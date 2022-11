Compartió un repudiable método para “librarse” de los limpiavidrios y en las redes lo liquidaron

escuchar

Un nuevo video llamó la atención de los usuarios en las redes sociales. Al recorrer las diversas plataformas virtuales, las personas se encuentran con diferentes contenidos y temáticas que suelen tener elementos que los hacen virales. En esta ocasión, una cuenta de TikTok que tiene el nombre de @maxort mostró un método, poco convencional, para “librarse” de los limpiavidrios, y recibió cientos de comentarios negativos.

Oriundo de México, el influencer se tomó el tiempo de explicar el paso a paso de la técnica que utiliza cuando las personas que limpian los vidrios de su vehículo le piden una propina, lo que, en principio, captó la mirada del público que se encontraba del otro lado de la pantalla.

Compartió un polémico para “librarse” de los limpiavidrios y en las redes lo liquidaron

“Te voy a enseñar una táctica infalible para que no le tengas que dar dinero a los limpiavidrios nunca más. ¿Te ha pasado que te tiren agua sin que se los pidas, no tuviste tiempo en decirles que no y estás obligado a darles dinero?, introdujo en su explicación.

Acto seguido, reveló: “Lo único que tenés que hacer es accionar el botón del limpiaparabrisas cuando se estén acercando. Con eso se van a ir, no te van a decir nada, a mí me funciona siempre. Aplíquenla”. Tras sus dichos, en la primera parte del video, las repercusiones no se hicieron esperar.

“Eso se llama grosería y no creo que te vayan a dejar pobre por unos pesos que te quiten”, “nada como sonreír y con un gesto amable le decís ‘no, gracias’, ese hack siempre funciona sin ser un grosero”, son algunos de las críticas que hicieron los usuarios.

Otros, en cambio, prefirieron aconsejarlo y le dieron tips para mejorar su trato si se encuentra en una situación de esta índole. “Yo creo que el truco está en no sentir responsabilidad de darles dinero por hacer algo que no les pediste que hicieran, no hace falta hacer lo que vos hiciste”, apuntó una joven.

Algunos de los comentarios que los usuarios hicieron en la publicación TikTok @MaxOrt

“Una vez me dijeron que si se ponen a pedir permiso para tirar agua nadie iba a querer, por eso lo hacen sin permiso, para ganarse algo. No creo que falten el respeto y no te van a herir si simplemente les decís que no”, sostuvo otra usuaria.

En un segundo clip, el hombre dejó en claro que no le preocupa recibir mensajes negativos y aseguró que realizará la misma técnica la próxima vez que le suceda algo similar.

“Luego de que mi video se hiciera muy viral, me dijeron que colabore con ellos. Creo que si realmente querés apoyar, podrías hacerlo con un mesero, un repartidor o un Uber, ya que contribuyen más a la sociedad y son más trabajadores”, aseveró.

Si bien la frase generó el enojo de más personas, algunos coincidieron con la postura del joven: “Los materiales con los que limpian los parabrisas rallan el vidrio, no es por ser malo. Estoy de acuerdo”; y “Amigo, despreocupate por los comentarios de la gente que vive en las nubes, dijiste lo correcto”.

El joven compartió un segundo clip y los usuarios no dejaron pasaron sus dichos TikTok @maxort

Al igual que la primera publicación, el clip se volvió viral y, entre ambos, acumulan 6 millones de reproducciones. Con posturas a favor y en contra, el influencer reiteró su opinión y responde a cada comentario que le realizan.

LA NACION