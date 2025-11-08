La cena de Thanksgiving que se consigue por US$36 con pavo incluido: cuesta menos que en Aldi y Walmart

Este año, el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving, en inglés) se celebra el 27 de noviembre y por eso, muchas tiendas optan por ofrecer menús especiales y accesibles. En Estados Unidos, hay una cadena de supermercados de origen alemán, que ofrece la cena más barata para esta fecha, por solo US$36. Esta promoción supera las ofertas realizadas por Aldi y Walmart.

Donde comprar la cena de Thanksgiving por US$36

La tienda Lidl EE.UU. anunció una oferta especial para el Día de Acción de Gracias. Este paquete costará US$36 y es para diez personas. Los interesados en adquirir la promoción lo podrán hacer a partir del 5 de noviembre, según un comunicado de prensa de la cadena.

La tienda Lidl le hace frente a sus competidores con una oferta para el Dia de Acción de Gracias insuperable (Lidl/Archivo)

En el documento, Lidl asegura a sus clientes que podrán celebrar Thanksgiving sin gastar una fortuna, con ingredientes frescos y de alta calidad. Esta promoción es más accesible que la presentada el año anterior, ya que por menos de US$3,60 por persona, los consumidores podrán disfrutar de una cena completa de Acción de Gracias.

La oferta se mantendrá hasta el 26 de noviembre, para brindar a los compradores todo lo necesario en esta fecha. Los precios bajos de esta cadena se deben a que se trata de una empresa global que puede encontrar productos de buena calidad a bajo costo, informó El Diario NY.

“El precio de los alimentos es un desafío para las familias, y por eso, comprendemos la importancia de una buena relación calidad-precio en estas fiestas”, declaró Joel Rampoldt, director general de Lidl en Estados Unidos, en el comunicado de prensa.

“En Lidl Estados Unidos, nos enorgullece contribuir a que la celebración de Acción de Gracias sea más accesible. Esperamos que nuestro paquete ayude a reunir a las familias este año para disfrutar de una cena navideña tan deliciosa como asequible”.

La promoción estará disponible desde el 5 de noviembre hasta el 26 del mismo mes (Lidl/Archivo)

Qué contiene la cena de Acción de Gracias de Lidl

La promoción, que pronto estará disponible en la página web de la tienda, tendrá los siguientes ingredientes:

Pavo entero congelado de Shady Brook Farms 14 lb (6.4 kilos)

de Shady Brook Farms 14 lb (6.4 kilos) Calabaza 100% pura de Lidl

100% pura de Lidl 3 libras (1,4 kilogramos) de cebollas amarilla s frescas

s frescas 5 libras (2,3 kilogramos) de papas Russet frescas de cosecha pura

frescas de cosecha pura Apio fresco de cosecha pura

fresco de cosecha pura Caldo de pollo de Lidl

de Lidl Crema de champiñones condensada de Lidl (x2)

condensada de Lidl (x2) Judías verdes cortadas de Lidl (x2)

cortadas de Lidl (x2) Leche evaporada de Lidl

de Lidl 1 libra de batatas fresca s (x3)

s (x3) Cebollas fritas francesas de French

francesas de French Crema batida original de Lidl

batida original de Lidl Mezcla para salsa marrón de Lidl (x2)

de Lidl (x2) Salsa de arándanos gelatinosa de Lidl (x2)

gelatinosa de Lidl (x2) Mini malvaviscos de Lidl

Masa para tarta de Lidl

de Lidl Panecillos dulces hawaianos de Lidl

hawaianos de Lidl Condimento para aves de corral de Lidl

de corral de Lidl Mezcla para relleno de pavo de Lidl (x2)

de pavo de Lidl (x2) 1 libra (0.453 kilogramos) de zanahorias baby frescas de cosecha máxima (x2)

frescas de cosecha máxima (x2) Macarrones con queso de Lidl (x2)

La cadena ofrece productos típicos para la cena de Thanksgiving (AccióndeGracias/Archivo)

Todos los artículos se venden individualmente, lo que permite a los clientes elegir los que mejor se adapten a sus necesidades de alojamiento. El total de los productos debería costar alrededor de US$36 según The Sun.

Los compradores pueden conseguir la mejor oferta al comprar el pavo, ya que si utilizan la aplicación MyLidl pagan 25 centavos por libra de pavo.

Lidl le hace competencia a Walmart y Aldi

La cadena europea de supermercados consolida su posición en los principales mercados metropolitanos de EE. UU., y desafía a los principales competidores del sector (Walmart, Aldi y Trader Joe’s) con sus precios bajos.

Supermercados como Walmart presentaron su paquete de Día de Acción de Gracias, el cual tiene un precio de US$39,92, y cuenta con 15 artículos para una cena para 10 personas. Incluido un pavo entero de 13,5 libras (6,1 kilogramos).

Por su parte, Aldi presentó su paquete con 21 artículos para Thanksgiving, que al igual que sus competidores, es suficiente para 10 personas. El costo de esta cena es de US$40, y de igual forma, incluye un pavo entero como principal y postre.