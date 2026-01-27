en vivo
Cuál es el precio del dólar a peso mexicano este martes 27 de enero de 2026
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 27 de enero en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este martes 27 de enero abrió en 17,2830, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 27 de enero, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 27 de enero arranca así, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme: compra $16,70 / venta $18,10
- Banco Azteca: compra $17,25 / venta $17,54
- Banco de México, FIX del lunes: $17,283
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del lunes): compra $17,2725 / venta $17,277
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del lunes): $17,387
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del lunes): $17,248
- Bank of America: compra $16,4204 / venta $18,3486
- Banorte: compra $16,10 / venta $17,70
- BBVA Bancomer: compra $16,45 / venta $17,58
- DOF (Diario Oficial de la Federación): $17,283
- Grupo Financiero Multiva: $17,40
- Intercam: compra $16,8187 / venta $17,8223
- Para pagos de obligaciones: $17,4545
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $17,283
- Ve por más: compra $16,8048 / venta $17,8198
- Promedio general: compra $17,0103 / venta $17,5684
- Tipo de cambio ponderado: $17,2894
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este martes 27 de enero de 2026 abrió en $17,25 a la compra y $17,54 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- Para quien busca saber a cómo está el dólar en México, el precio del dólar en tiempo real a media jornada del lunes se situaba en una cotización de $17,31 por billete verde en el mercado spot.
- La moneda mexicana también consolidó su avance semanal con acumulado de 1,44%, de acuerdo con un reporte de Monex.
- La dinámica respondió a un debilitamiento del dólar estadounidense a nivel global.
- El índice DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a otras divisas, bajó un 0,48% a mitad de la sesión del lunes.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
