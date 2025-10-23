En privado, Trump dijo a sus aliados que Mamdani es “imbatible” en Nueva York, según The Wall Street Journal

A dos semanas de las elecciones por la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani mantiene el liderazgo en las encuestas con más del 43% de los votos, de acuerdo con el último sondeo de AARP. Bajo esta premisa, el presidente Donald Trump habría comunicado en su entorno que el demócrata es “imbatible” para estos comicios.

Quién ganará las elecciones de Nueva York, según Dons

Según consignó The Wall Street Journal, un alto funcionario de la Casa Blanca afirmó que el presidente prevé que Mamdani derrote al candidato independiente Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa el próximo 4 de noviembre.

Trump sostiene que es demasiado tarde para que Sliwa o Cuomo superen a Mamdani a dos semanas de los comicios

Desde este punto, Trump le habría comunicado a su equipo que el demócrata es “imbatible”, por lo que sería demasiado tarde para Cuomo y Curtis revertir esta tendencia.

Esta postura se asemeja a sus dichos del pasado 22 de octubre en la Oficina Oval. Horas antes de iniciar del debate entre los candidatos, el presidente aseveró que habría un “comunista como alcalde” en la ciudad.

Donald Trump reconoció que Mamdani podría ganar las elecciones y que estaría dispuesto a hablar con él en caso de ganar Reuters

“Bueno, he visto las encuestas y parece que tendremos un comunista como alcalde de Nueva York”, dijo Trump. “Será muy interesante. Pero aquí está la buena noticia: tiene que pasar por la Casa Blanca; todo pasa por la Casa Blanca. Al menos en esta Casa Blanca, así es”.

Al ser consultado sobre cómo la renuncia de Sliwa podría cambiar la tendencia, el presidente reconoció que esto podría brindarle algún tipo de posibilidad a Cuomo. No obstante, remarcó que la brecha entre el candidato independiente y el demócrata era muy amplia.

“Si él [Sliwa] se retira, no va a ganar. Y tampoco pinta muy bien para Cuomo”, dijo Trump. “Quizás si se retira, Cuomo tendría alguna posibilidad. Pero no mucha. Porque parece que la ventaja no es muy grande, pero es lo suficientemente amplia como para que pueda ganar”.

La compleja relación entre Donald Trump y Zohran Mamdani

A lo largo de la contienda, el presidente se ha mostrado en contra del triunfo de Mamdani. A principios de julio, afirmó que el demócrata era un inmigrante ilegal y que arrestaría en caso de limitar las redadas del ICE en la ciudad. “Mucha gente dice que está aquí ilegalmente [Mamdani]”, expresó Trump. “Vamos a investigarlo todo”.

En privado, Trump dijo a sus aliados que Mamdani es imparable en Nueva York, según The Wall Street Journal

Minutos después de estas declaraciones, el demócrata afirmó en sus redes sociales que fue amenazado por el republicano en vivo. “El presidente de Estados Unidos acaba de amenazar con arrestarme. Esto no solo representan un ataque a nuestra democracia, es un intento de enviar un mensaje a todos los neoyorquinos que se niegan a esconderse en las sombras: si alzan la voz, vendrán por ustedes”.

Dos meses después, el presidente volvió a apuntar contra Mamdani tras advertirle que tendría problemas en Washington “como ningún otro alcalde en la historia”, según consignó CNBC.

“Tendrá problemas con Washington como ningún otro alcalde en la historia de nuestra otrora gran ciudad. Recuerden, necesita mi dinero, como presidente, para cumplir todas sus falsas promesas comunistas. No recibirá nada, así que ¿qué sentido tiene votar por él?”, sostuvo desde su cuenta de Truth Social.