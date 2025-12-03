Comunicado oficial del CNE en Honduras y cómo seguir los resultados de las elecciones en vivo, incluso desde EE.UU.

A tres días de las Elecciones presidenciales en Honduras, todavía se mantiene la incertidumbre por los resultados. Después de una pausa, se retomó el recuento de votos, pero aún no hay certezas sobre quién ganó entre Salvador Nasralla y Nasry Asfura. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió dos comunicados en los que se refirió al problema con la divulgación y brindó una vía alternativa para acceder a la información.

CNE de Honduras confirma fallas en el sistema y habilita vía alternativa para seguir el escrutinio

Por problemas con el sistema de divulgación, el país latino permaneció varias horas sin información oficial. En una elección que estuvo marcada por acusaciones de fraude entre los candidatos y el interés del gobierno de EE.UU., todavía no hay datos oficiales finales.

El primer comunicado del CNE de Honduras sobre los problemas en la divulgación de resultados de las elecciones X @CneHonduras

La vía que dispusieron las autoridades hondureñas para seguir los resultados es mediante un sitio web oficial. Sin embargo, la página lleva horas con problemas para cargar correctamente y exhibir los números.

En ese panorama, el CNE publicó dos comunicados que se refieren a la situación. El primero de ellos fue a través de una publicación en la cuenta de X de la entidad y corresponde a la mañana del martes.

Allí, se confirmó que el portal para la divulgación sufría problemas técnicos. Además, la empresa proveedora manifestó retrasos para cargar actas. En ese sentido, el organismo reveló que crearía un acceso provisional para medios de comunicación y partidos políticos para seguir el conteo en tiempo real.

“La declaratoria de resultados respetará de manera escrupulosa la voluntad popular expresada por la ciudadanía”, concluyó el CNE.

El segundo comunicado del CNE de Honduras donde anunció la "habilitación de un área de prensa" Sitio web CNE

Luego, un comunicado posterior que también corresponde al martes se compartió en la web oficial de la entidad. El organismo anunció la aplicación de “protocolos de continuidad” para garantizar la divulgación de la información ante la situación de que el portal continúa caído.

Además, el CNE reveló la “habilitación de un área de prensa”, donde periodistas acreditados pueden acercarse físicamente para acceder a datos oficiales.

Elecciones en Honduras: por qué no se pueden seguir los resultados en línea

Mientras el portal sigue sin funcionar correctamente y el CNE buscó una alternativa mediante un espacio físico para periodistas, actualmente no hay una manera oficial de seguir el recuento en vivo de manera virtual.

El problema técnico se da en el marco de una elección ajustada entre dos candidatos, donde cada voto puede hacer la diferencia.

El CNE no logró restablecer la vía virtual para seguir en vivo los resultados de las elecciones en Honduras Moises Castillo - AP

Elecciones en Honduras: Nasralla lidera con más del 80% de los votos escrutados

De acuerdo con los números que compartió EFE el miércoles por la mañana, el CNE registró que ya se escrutó más del 80% de los votos. Actualmente, los resultados indican una leve ventaja para el candidato del Partido Liberal. Así están los porcentajes:

Salvador Nasralla : 40,34% con 1.017.429 votos.

: con 1.017.429 votos. Nasry Asfura : 39,57% con 997.873 votos.

: con 997.873 votos. Rixi Moncada: 19,02% con 479.650.

Aunque la elección sigue ajustada, Nasralla aumentó levemente su ventaja. Cuando se detuvo el conteo, los primeros dos candidatos estaban en un empate técnico con solamente unos 15.000 votos de diferencia en favor de Asfura.

De acuerdo con lo que marca la ley de Honduras, el CNE tiene 30 días desde la realización de los comicios para dar a conocer los resultados finales.