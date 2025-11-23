Cuál es el origen de la tradicional salsa gravy de Thanksgiving en EE.UU. y cómo se prepara

La cena del Día de Acción de Gracias es una de las celebraciones más importantes del año en Estados Unidos, en la que no solo el pavo es el platillo tradicional, ya que también la salsa gravy forma parte del menú. Su origen se remonta al siglo XIV, bajo la idea del aprovechamiento de todos los ingredientes que se cocinan en estas fechas.

Cuál es el origen de la tradicional salsa gravy

La salsa gravy es el complemento más popular en el país norteamericano para carnes de todo tipo y suele encontrarse en la cocina anglosajona.

Además de EE.UU., otros países en los que se encuentra presente esta preparación son Reino Unido, Irlanda, Canadá, Nueva Zelanda y Australia.

La salsa gravy es un complemento tradicional para el pavo y el puré de patatas en EE.UU. (Pexels/The Castlebar)

Los componentes principales de la salsa gravy son la roux rubia, que está hecha de una mezcla cocida de harina y grasa, así como jugo de carne o caldo.

Aunque el gravy ha evolucionado con el paso del tiempo, su preparación es igual de antigua que el asado de carnes, ya que su origen se relaciona al aprovechamiento de los jugos de cocción que desprendían los cortes de proteínas animales, según Gastronosfera.

En Estados Unidos, esta salsa es protagonista de la cena de Acción de Gracias. Es la cobertura del pavo y del puré de patatas.

El jugo de carne es uno de los ingredientes principales del gravy (Pexels/Vui Nguyen)

Se cree que la palabra gravy proviene del francés gravé, que hace referencia a los jugos de la carne cocinada, así como del inglés medio, y que comenzaría a utilizarse en el siglo XIV.

Cómo se prepara la salsa gravy para Thanksgiving

La salsa gravy es el complemento que no puede faltar en la cena de Acción de Gracias, ya que forma parte del pavo, el platillo principal, y de la guarnición de puré de patatas, aunque existen personas que la esparcen por todo el plato.

La receta original de este adobo, según Recetas Americanas, consta de lo siguiente:

Ingredientes

Mantequilla, aproximadamente 2 onzas (60 gramos)

Harina, 1 onza (30 gramos)

3 tazas del jugo de cocción de cualquier carne

Sal y pimienta al gusto

Hierbas frescas, vinagre, y otros sazonadores adicionales al gusto

La salsa gravy requiere tres tazas de jugo de cocción de cualquier carne y sirve para sazonar el pavo (Pexels/RDNE Stock project)

Modo de preparación

Se derrite la mantequilla en una olla mediana y se agrega la harina. Se baten los ingredientes de forma constante durante tres minutos o hasta que quede una mezcla homogénea.

Se añaden a la olla los jugos de carne, sin dejar de batir, para formar una mezcla suave.

Se hierven todos los ingredientes a fuego bajo durante cinco minutos o hasta que se espese la mezcla.

Se agregan sazonadores como sal y pimienta al gusto, además de hierbas frescas o vinagre.

Si la salsa ha quedado demasiado líquida, se puede agregar una cucharada de maicena y una cucharada de agua fría, previamente mezcladas y se deja hervir por al menos cinco minutos o hasta que se espese.

En caso de que la salsa esté demasiado espesa, se puede agregar más caldo.

Se prueba la salsa y en los casos donde esté muy salada, se recomienda agregar crema, nata agria o el jugo de un limón.

Otras comidas tradicionales del Día de Acción de Gracias en EE.UU.

El pavo, el puré de patatas, las ensaladas de hojas verdes y la salsa gravy no pueden faltar en las mesas de cena de Acción de Gracias, aunque estos no son los únicos platillos tradicionales en la cultura norteamericana.

Los pasteles de calabaza también son tradicionales en Acción de Gracias (Pexels/Element5 Digital)

Algunos otros presentes en las cenas familiares del próximo jueves 27 de noviembre, según Hule y Mantel, son: