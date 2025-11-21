Tras las fuertes críticas cruzadas, Trump y Mamdani se reunieron en la Casa Blanca: sorpresivos elogios y un incómodo momento

WASHINGTON.– Después meses de fuego cruzado y días de altas expectativas por la dirección que podía tomar la primera reunión entre el presidente norteamericano, Donald Trump, y el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, los mandatarios aparecieron el viernes frente a periodistas en la Casa Blanca para dedicarse elogios mutuos y promesas de trabajo en conjunto.

“Acabamos de tener una gran reunión”, empezó diciendo Trump, con Mamdani -a quien en el pasado tildó de “lunático comunista”- de pie a su lado.

“Fue una reunión productiva centrada en un lugar de admiración y amor compartidos, que es la ciudad de Nueva York”, dijo por su parte el alcalde electo.

"We agree on a lot more than I would've thought."



President Trump said he "would feel very, very comfortable" living in New York City when Mayor-elect Zohran Mamdani takes office after their meeting at the White House on Friday. https://t.co/vMKIGMz1Eo pic.twitter.com/RBWaIx4KK5 — ABC News (@ABC) November 21, 2025

En lo que sería poco más de media hora de una calurosa muestra pública de camaradería, ambos políticos intentaron destacar sus propias agendas buscando no obstante evitar rispideces y subsanar la confrontación del pasado.

Trump volvió una y otra vez a la cuestión del crimen en Nueva York y prometió ayudar al alcalde electo a que tenga una gran administración de la Gran Manzana. Mamdani, por su parte, relacionó casi todas sus respuestas a su plataforma electoral, y destacó las discusiones con el presidente sobre cómo volver Nueva York una ciudad más accesible.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le da la mano al alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, en la Casa Blanca en Washington, el 21 de noviembre de 2025 JIM WATSON� - AFP�

En los meses previos a la reunión, el presidente norteamericano había llamado al alcalde electo un “lunático 100% comunista” y un “completo chiflado”, mientras que Mamdani ha calificado a la administración de Trump de “autoritaria” y se ha descrito a sí mismo como “la peor pesadilla de Donald Trump”.

“Estamos de acuerdo en mucho más de lo que hubiera pensado”, reconoció Trump después de la reunión.

Las declaraciones tras la reunión

Mamdani, hasta hace poco un legislador estatal poco conocido que ganó las elecciones a la alcaldía de Nueva York a principios de mes, solicitó la reunión con Trump para hablar de cuestiones relacionadas con el costo vida y la seguridad pública en la ciudad.

“Tenemos una cosa en común: queremos que a esta ciudad nuestra que amamos le vaya muy bien”, dijo Trump el viernes tras invitar a los periodistas al Despacho Oval después de que se concretara la reunión privada. “Quiero felicitar al alcalde, realmente hizo una carrera increíble contra gente muy dura, gente muy inteligente”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, en la Casa Blanca en Washington, el 21 de noviembre de 2025 JIM WATSON� - AFP�

“Vamos a ayudarlo, para que el sueño de todos se haga realidad, tener una Nueva York fuerte y muy segura”, prometió el magnate después de la reunión.

“Lo que realmente aprecio del presidente es que la reunión que tuvimos no se centró en los puntos de desacuerdo, que son muchos, sino también en el propósito compartido que tenemos de servir a los neoyorquinos”, expresó por su parte Mamdani.

El alcalde electo ha criticado regularmente una serie de políticas de Trump, incluidos los planes para intensificar los esfuerzos para aplicar la ley de inmigración en Nueva York, donde cuatro de cada 10 residentes han nacido en el extranjero.

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, tras su reunión con Trump, en la Casa Blanca, el viernes 21 de noviembre de 2025, en Washington Evan Vucci� - AP�

El presidente, de 79 años y antiguo residente en Nueva York, ha tachado a Mamdani, de 34 años, de comunista y “odia judíos”, sin ofrecer pruebas de esas afirmaciones.

Ahora, sin embargo, el presidente restó importancia a las críticas de Mamdani sobre sus redadas migratorias y a las afirmaciones de que Trump se comportaba como un déspota. En cambio, Trump dijo que la responsabilidad de ocupar un cargo ejecutivo en el gobierno hace que una persona cambie, diciendo que ese había sido su caso.

El presidente norteamericano, Donald Trump, tras reunirse con Mamdani, en la Casa Blanca, el viernes 21 de noviembre de 2025, en Washington Evan Vucci� - AP�

“Lo que hicimos fue discutir sobre el crimen, más que sobre ICE en sí, discutimos sobre el crimen. Él no quiere ver crimen y yo no quiero ver crimen”, dijo Trump. “Y no tengo casi ninguna duda de que nos vamos a llevar bien en ese tema”.

