el fotógrafo. En el mismo se puede ver hoy a figuras como Jimi Hendrix, quien murió el 18 de septiembre de 1970.

Jimi Hendrix, según una IA Instagram

Otra de las artistas retratadas es Janis Joplin, la cantante de rock y blues que se convirtió en un ícono hippie durante 1960, la cual hoy tendría 80 años. También figura el líder de la legendaria banda Nirvana en los 90, Kurt Cobain, quien falleció en 1994.

Janis Joplin y Kurt Cobain, según una IA Instagram

De la misma manera, Jim Morrison, emblema de “The Door”, forma parte de la lista de personalidades en las que Finkeinstein se basó y tomó la decisión de colocarles un software especial para envejecer sus rostros.

Vale aclarar que no solo eligió a personalidades del siglo pasado. Por ejemplo, también incluyó a una leyenda del rock y que fue considerada como la poseedora de una de las mejores voces del mundo. Se trata de Amy Winehouse, quien hoy tendría 39 años.

Amy Winehouse y Jim Morrison, según una IA Instagram

En el posteo, que recibió cientos de “Me Gusta”, los usuarios expresaron una serie de mensajes positivos y le agradecieron por dar a conocer otras interesantes creaciones. “Excelente elección, me encantaría que todos sigan plasmando su arte por el mundo”, sostuvo una usuaria. “¡Qué impresión! Son tal y como me los imaginaba, tu proyecto es muy lindo”, escribió otra persona.

No es la primera vez que la inteligencia artificial es utilizada con el objetivo de recrear a personas e imaginar su envejecimiento. Hace pocos meses, el productor Alper Yesiltas también usó la tecnología para recrear a grandes personajes que hoy podrían seguir con vida. La representación, que se dio a conocer en su página personal, fue titulada con el nombre As if nothing happened (como si nada hubiera pasado).

“Detrás de este proyecto se encuentra la pregunta de cómo se vería la gente de manera fotorrealista si no les hubieran sucedido algunos grandes eventos”, indicó el fotógrafo. Asimismo, explicó que durante 19 años editó fotografías y las presentó en exposiciones.

Dentro de las personalidades en las que hizo foco, se encuentra la princesa Diana de Gales, que falleció en agosto de 1997 a los 36 años. En la actualidad, tendría hoy 62 años. También reflejó a Freddie Mercury, líder de la banda Queen, quien debería cumplir 76 años.

Cómo se verían Freddie Mercury y Lady Diana Spencer hoy, en la mirada del fotógrafo turco Alper Yesiltas

Este tipo de postales dejaron en claro que, con tan solo un poco de esfuerzo, se pueden realizar creaciones innovadoras. Si bien hay aplicaciones como FaceApp que también permiten hacerlo con una imagen propia, en el caso del proyecto del “club de los 27″, el inventor aclaró que llevó a cabo una combinación de varias herramientas digitales para lograr los resultados esperados.

LA NACION