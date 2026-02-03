en vivo
Cuál es el precio del peso mexicano vs. el dólar estadounidense este martes 3 de febrero
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 3 de febrero en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este martes 3 de febrero abrió en 17,331 pesos mexicanos, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 3 de febrero, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 3 de febrero arranca así, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme: compra $16,50 / venta $17,90
- Banco Azteca: compra $17,00 / venta $17,59
- Banco de México, FIX del viernes: $17,331
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del viernes): compra $17,2865 / venta $17,291
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del viernes): $17,483
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del viernes): $17,291
- Bank of America: compra $16,4204 / venta $18,3486
- Banorte: compra $16,25 / venta $17,80
- BBVA Bancomer: compra $16,39 / venta $17,92
- DOF (Diario Oficial de la Federación): $17,331
- Grupo Financiero Multiva: $17,41
- Intercam: compra $16,8048 / venta $17,8084
- Para pagos de obligaciones: $17,2532
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $17,331
- Ve por más del viernes: compra $16,9472 / venta $17,9622
- Promedio general: compra $17,0019 / venta $17,6034
- Tipo de cambio ponderado: $17,3026
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este martes 3 de febrero de 2026 abrió en $17 a la compra y $17,59 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- Para quien busca saber a cómo está el dólar hoy en México, de acuerdo con el análisis de Grupo Financiero Monex, los mercados accionarios presentan movimientos positivos, impulsados por las sólidas ganancias de Palantir, cuyo fuerte pronóstico de ventas generó un repunte en las acciones tecnológicas y elevó los futuros.
- La atención de los inversionistas se centra ahora en los próximos reportes corporativos, ante expectativas de mayor competencia frente a Nvidia en chips de IA.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
