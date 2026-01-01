Zohran Mamdani asume como alcalde este 1° de enero: cuáles son sus propuestas para los migrantes en Nueva York

La jura de Zohran Mamdani como nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York trae esperanza a los migrantes que residen allí. Es que el dirigente demócrata, del ala socialista, hizo de la defensa de los extranjeros uno de los ejes centrales de su proyecto político. “Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes… construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y, a partir de esta noche, dirigida por un inmigrante”, proclamó en su discurso de victoria.

La postura de Zohran Mamdani con los migrantes en EE.UU.

Desde su presentación a la sociedad, Mamdani hizo hincapié en que él mismo es un inmigrante en Estados Unidos. Nació el 18 de octubre de 1991 en Kampala, Uganda, país situado en el este de África. Su madre, Mira Nair, es originaria de la India, mientras que su padre, Mahmood Mamdani, es también ugandés. En esta línea, prometió durante su campaña convertir a Nueva York en “la ciudad santuario más fuerte del país” y “mostrarle al mundo” que los inmigrantes son bienvenidos en esta ciudad, tal como consignó Fox News en septiembre pasado.

Mamdani ha reconocido que sus padres le brindaron una "crianza privilegiada" GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Asistencia judicial gratuita para migrantes: la propuesta de Mamdani en Nueva York

La propuesta más concreta de Zohran Mamdani durante su campaña fue un masivo plan de defensa legal, con un fondo de 165 millones de dólares para servicios jurídicos destinados a inmigrantes en “riesgo urgente de deportación”, informó Fox Business.

El alcalde prometió multiplicar el presupuesto de programas existentes, como el Rapid Response Legal Collaborative, que pasaría de 500.000 a 25 millones de dólares, el New York Immigrant Family Unity Program (de 16 a 30 millones) y la Immigrant Opportunity Initiative (de 20 a 40 millones). El objetivo, según explicó, es “mantener a los neoyorquinos a salvo” y evitar deportaciones mediante representación legal asequible.

Mamdani se opone a la colaboración de la NYPD con el ICE. (AP Foto/Yuki Iwamura) Yuki Iwamura - AP

Mamdani promete no colaborar con el ICE: su plan para la NYPD y su recomendación a extranjeros

El alcalde se comprometió durante su campaña a terminar la cooperación del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) con el ICE y a blindar los datos personales de inmigrantes frente al gobierno federal. A su vez, advirtió que si el ICE “rompe la ley, entonces tendrán que ser juzgados”.

A su vez, el mandatario de la ciudad de la Gran Manzana compartió en diciembre pasado un mensaje de resistencia para empoderar a los migrantes contra el ICE. En una entrevista, les explicó su derecho a no hablar con agentes de la fuerza federal, a filmarlos y a negarles el ingreso a domicilios o espacios privados sin una orden firmada por un juez. “Todos podemos enfrentarnos al ICE si conocemos nuestros derechos”, afirmó, para luego prometer “proteger, apoyar y celebrar” a los tres millones de inmigrantes que viven en Nueva York.

El mensaje de Mamdani a la comunidad migrante de Nueva York con una estrategia para protegerse del ICE

El día que Mamdani habló sobre el fin del TPS para comunidades migrantes en riesgo

El alcalde electo de Nueva York también se refirió a la revocación del TPS para venezolanos y prometió “tener esa conversación con el presidente Trump”, con quien se reunió el pasado 21 de noviembre. En este sentido, calificó la situación como “un limbo migratorio cruel” y una “falta de humanidad” del gobierno federal.

Mamdani se comprometió a dialogar con Donald Trump sobre el limbo migratorio para migrantes que se quedaron sin TPS Facebook TPS Alliance / Alianza TPS

Nueva York asequible: las propuestas de Mamdani que impactan en los migrantes

El flamante alcalde de Nueva York realizó una serie de propuestas vinculadas a la justicia social y laboral pensadas para mejorar la vida de todos los residentes de la ciudad de bajos recursos. La organización Nonprofit Quarterly destacó que sus principales planes de asequibilidad, como el congelamiento de alquileres en unidades estabilizadas, la construcción de viviendas accesibles, la implementación de transporte público gratuito y las guarderías gratuitas para menores de seis semanas a cinco años, beneficiarían especialmente a la comunidad migrante de Nueva York, que representan casi el 40% de la fuerza laboral de la ciudad y se concentran en sectores de alta informalidad, como la construcción, el turismo y la limpieza.