El rapero Tekashi asegura que salió con un peluche firmado por Maduro: qué le dijo en la cárcel

El rapero Tekashi 6ix9ine, cuyo nombre real es Daniel Hernández, reveló durante un streaming que compartió espacio en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés) de Brooklyn con Nicolás Maduro y aseguró que le relató detalles de su arresto. El artista recuperó la libertad el 3 de abril de 2026, tras cumplir tres meses de detención en esa cárcel de Nueva York.

¿Qué dijo Tekashi 6ix9ine sobre el arresto de Maduro?

Durante una entrevista en redes sociales que brindó al creador de contenido Adin Ross, el músico relató la supuesta versión que le transmitió Maduro sobre su captura.

Según explicó, el venezolano le describió el operativo en su residencia y sostuvo que “el Ejército estadounidense simplemente entró en masa”.

El rapero precisó que esa conversación ocurrió mientras ambos permanecían detenidos en el mismo centro penitenciario.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, permanecen privados de su libertad en ese centro de alta seguridad desde el 3 de enero.

Fueron trasladados por el Ejército de Estados Unidos desde Venezuela. Maduro enfrenta los siguientes cargos:

Conspiración narcoterrorista

Conspiración para importar cocaína

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos

Conspiración para poseer ese tipo de armamento contra Estados Unidos

Por su parte, Tekashi 6ix9ine estaba detenido porque fue condenado a tres meses de prisión federal por violar las condiciones de su libertad supervisada.

Esta medida se originó en una sentencia previa en Estados Unidos por su participación en actividades de la pandilla Nine Trey Bloods, vinculada a un caso de crimen organizado.

El músico ingresó al Metropolitan Detention Center de Brooklyn el 6 de enero de 2026 y recuperó la libertad el 3 de abril.

El intérprete ingresó al penal en enero de 2026 y recuperó la libertad a comienzos de abril

La convivencia con Maduro en la cárcel de Brooklyn

El artista detalló cómo fue compartir espacio dentro del penal y aseguró que mantuvo contacto directo con Maduro.

Según explicó, cuando ingresó al centro de detención, se acercó a ofrecerle ayuda y le dijo que podía contar con él para lo que necesitara.

Según relató, Maduro ocupó una cama que anteriormente había sido suya, mientras que él utilizó la que pertenecía a Sean Combs, conocido como Diddy.

A su vez, sostuvo que el venezolano “olía mal cuando salió de la unidad antiterrorista”, en referencia a su ingreso inicial, y agregó que luego pudo bañarse.

Al abandonar el centro de detención, el rapero fue filmado mientras exhibía algunas pertenencias. Entre ellas, mostró un peluche de Bob Esponja con una firma que, según dijo, pertenecía a Maduro.

El cantante cumplió una condena breve por violar condiciones de libertad supervisada Instagram 6ix9ine

El artista calificó en el streaming a ese objeto como significativo y señaló que obtener esa firma fue “legendario”. La inscripción visible en el juguete incluía la fecha y una referencia a Venezuela.

Según informó NBC Miami, el centro también alojó a otros detenidos de alto perfil como:

Los narcotraficantes mexicanos Rafael Caro Quintero e Ismael “El Mayo” Zambada.

El rapero Sean “Diddy” Combs, quien fue sentenciado a cuatro años y dos meses de prisión por transporte con fines de prostitución.

Luigi Mangione, sospechoso del asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare.

En la misma entrevista, Tekashi 6ix9ine aseguró que también coincidió con el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, acusado de narcotráfico.