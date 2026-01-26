en vivo
Cuál es el precio del dólar a peso mexicano este lunes 26 de enero de 2026
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 26 de enero en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este lunes 26 de enero abrió en 17,4545 pesos mexicanos, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 26 de enero, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 26 de enero arranca así, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme: compra $16,80 / venta $18,20
- Banco Azteca: compra $16,15 / venta $17,54
- Banco de México, FIX del viernes: $17,4545
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del viernes): compra $17,4705 / venta $17,475
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del viernes): $17,492
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del viernes): $17,368
- Bank of America: compra $16,4474 / venta $18,3824
- Banorte: compra $16,15 / venta $17,70
- BBVA Bancomer: compra $16,31 / venta $17,85
- DOF (Diario Oficial de la Federación): $17,4545
- Grupo Financiero Multiva: $17,41
- Intercam: compra $16,892 / venta $17,894
- Para pagos de obligaciones: $17,4828
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $17,4545
- Ve por más del viernes: compra $16,8613 / venta $17,8763
- Promedio general: compra $17,0132 / venta $17,6689
- Tipo de cambio ponderado: $17,341
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este lunes 26 de enero de 2026 abrió en $16,15 a la compra y $17,54 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- Para quien se pregunta a cómo está el dólar hoy en México, a media jornada del viernes, cotizaba en $17,40 por billete verde en el mercado spot, de acuerdo con un análisis de Monex.
- La moneda mexicana también presentó un avance semanal acumulado del 1,21%.
- El precio del dólar a peso mexicano se vio impactado por la debilidad de la moneda de EE.UU.
- El índice DXY (que mide al dólar frente a una canasta de seis monedas), bajó un 0,54%.
- El mercado se mantiene atento al precio del dólar a la espera de datos económicos clave que se publicarán este lunes, lo que incluye el reporte de desempleo en México y las órdenes de bienes duraderos en Estados Unidos.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Seguí leyendo
Empleo en EE.UU. La ley HB 2038 firmada por Greg Abbott en Texas que favorece a los médicos en el estado
Las 5 destacadas. Noticias de California: bajan los precios de las viviendas y Newsom señala a la Casa Blanca
Avanza el frío invernal. Cuánta nieve caerá en Nueva York y Nueva Jersey durante las próximas horas
Más leídas de Estados Unidos
- 1
En Minneapolis y en Gaza ahora rige el mismo lenguaje de violencia
- 2
Greg Abbott la firmó: la ley que entró en vigor en diciembre en Texas e impacta en los propietarios
- 3
Multas de hasta US$17.000: los objetos comunes que jamás debes poner en tu maleta documentada
- 4
El programa estadounidense Saturday Night Live volvió a parodiar a Milei junto a Trump