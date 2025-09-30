Cuál es el precio de una casa móvil en Estados Unidos en octubre 2025

El mercado de las casas móviles en Estados Unidos se presenta en 2025 como una de las opciones más accesibles para alcanzar la vivienda propia. Los relevamientos oficiales evidencian que los precios varían de manera considerable según el tamaño de la unidad y la ubicación dentro del país.

¿Cuánto cuesta una casa móvil en 2025?

Los datos más recientes del U.S. Census Bureau publicados en los Datos Económicos de la Reserva Federal (FRED, por sus siglas en inglés) muestran que en abril de 2025 el promedio nacional de una casa móvil fue de US$124.800, con diferencias marcadas según el tamaño de la unidad y la región del país.

Las single homes (de una sección) promediaron US$88.500, mientras que las double homes (dos secciones) llegaron a US$152.900.

Las single homes cuestan en promedio US$88.500; las double homes, US$152.900 Home Nation

A su vez, en este mercado se muestran contrastes marcados según la región, con valores que varían de manera significativa:

El Noreste registró un promedio de US$121.900 , con US$100.700 en single homes y US$146.800 en double homes.

registró un promedio de , con en single homes y en double homes. En el Medio Oeste , los precios fueron más bajos, con una media de US$117.400 .

, los precios fueron más bajos, con una media de . En el Sur se concentra la mayor cantidad de envíos y mostró un valor estándar de US$123.300 (single homes: US$87.700 ; double homes: US$149.900 ).

se concentra la mayor cantidad de envíos y mostró un valor estándar de (single homes: ; double homes: ). El Oeste es la región más cara, con un costo medio de US$141.300, y una marcada disparidad entre single homes (US$81.900) y double homes (US$167.500).

Casas móviles vs. tradicionales

De acuerdo con un estudio de Coverage Contruction publicado en septiembre de 2025, con base en datos de 2024, las casas móviles resultan un 66% más económicas que las viviendas tradicionales, aunque el cálculo no contempla el valor del terreno.

Si se mide por superficie, el informe señala que el metro cuadrado de una casa móvil cuesta US$936, frente a los US$1787 de una vivienda construida en sitio.

En los últimos diez años, los precios de este segmento aumentaron 76,3%, mientras que los de las casas convencionales crecieron 105,4%, lo que amplió la brecha de accesibilidad en el mercado inmobiliario.

En la última década, sus precios subieron 76,3%, frente al 105,4% de las viviendas convencionales Home Nation

Producción de casas móviles en Estados Unidos

La industria refleja un repunte tras la caída de 2023. Según los datos del Census Bureau analizados por Coverage Contruction, las fábricas enviaron 103.300 unidades en 2024, frente a 89.169 del año anterior. Para mayo de 2025, la tasa anualizada alcanzó 106 mil mobile homes, todavía 13% por debajo del pico de marzo de 2022 (122 mil), pero con una recuperación más rápida que la construcción tradicional.

Trasladar una mobile home: un costo clave

Al momento de adquirir una casa móvil en Estados Unidos, no solo hay que considerar el valor de la vivienda o del terreno, sino también el gasto que implica trasladarla. Este aspecto suele pasarse por alto, pero puede representar una diferencia significativa en la inversión final, ya que las tarifas dependen del tamaño del hogar, la distancia recorrida y los requisitos legales que cada estado establece.

El Oeste es la región más cara, con promedios que superan los US$141 mil Home Nation

Según estimaciones de Home Advisor, mover una unidad single-wide cuesta entre US$4000 y US$8000, con un promedio de US$6000.

En el caso de una double-wide, los valores se ubican entre US$8000 y US$15.000 (promedio de US$11.500), mientras que una triple-wide puede alcanzar cifras de US$12.000 a US$25.000, con un promedio cercano a US$18.500.

Además, las mudanzas de corta distancia —menos de 160 kilómetros— rondan los US$7000, aunque el rango es amplio y puede ir de US$1000 a US$15.000.

El costo final no depende solo de la distancia o de las dimensiones. Factores como el peso de la estructura, el estado de la vivienda, los permisos de cada jurisdicción y los servicios extra —como la desconexión y reconexión de agua, electricidad o gas— pueden encarecer de forma considerable la mudanza.

A esto se suma un punto clave: la normativa federal. La ley prohíbe trasladar una casa móvil por cuenta propia; únicamente empresas certificadas están habilitadas para hacerlo. Además, los modelos construidos antes de 1976 no pueden relocalizarse, ya que no cumplen con los estándares de seguridad del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD).