Compró tortillas azules, creyó que estaban en mal estado y lo destrozaron en redes

Las tortillas de harina de trigo o de maíz son un alimento popular en América Central. Con una gran variedad de texturas, tamaños y colores son, sin embargo, poco comunes en otras partes del mundo. En un video que se viralizó recientemente, una persona aseguró que unas tortillas de color azul estaban en mal estado. La comunidad virtual se dividió, aunque hubo quienes alegaron que todo era una puesta en escena o una sátira, otros aprovecharon el espacio para compartir sus dudas sobre este alimento.

El clip fue originalmente publicado por la cuenta @venusandrogino en TikTok. Sin embargo, fue replicado por otros perfiles en Twitter antes de que el creador del contenido lo eliminara. En el video, la voz del joven llama atención mientras narra su visita a una ciudad costera mexicana.

En una aparente dramatización, parte de las tendencias virales en TikTok en la que exponen situaciones ficticias y las exageran, el usuario primero afirmó que no le habían aceptado el pago con tarjeta en la tienda. Luego contó que las tortillas eran muy diferentes a lo que él imaginaba. “Empecé a abrir la bolsa y me encuentro con este horror. ¿Pueden explicarme qué es esto? Son como tortillas, pero hechas hace como mil años. Ahora están todas podridas y verdes”, expresó el tiktoker. Luego, agregó. “No sé con quién pueda hacer mi denuncia. Con la Secretaría de Educación Pública o con AMLO (el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador), con alguien que me pueda quejar, porque me parece superindignante (...)”, siguió.

Un tiktoker se hizo viral por su video de las tortillas con maíz azul

El video, replicado en la cuenta @EsdeProfugos el 20 de marzo, se volvió viral de inmediato. En un par de días consiguió más de 1,5 millones de reproducciones y cientos de comentarios de usuarios que se dividieron. Muchos creyeron que era una sátira y que no podía ser real. “Intenté ver el video, pero la verdad, y para ser sincero, no aguanté cómo habla… Y me fui a trabajar enojado”; “En eso se convirtieron los contenidos en internet: gente aparentando a cambio de likes (me gusta)”; “No lo pude terminar; soy un hombre de paz”; “Creo que quien grabó el video lo hizo con intenciones sarcásticas y de broma. Sin embargo, debo admitir que la forma en la que habla es simplemente molesta para mí y muchos otros perfiles”, escribieron.

Los que sí pensaron que era real llenaron de críticas al creador de contenido. “¿Quién pagaría por tortillas con tarjeta?”; “Sí, es superindignante que la gente no conozca que existen variedades del maíz (...). Es culpa de las dependencias gubernamentales que no apoyan el desarrollo de los cultivos orgánicos y sembradíos artesanales en el campo”; “Qué desagradable”, dejaron.

Asimismo, hubo quienes admitieron que no conocían la tortilla de maíz azul. “Yo solo he visto tortillas azules cuando fui a Cosalá (nací en Los Mochis) y también dudaba si comerla o no. En mi defensa, era un niño de 12 años”: “No soy mexicano, pero, ¿alguien me explica con paciencia por qué el hate (odio)?”, escribieron.

Cómo se hacen las tortillas de maíz

En México, comer maíz no solo es sinónimo de tradición, también es un alimento que aporta un gran sabor y valor nutricional. El maíz se desgrana y se hierve en agua. Posteriormente, se muele hasta crear una masa en la que se produce la tortilla típica. Lo que le da el color es el tipo de maíz utilizado. Entre las opciones está el maíz azul, amarillo, rosa y verde. Según el Gobierno de México, existen hasta 64 variedades de maíz en la región y cada una tiene cualidades diferentes.

El maíz azul tiene un sabor más dulce que el amarillo Gobierno de México

En el caso del maíz azul, por ejemplo, tiene un sabor más dulce, según describe el sitio oficial del Gobierno de México. En cuanto a los nutrientes, tiene un bajo índice en glucémico y un alto contenido de proteína, un 30% mayor al del maíz amarillo.

Esta especie de maíz se cultiva en estados de México como Campeche, Chiapas, Jalisco, Chihuahua, Guerrero, Estado de México, Puebla y Michoacán.

