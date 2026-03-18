Conflicto de la TSA: cuál es el tiempo de espera en los aeropuertos de Nueva York, Texas y California

El cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dejó a miles de agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) trabajando sin paga desde mediados de febrero. Mientras tanto, la falta de personal genera demoras en los controles en varias terminales del país.

El conflicto por el cierre del Gobierno que afecta a los agentes de la TSA

Según informó CNN, en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, más de un tercio de los empleados federales de seguridad no se presentó a trabajar en un turno reciente, lo que provocó que algunos pasajeros esperaran hasta dos horas en las filas de control.

Escuchar a los agentes y anticiparse a las indicaciones reduce revisiones manuales y demoras en los escáneres TSA

Una situación similar ocurrió el viernes pasado en Houston, donde más de la mitad del personal de la TSA no acudió a sus puestos en el Aeropuerto Internacional William P. Hobby.

Estos trabajadores forman parte de los 61.000 empleados del DHS que quedaron atrapados en el estancamiento político en el Congreso sobre la financiación de la agencia.

Aaron Barker, presidente local del sindicato American Federation of Government Employees en Atlanta, explicó a CNN que “lo sorprendente” es que mucha gente desconoce que están en medio de un “cierre del gobierno”.

El dirigente sindical señaló que algunos empleados enfrentan problemas económicos y reciben avisos de desalojo, embargos de vehículos, enfrentan refrigeradores vacíos y cuentas en descubierto.

El DHS indicó además que al menos 366 agentes de seguridad del transporte renunciaron desde el inicio del último cierre del Gobierno.

Mientras continúan las negociaciones en Washington, aerolíneas como American, Delta, Southwest y JetBlue enviaron una carta al Congreso para pedir que se restablezca la financiación y se garantice el pago a los funcionarios de la aviación federal.

Los tiempos de espera de la TSA en los aeropuertos de EE.UU.

El monitoreo de los controles de seguridad que realiza CNN recoge las últimas actualizaciones y muestra los tiempos máximos de espera registrados en distintos aeropuertos de Estados Unidos. Al monitorear el estatus del 18 de marzo de 2026 a las 11.43 hs (hora de Miami), los resultados son:

Retrasos en los puntos de control de la TSA en Nueva York

John F. Kennedy International Airport (JFK): 26 minutos

LaGuardia Airport (LGA): 20 minutos

Newark Liberty International Airport (EWR): 37 minutos

Retrasos en los puntos de control de la TSA en Texas

George Bush Intercontinental Airport (IAH), Houston: 45 minutos

Dallas Fort Worth International Airport (DFW): 12 minutos

William P. Hobby Airport (HOU), Houston: 7 minutos

Retrasos en los puntos de control de la TSA en California

En California, el monitoreo incluye al Los Angeles International Airport (LAX). El registro más reciente indica que la demora es de 3 minutos.

Otros aeropuertos incluidos en el monitoreo nacional

En la actualización mencionada también se registraron los siguientes tiempos máximos de espera:

Orlando International Airport (MCO), Florida: 28 minutos

28 minutos Miami International Airport (MIA), Florida: 24 minutos

24 minutos Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL): 22 minutos

El aeropuerto de Los Ángeles registró uno de los tiempos más bajos, con 2 minutos de espera Facebook TSA

Denver International Airport (DEN), Colorado: 21 minutos

21 minutos Salt Lake City International Airport (SLC), Utah: 10 minutos

10 minutos Charlotte Douglas International Airport (CLT), Carolina del Norte: 9 minutos

9 minutos Minneapolis-St. Paul International Airport (MSP), Minnesota: 5 minutos

5 minutos Detroit Metropolitan Wayne County Airport (DTW), Michigan: 4 minutos

Cabe destacar que estos tiempos se actualizan durante el día, por lo que las autoridades de la TSA recomiendan consultar directamente con cada terminal aérea.