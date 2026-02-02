Inusual ola de frío en Miami: el fenómeno que provocó una sensación térmica bajo cero y cuándo volverá “la normalidad”

MIAMI.– La ola polar ártica que azota Estados Unidos llegó hasta el estado de Florida, donde provocó temperaturas inusualmente bajas en Miami durante el fin de semana y el lunes, con vuelos cancelados, turistas frustrados, advertencias a los residentes y dudas sobre cuándo volverá el clima a condiciones más típicas para la región.

La región del centro–norte y el sur del país han estado lidiando durante varios días con fuertes tormentas invernales, pero la aparición de un ciclón en el océano Atlántico arrastró ese clima hacia el este en forma de una poderosa ventisca el fin de semana.

La temperatura registrada el domingo a las 6:53 de la mañana en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA, por sus siglas en inglés) fue de 1,7 °C, con una sensación térmica de -2,8 °C, superando así el récord establecido en 1909 de temperatura mínima para un primero de febrero, que había sido de 2,2 °C.

Greg K se abriga contra el frío mientras visita la playa el 01 de febrero de 2026 en Miami Beach, Florida JOE RAEDLE� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El Servicio Meteorológico Nacional preveía que la temperatura se mantuviera alrededor de los 2,2°C el domingo por la noche, después de alcanzar un máximo de 11,1°C durante el día, y que el viento llevara la sensación térmica a alrededor de –0,6°C durante la madrugada del lunes. Durante el día, se espera que el lunes alcance un máximo de 15°C, para luego caer hasta los 6,1°C por la noche.

Una iguana verde, aturdida por el frío, yace en el suelo el 01 de febrero de 2026 en Miami Beach, Florida JOE RAEDLE� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Según el pronóstico, tras el frío récord del domingo, el clima empezará a “volver a la normalidad” el martes, cuando se espera que las temperaturas se aproximen más a lo que el área considera habitual para esta época del año, con máximas alrededor de 20°C y valores incluso más cálidos hacia mediados de semana.

Sin embargo, se espera que Miami vuelva a registrar temperaturas en torno a los 4,4°C tanto la noche del jueves como la del viernes.

Vuelos cancelados

Según el diario Miami Herald, los efectos de la tormenta invernal conocida como “Gianna” provocaron la cancelación de 20 vuelos con origen y destino en Miami. El seguimiento de vuelos del domingo en el MIA y en el Aeropuerto Internacional Fort Lauderdale–Hollywood mostró que la gran mayoría operaba con normalidad.

Sin embargo, quienes volaban desde el de Miami el domingo se encontraron con extensas filas y un aeropuerto sumido en el desorden. Además del temor de que su vuelo fuera afectado por el clima invernal, las complicaciones tuvieron que ver con el de despacho del equipaje, con una fila que se extendía a lo largo de la zona de mostradores de American Airlines.

Lisa Zavos se abriga contra el frío mientras visita la playa el 01 de febrero de 2026 en Miami Beach, Florida JOE RAEDLE� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

“Es un gran desastre”, dijo a CBS News Desiree Cedgwick, quien viajaba a Salt Lake City.

“Nuestro vuelo fue cancelado de Phoenix a Charlotte. Así que nos reprogramaron varias veces”, contó. “Finalmente llegamos a Charlotte un día después. Ese mismo día teníamos que tomar el crucero. Estuvimos cuatro horas sentados en la pista y perdimos el crucero por tres minutos”, agregó.

Cuando llegó al aeropuerto de Miami con su familia y vio la fila para despachar el equipaje, fue como revivir una pesadilla una vez más.

Dora Ramirez y su perro, Nacho, se abrigan contra el frío mientras visitan la playa el 01 de febrero de 2026 en Miami Beach, Florida JOE RAEDLE� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

“Quiero decir, lo entiendo, el clima es el clima. Pero si mirás este lugar, las valijas no van a llegar a los vuelos”, dijo por su parte Logan Toby, que se dirigía a Dallas. “Ojalá podamos tomar los vuelos”, agregó.

El vocero del MIA, Greg Chin, señaló al medio por correo electrónico: “Las cancelaciones y las bajas temperaturas récord también están retrasando el procesamiento del equipaje. Los equipos de las aerolíneas están trabajando diligentemente para procesarlo lo más rápido posible”.

Archie se abriga contra el frío mientras visita la playa el 01 de febrero de 2026 en Miami Beach, Florida JOE RAEDLE� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

En general, los residentes del sur de Florida no suelen tener abrigos gruesos y otras prendas de invierno, por lo que Ana Torres-Vazquez, del Servicio Meteorológico Nacional en Miami, indicó que es importante usar varias capas de ropa más ligera y limitar el tiempo al aire libre. La congelación y la hipotermia, dos peligros para la salud que no siempre están en la mente de los habitantes del estado, son motivo real de preocupación temperaturas tan bajas, dijo por su parte el doctor David Nestler, especialista en medicina de emergencia en la Clínica Mayo en Minnesota.

Las dos últimas veces que el área recibió condiciones climáticas semejantes fueron en enero de 2010 y diciembre de 1989. En enero de 1977 se registró un récord, con 5 centímetros de nieve a unos 32 kilómetros al este de Tampa, en la costa oeste de Florida.

