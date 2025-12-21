Coquito, la tradicional bebida navideña que los boricuas llevaron a Estados Unidos
Este trago típico logró una expansión global durante las fiestas de fin de año
La temporada navideña ya llegó y con ella, los preparativos para compartir platillos y bebidas con familiares y amigos. En este ambiente festivo, destaca el coquito, la bebida más tradicional de la Navidad puertorriqueña, imprescindible en las mesas de los inmigrantes en Estados Unidos.
Cuál es el origen del Coquito, la bebida de las fiestas en Puerto Rico
Si bien los orígenes del coquito son inciertos y circulan varias teorías que van desde una receta taína hasta una versión local del ponche de huevo, la versión más plausible relata que surgió en la década de 1950, y se impulsó con la llegada de la leche evaporada y condensada a la isla, destacó BBC.
Su popularidad se disparó veinte años después. Bebidas similares, como el ponche de crème trinitario o las kremas haitianas, son un claro testigo de su arraigo caribeño.
Los ingredientes del coquito poseen un contexto cultural dentro de la isla y de la historia boricua:
- El ron, producto local de la caña de azúcar
- El coco, que llegó por los esclavos africanos
- La base cremosa, que recuerda a los possets de los colonizadores españoles
Cómo se prepara el Coquito
La receta clásica a menudo incluye yemas de huevo, pero en muchas recetas modernas es un ingrediente que puede quitarse de la preparación. Entre las más populares se destaca la siguiente, según People.
Ingredientes:
- 4 tazas de leche de coco
- 6 cucharadas de azúcar
- 8 yemas de huevo
- 2 cucharaditas de esencia de vainilla
- 8 cucharadas de ron añejo
- 1/2 cucharadita de nuez moscada
Preparación:
Lo primero que se debe hacer es mezclar la leche de coco con el azúcar en una cacerola y calentar a fuego medio. En un tazón aparte, batir las yemas con la vainilla, agrega la leche de coco y continuar con el batido.
Luego, en la cacerola, se debe juntar la mezcla con toda la leche. Mover constantemente a fuego lento hasta que la mezcla alcance una temperatura de 160 °F (71 °C), y se torne espesa, pero sin llegar a hervir.
Lo siguiente será colar el ponche de huevo en un tazón, añadir el ron y deja enfriar a temperatura ambiente. Se debe tapar con plástico auto adherente y refrigerar hasta que esté bien frío, para luego servir en vasos y espolvorear nuez moscada por encima.
Para una versión sin yemas de huevo, se necesitan los siguientes ingredientes, según Telemundo.
- Leche condensada
- Leche evaporada
- Extracto de vainilla
- Canela molida
- Crema de coco (algunos discuten sobre su preferencia de marca)
- Ron blanco (opcional para opción de bebida virgen)
El método consiste en mezclar en una licuadora la leche evaporada, la crema de coco, la leche condensada, el ron, el extracto de vainilla y la canela. Luego, se coloca la mezcla en botellas de vidrio y se lleva al refrigerador hasta que la bebida esté bien fría.
Finamente, se sirve en copas y se adorna con canela molida o una ramita de canela para darle un toque único y especial.
La tradición de beber el Coquito en Navidad
Pese a que el Coquito goza de una creciente difusión a nivel global, en Puerto Rico, de donde es originario, mantiene su estatus como bebida propia de la Navidad. Las familias puertorriqueñas lo elaboran para las celebraciones, y para brindar en reuniones con los seres queridos, destacó Univisión.
Esta bebida actúa como el postre ideal después de una comida navideña, que típicamente incluye pernil (cerdo asado), arroz con guisantes y pasteles.
El coquito es accesible en el territorio estadounidense y en las comunidades donde los puertorriqueños celebran las fiestas.
Además de Navidad, en lugares como la ciudad de Nueva York también se puede encontrar comúnmente esta bebida durante el Día de Acción de Gracias y Año Nuevo, indicó BBC.
