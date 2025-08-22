Cuál es el precio del iPhone 13 Pro Max en Estados Unidos en agosto de 2025: antes de que salga el iPhone 17

Apple prepara el lanzamiento de una nueva línea de celulares para los primeros días de septiembre. Los modelos anteriores, como el iPhone 13 Pro Max, continúan a la venta. ¿Cuál es el precio de este teléfono en agosto de 2025 en Estados Unidos y dónde se puede conseguir?

Cuánto cuesta el iPhone 13 Pro Max en Estados Unidos este mes

Este teléfono de Apple presenta una capacidad de entre 128 GB y 1 TB, con las variantes de 256 GB y 512 GB. En función de sus características y especificaciones, el precio del iPhone 13 Pro Max en EE.UU. en agosto de 2025 puede variar.

Previo al lanzamiento de la nueva línea de Apple, el precio del iPhone 13 Pro Max se mantiene estable Apple

Si bien la página oficial de Apple no vende este celular, que salió al mercado en 2021, señala que se puede adquirir a través de distribuidores actualizados. Una de las plataformas que cuenta con esta línea en su catálogo es Amazon. En su sitio web, los valores de compra con la capacidad mínima son:

AT&T : 499.99 dólares.

: 499.99 dólares. Boost Mobile : US$499,99.

: US$499,99. Cricket : US$499,99.

: US$499,99. GSM Carriers : US$488.

: US$488. T-Mobile : US$479,75.

: US$479,75. Unlocked : US$459,99.

: US$459,99. Verizon: US$490.

Con respecto a los celulares que cuentan con un tera, los precios oscilan:

AT&T : US$634,94.

: US$634,94. Boost Mobile : US$799,97.

: US$799,97. Cricket : US$799,97.

: US$799,97. GSM Carriers : US$799,97.

: US$799,97. T-Mobile : US$799,97.

: US$799,97. Unlocked : US$699,80.

: US$699,80. Verizon: US$649,99.

Las características generales de este modelo de teléfono son un procesador A15 Bionic, una pantalla Super Retina XDR, OLED con ProMotion y una tasa de refresco adaptativa de 10 a 120 Hz. El tamaño del iPhone 13 Pro Max es de 6,7 pulgadas y su peso es de 240 gramos.

Este modelo cuenta con características específicas en las cámaras Amazon

Este modelo de Apple presenta resistencia a las salpicaduras, al polvo y al agua, con una clasificación IP68 que equivale a una profundidad máxima de seis metros durante 30 minutos, según detalla la página de la compañía oficial.

A su vez, el iPhone 13 Pro Max presenta funciones avanzadas como un sistema de cámara Pro de 12 MP, con ultra gran angular y un campo de visión de 180º, retratos modo nocturno con escáner LiDAR, zoom óptico y digital y 100% minipíxeles de enfoque.

Qué novedades trae el iPhone 17, la nueva línea de Apple

Con las versiones anteriores a disposición en las plataformas de venta autorizadas, Apple se prepara para lanzar el nuevo iPhone 17 en Estados Unidos el 9 de septiembre, con reservas previstas para el día 12 y la salida oficial al mercado el 19 del próximo mes. También contará con las versiones Pro, Pro Max y Air.

El modelo de iPhone 17 Air se incorporó como una novedad para la línea de Apple y cuenta con una pantalla de 6,65 pulgadas OLED, chip A19 y 8 GB de RAM. En tanto, se eliminó la versión Plus de este teléfono.

(Archivo) Apple lanzará el iPhone 17 en septiembre de 2025 Captura Youtube/Apple Track

El evento de presentación tendrá lugar, como ya es tradición para la marca, en el Apple Park de Cupertino, en California. También se espera el lanzamiento de otras novedades de la firma, como Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 o Apple Watch Ultra. Los interesados podrán seguir la celebración en vivo a través del canal oficial.