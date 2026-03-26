¿Se puede anular el juicio de Maduro en EE.UU.? El caso que miran de cerca Trump y sus aliados
LA NACION se comunicó con el abogado Jesús Reyes, quien explicó por qué esa posibilidad es casi imposible
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Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tuvieron este jueves su segunda audiencia judicial en Nueva York desde su captura el pasado 3 de enero en Caracas. Durante el juicio, el venezolano solicitó desestimar el juicio, aunque un abogado contactado por LA NACION consideró “poco probable” que eso suceda.
Qué dijo el abogado Jesús Reyes sobre el juicio de Nicolás Maduro
Durante la audiencia, el representante de Maduro argumentó que la pareja no puede pagar por sí misma los honorarios legales y que, por ese motivo, el Gobierno venezolano debería asumir esos costos.
Bajo esta premisa, LA NACION se comunicó con Jesús Reyes, un abogado especializado en el tema, para aclarar el argumento.
Reyes detalló que, aunque Maduro tiene derecho a una representación legal, esta no tiene por qué ser privada.
La posibilidad de que se cancele el juicio por esta cuestión es casi imposible: según el especialista, si no puede costear un abogado, el gobierno estadounidense debe asignarle un defensor público, lo que invalida cualquier intento de frenar el caso por falta de defensa.
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