“Creo que va a sorprender a algunas personas conservadoras, de hecho”, continuó Trump, quien luego pareció no molestarse mucho cuando los periodistas le pidieron a Mamdani que aclarara sus declaraciones pasadas en las que indicó que pensaba que el presidente actuaba como un fascista.

Q: Are you affirming that you think President Trump is a fascist?



MAMDANI: I've spoken about--



TRUMP: That's okay. You can just say yes. I don't mind. pic.twitter.com/uWZFRcmGxB — Aaron Rupar (@atrupar) November 21, 2025

Frente a la pregunta, Mamdani sonrió de manera incómoda y empezó a responder sobre cómo él y el presidente tienen puntos de vista diferentes, pero Trump lo interrumpió y le aconsejó simplemente decir que sí en lugar de intentar explicarlo.

“Está bien, podés decirlo”, dijo el republicano, sonriendo y dándole una palmada en el brazo a Mamdani. “Es más fácil que explicarlo — ¡no me molesta!”.

“Sí”, dijo Mamdani, sonriendo, en respuesta a la pregunta.

El presidente norteamericano, Donald Trump, con el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, en la Casa Blanca en Washington, el 21 de noviembre de 2025 JIM WATSON� - AFP�

“Tiene opiniones un poco extremas, pero quién sabe”, dijo Trump sobre Mamdani, quien se ha definido como un socialista democrático, y añadió: “Me han llamado cosas mucho peores que déspota, así que no es tan insultante”.

Al ser preguntado si se sentiría cómodo viviendo en la ciudad bajo el alcalde entrante, el presidente respondió: “Realmente lo estaría, especialmente después de la reunión”.

“En última instancia, es por el bien de Nueva York”, dijo Trump sobre los objetivos de ambos. “No me importan las afiliaciones ni los partidos ni nada más… Si él pudiera ser un éxito espectacular, estaría muy feliz”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, en la Casa Blanca en Washington, el 21 de noviembre de 2025 Evan Vucci� - AP�

“Me siento muy confiado de que puede hacer un buen trabajo”, dijo Trump sobre el futuro alcalde.

Mamdani, por su parte, también moderó su postura y evitó la confrontación directa con el presidente, buscando llevar la conversación hacia los temas en los que parecen haber estado de acuerdo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, en la Casa Blanca en Washington, el 21 de noviembre de 2025 JIM WATSON� - AFP�

La reunión, dijo el futuro mandatario, se centró en el “propósito compartido” que tienen de servir a los neoyorquinos y no en sus diferencias.

“Espero trabajar juntos para lograr esa accesibilidad para los neoyorquinos”, dijo el alcalde electo en el Despacho Oval.

Los dichos en la previa

“Creo que nos llevaremos bien”, había dicho el republicano en una entrevista con Fox News Radio el viernes por la mañana, bajando el tono de la confrontación antes del encuentro. “Mirá, buscamos lo mismo. Queremos hacer fuerte a Nueva York”.

El mandatario había dicho entonces que el alcalde electo tiene “una filosofía diferente” a la suya, pero que le daba “mucho crédito” por su carrera electoral. Al ser consultado sobre algunos de los comentarios de Mamdani que lo desafiaban directamente, Trump dijo: “Yo también soy un poco duro, siendo justos”.

El alcalde electo Zohran Mamdani habla con la prensa en el City Hall Park de Nueva York ANGELA WEISS� - AFP�

El presidente tuvo un destacado papel en la carrera para la alcaldía de este año y, en la víspera de la elección, respaldó al candidato independiente y exgobernador demócrata Andrew Cuomo, prediciendo que la ciudad tenía “CERO posibilidad de éxito, o incluso de sobrevivir” si Mamdani ganaba.

También cuestionó la ciudadanía de Mamdani —quien nació en Uganda y se convirtió en ciudadano estadounidense naturalizado después de graduarse de la universidad— y dijo que lo haría arrestar si cumplía sus amenazas de no cooperar con los agentes de inmigración en la ciudad.

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, celebra durante un evento de la noche electoral en el Teatro Paramount de Brooklyn, en Nueva York, el 4 de noviembre de 2025 ANGELINA KATSANIS� - AFP�

Mamdani superó el desafío de Cuomo, retratándolo como un “títere” del presidente, y aseguró que él sería “un alcalde que pueda enfrentarse a Donald Trump” y cumplir sus promesas.

“Soy la peor pesadilla de Donald Trump, como un inmigrante musulmán progresista que realmente lucha por las cosas en las que creo”, declaró el entonces candidato durante un debate de las primarias.

Agencias AP y Reuters y diario The New York Times