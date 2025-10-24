Cómo son los bombarderos B-1B de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que realizan vuelos de entrenamiento en el Caribe
Estas aeronaves pueden alcanzar una velocidad de 1440 kilómetros por hora y poseen la mayor capacidad de armamento
La madrugada del jueves 23 de octubre, un bombardero B-1B Lancer de la Fuerza Aérea de Estados Unidos desplegó un vuelo desde el suroeste de Dallas-Fort Worth, en Texas, y sobrevoló a menos de 100 kilómetros de la costa de Venezuela. Este trayecto se enmarcó en las operaciones que abarcaron desde las aguas del Caribe hasta el Pacífico oriental.
El operativo de los bombarderos B-1 de EE.UU. sobre el Caribe
Con una capacidad de carga de más de 34.000 kilos de armamento, misiles de crucero o incluso bombas guiadas de precisión, los bombarderos B-1B Lancer estadounidenses se consolidaron como una clave estratégica en las operaciones de las Fuerzas Armadas.
Dos de estas aeronaves, procedentes de la Base Dyess de la Fuerza Aérea en Texas y, según un funcionario estadounidense que prefirió mantenerse en el anonimato, según AP, se trató de un vuelo de entrenamiento de aviones B-1 en el Caribe.
La semana pasada, se realizó un operativo similar que formó parte de un “ejercicio de entrenamiento para simular un ataque”. La fuerza estadounidense cuenta con ocho buques de guerra, aviones P-8 de patrulla marítima, drones MQ-9 y un escuadrón de cazas F-35 en el Caribe.
Cómo son los bombarderos B-1B Lancer en Estados Unidos
Este tipo de bombarderos B-1 tienen la capacidad de transportar una mayor cantidad de artefactos que cualquier otro avión en EE.UU.
Según Boeing, este tipo de aeronave es un bombardero convencional supersónico multimisión de largo alcance, que sirvió a la Fuerza Aérea estadounidense desde 1985 y que tiene previsto persistir al menos hasta el año 2040.
Sus medidas abarcan más de 44 metros de longitud y 10,5 metros de altura, mientras que el peso total oscila las 86 toneladas. Con cuatro motores turbofan general electric con postcombustión, puede emprender un vuelo de hasta 900 millas por hora (1448 kilómetros por hora).
Estas aeronaves fueron diseñadas en su origen para capacidades nucleares y, posteriormente, asumieron un rol de combate convencional, en misiones de ataque que implicaron el lanzamiento de munición.
Qué dijo Trump sobre los bombarderos de la Fuerza Aérea de EE.UU. sobre Venezuela
En medio del sobrevuelo de las aguas del Caribe, principalmente en Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que cuenta con la “autoridad legal” para llevar a cabo los ataques a las embarcaciones que presuntamente cooperan en el narcotráfico, según AFP.
El mandatario republicano implicó estos operativos en la lucha contra el tráfico de drogas y emitió una recompensa para cualquier información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro, de 50 millones de dólares.
A su vez, Trump apuntó que podría realizar ataques similares en tierra. Pero, al ser consultado por si presenta intenciones de aumentar la presión militar en Caracas, indicó que “es falso”.
En tanto, advirtió sobre sus relaciones con el país latino. “No estamos contentos con Venezuela por muchas razones. Las drogas es una de ellas”, aseveró. En ese sentido, el presidente señaló que considera que esa región es un territorio de tránsito de fentanilo, la droga más mortal en EE.UU., proveniente desde China.
