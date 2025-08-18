Cuál es el precio de la PlayStation 5 en agosto de 2025 en EE.UU.
Esta consola se mantiene como una de las más avanzadas del mercado en 2025, con juegos que cargan casi al instante y sonido 3D inmersivo
La PlayStation 5, lanzada a finales de noviembre de 2020, se mantiene como una de las consolas más avanzadas del mercado este año. Gracias a su alta velocidad, los juegos se cargan casi al instante, mientras reproduce audio 3D, y ofrece una amplia variedad de controles y accesorios que se adaptan a todo tipo de jugadores. Esto es lo que cuesta en Estados Unidos en agosto de 2025.
PlayStation 5: cuánto cuesta en agosto de 2025
En la página oficial, la PlayStation 5 tiene un precio de 499,99 dólares. Está disponible con opciones de pago en cuotas: US$40,40 al mes o en cuatro cuotas iguales. La compra del producto incluye los siguientes elementos:
- Consola PlayStation 5
- Control inalámbrico DualSense
- Cupón de juego completo Astro Bot
- 2 soportes de plástico para colocar la consola en posición horizontal
- Astro’s Playroom: juego preinstalado)
A su vez, también se puede adquirir en tiendas de conveniencia, como Best Buy, Target, al mismo precio, o en páginas oficiales de venta por internet, como Amazon a US$510.
Cuáles son las características de la PlayStation 5 que se vende en EE.UU.
Entre las características principales de la PlayStation 5 se encuentran:
- Carga casi instantánea: el tiempo de procesamiento de los juegos es ultrarrápido.
- Diseño de juego de otro nivel: gracias a la integración personalizada de sus sistemas, la PS5 brinda a los creadores la posibilidad de desarrollar experiencias interactivas de maneras inéditas.
- 1 TB de almacenamiento
- Potencia tu percepción con audio 3D: con la tecnología Tempest 3D AudioTech, los entornos de los juegos cobran vida, desde los llamados lejanos de los compañeros hasta la aproximación silenciosa de un depredador. La experiencia se puede disfrutar tanto a través de los altavoces del televisor como con auriculares compatibles en los juegos que lo permitan.
- Gatillos adaptativos: la resistencia dinámica imita la tensión de las interacciones con herramientas y objetos dentro de cada videojuego. Desde tensar una cuerda de arco cada vez más rígida hasta frenar un coche a toda velocidad.
- Retroalimentación háptica: las vibraciones reactivas de la PS5 responden a las acciones del jugador y simulan factores ambientales en los juegos que lo permiten. Estas reacciones dinámicas recrean sensaciones que van desde distintos entornos hasta el impacto y la fuerza de las armas.
- Controles: Sony ofrece una amplia gama de controles inalámbricos DualSense en colores vibrantes y el ultra personalizable, llamado DualSense Edge. Además, pone a disposición el mando Access para jugadores con necesidades diversas y una variedad de accesorios especializados, como volantes y palancas de pelea, que permiten mejorar la experiencia.
- Audio para videojuegos: los controladores planos magnéticos permiten que los nuevos auriculares y audífonos reproduzcan el audio 3D de PS5 con gran precisión. Gracias a la tecnología inalámbrica PlayStation Link, los jugadores pueden detectar amenazas con exactitud milimétrica y percibir detalles sutiles a alta velocidad.
- Personalizar la configuración: se puede cambiar el estilo de la consola con cubiertas disponibles en varios colores, añadir almacenamiento extra, una unidad de disco extraíble, un soporte vertical y una estación de carga para los controles.
- Mantenerse conectado con la app PlayStation: la aplicación complementaria PlayStation App permite a los usuarios llevar la experiencia de PS5 a cualquier lugar. De esta forma, los jugadores pueden mantenerse en contacto con amigos de PlayStation Network mediante chat de texto y voz, acceder a su galería de medios con Game Captures, comprar juegos desde PlayStation Store y aprovechar otras funciones desde la aplicación gratuita para dispositivos Apple y Android.
