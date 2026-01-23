LA NACION
Cuál es el precio del dólar a peso mexicano este viernes 23 de enero de 2026

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 23 de enero en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

El precio del dólar en México este viernes 23 de enero abrió en 17,4828, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.

Precio del dólar hoy, 23 de enero, en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy 23 de enero arranca así, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).

  • Afirme: compra $16,80 / venta $18,20
  • Banco Azteca: compra $16,35 / venta $17,64
  • Banco de México, FIX del jueves: $17,4828
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del jueves): compra $17,4915 / venta $17,496
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del jueves): $17,499
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del jueves): $17,46
  • Bank of America: compra $16,5289 / venta $18,4843
  • Banorte: compra $16,25 / venta $17,80
  • BBVA Bancomer: compra $16,61 / venta $17,75
  • DOF (Diario Oficial de la Federación): $17,4828
  • Grupo Financiero Multiva: $17,50
  • Intercam: compra $16,9435 / venta $17,954
  • Para pagos de obligaciones: $17,452
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria): $17,4828
  • Ve por más del jueves: compra $16,8586 / venta $18,0586
  • Promedio general: compra $17,0795 / venta $17,7162
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca

Sobre el precio del dólar en Elektra, este viernes 23 de enero de 2026, abrió con en $16,35 a la compra y $17,64 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.

Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones

  • A media jornada del jueves, el precio del dólar en México se situaba en una cotización de $17,48 por billete verde en el mercado spot.
  • En el balance semanal, la moneda mexicana mantuvo un avance del 0,96%, de acuerdo con un reporte de Monex.
  • El precio del dólar en tiempo real, medido a través del índice DXY (que compara al dólar frente a una canasta de otras divisas principales), mostró un retroceso del 0,47% a mitad de la sesión previa.
  • El tipo de cambio dólar a peso mexicano se vio influenciado por la evaluación de datos económicos en Estados Unidos.
  • Hacia el overnight, los analistas esperaban que el dólar a peso mexicano oscilara en un rango de $17,43 a $17,56 por unidad.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real

  • Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
  • El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
