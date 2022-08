Contó lo más raro de las reuniones en Estados Unidos, probó con una costumbre argentina y pasó lo peor: Me traumé”

Una mujer argentina se enfrentó a los choques culturales que suelen ser muy comunes cuando una persona visita otro país. En su caso, se mudó de Buenos Aires a Estados Unidos y un detalle la descolocó por completo. Fue a través de TikTok que compartió su experiencia con la que se mostró atónita, ya que creyó que lo que se hacía en Argentina era igual para otros lugares del mundo. La realidad le demostró que no.

A Conie no le quedó otra opción que tomarse la situación con humor y fue por eso que decidió compartirla en su cuenta @xconie_. Ahí mencionó que cuando llegó a territorio estadounidense pensó que las reuniones eran similares a las de su ciudad natal, pero pronto se llevó una gran sorpresa.

Relató que sus nuevos amigos la invitaron a un cumpleaños y todo parecía normal hasta que al llegar al lugar se dio cuenta de que no había comida: “Llegamos a la casa y no había ni un vaso de agua servido, menos un bowlcito con unas papitas... no había nada”, expresó sorprendida.

Una tiktoker argentina reveló lo más inédito de las fiestas en Estados Unidos

Y es que es muy común que en las fiestas organizadas por latinos haya distintos tipos de platos o snacks. “¿Yo? Confundida y cag... de hambre al mismo tiempo”, pronunció para después asegurar que ella nunca llegaba con las manos vacías a los lugares, pero que al vivir en Estados Unidos le tocó volver a su casa con la comida que había preparado para el encuentro.

Tras intentar hacer una reunión que tanto deseaba en su hogar para convertirse en la anfitriona, su novio le dijo que los alimentos que ella quería darles a los invitados no eran usuales ni deliciosos. “La mejor parte de todas las juntadas se convirtió en la peor”, consideró la joven y después reveló que la situación la había sobrepasado. “No quiero tener nada que ver con la comida, no quiero llevar comida a ningún lado... vivo fallando en el menú y me traumé porque no le doy en el clavo nunca”, finalizó.

La reacción de los tiktokeros por las costumbres estadounidenses

Los usuarios de la red social de videos se sorprendieron por el clip con la anécdota de la argentina, el cual ya acumula más de 50.000 reproducciones y enseguida le dejaron todo tipo de comentarios.

La tiktoker comentó que en Estados Unidos no hay comida en las fiestas @xconie_/TikTok

Primero hubo quienes mostraron asombro y curiosidad: “Vivimos en el mejor país del mundo y lo desperdiciamos”, “No entiendo, sin comida ni nada, ¿qué hacen en el cumpleañito?”, “¿Y qué hicieron en el cumpleaños si no había comida?”, fueron algunos de los cuestionamientos. La tiktoker respondió al último de ellos: “Ojalá estuviera mintiendo, pero esta misma chica alquiló dos cabras bebés y después abrió una botella de champagne. Fue todo confusión”.

Finalmente, alguien le mencionó que ideara un plan para contagiar la cultura argentina a Estados Unidos: “Vos hacé tu idea. Lleva un poco de tus ideas y cultura a esos yankees. Animate dale”, “Implementá lo tuyo. En cada casa impone el anfitrión y las costumbres argentinas son buenísimas. Cerveza, pizza, papitas o picada”, le recomendaron.