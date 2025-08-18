Cuál es el precio de la PlayStation 5 en agosto de 2025 en EE.UU.

La PlayStation 5, lanzada a finales de noviembre de 2020, se mantiene como una de las consolas más avanzadas del mercado este año. Gracias a su alta velocidad, los juegos se cargan casi al instante, mientras reproduce audio 3D, y ofrece una amplia variedad de controles y accesorios que se adaptan a todo tipo de jugadores. Esto es lo que cuesta en Estados Unidos en agosto de 2025.

PlayStation 5: cuánto cuesta en agosto de 2025

En la página oficial, la PlayStation 5 tiene un precio de 499,99 dólares. Está disponible con opciones de pago en cuotas: US$40,40 al mes o en cuatro cuotas iguales. La compra del producto incluye los siguientes elementos:

La PlayStation 5 cuesta US$499,99 en la tienda oficial PlayStation 5

Consola PlayStation 5

Control inalámbrico DualSense

Cupón de juego completo Astro Bot

2 soportes de plástico para colocar la consola en posición horizontal

Astro’s Playroom: juego preinstalado)

A su vez, también se puede adquirir en tiendas de conveniencia, como Best Buy, Target, al mismo precio, o en páginas oficiales de venta por internet, como Amazon a US$510.

Cuáles son las características de la PlayStation 5 que se vende en EE.UU.

Entre las características principales de la PlayStation 5 se encuentran:

Carga casi instantánea: el tiempo de procesamiento de los juegos es ultrarrápido.

el tiempo de procesamiento de los juegos es ultrarrápido. Diseño de juego de otro nivel: gracias a la integración personalizada de sus sistemas, la PS5 brinda a los creadores la posibilidad de desarrollar experiencias interactivas de maneras inéditas.

La aplicación complementaria PlayStation App permite a los usuarios estar siempre conectados Sony Interactive Entertainment

1 TB de almacenamiento

Potencia tu percepción con audio 3D: con la tecnología Tempest 3D AudioTech, los entornos de los juegos cobran vida, desde los llamados lejanos de los compañeros hasta la aproximación silenciosa de un depredador. La experiencia se puede disfrutar tanto a través de los altavoces del televisor como con auriculares compatibles en los juegos que lo permitan.

con la tecnología Tempest 3D AudioTech, los entornos de los juegos cobran vida, desde los llamados lejanos de los compañeros hasta la aproximación silenciosa de un depredador. La experiencia se puede disfrutar tanto a través de los altavoces del televisor como con auriculares compatibles en los juegos que lo permitan. Gatillos adaptativos: la resistencia dinámica imita la tensión de las interacciones con herramientas y objetos dentro de cada videojuego. Desde tensar una cuerda de arco cada vez más rígida hasta frenar un coche a toda velocidad.

la resistencia dinámica imita la tensión de las interacciones con herramientas y objetos dentro de cada videojuego. Desde tensar una cuerda de arco cada vez más rígida hasta frenar un coche a toda velocidad. Retroalimentación háptica: las vibraciones reactivas de la PS5 responden a las acciones del jugador y simulan factores ambientales en los juegos que lo permiten. Estas reacciones dinámicas recrean sensaciones que van desde distintos entornos hasta el impacto y la fuerza de las armas.

Los controles tienen retroalimentación háptica, es decir, las vibraciones reactivas de la PS5 responden a las acciones del jugador PlayStation 5