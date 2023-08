escuchar

Para transitar por Estados Unidos, ya sea como parte de un viaje de conexión por aire, tierra o por mar, es necesario portar un documento especial que identifique a una persona como no migrante. Aunque la mayoría de quienes viajan tramitan una visa de turista, existe una clasificación que solamente aplica para aquellos que no piensan quedarse en EE.UU.

Las autoridades estadounidenses solicitan una visa para todo tipo de actividades en su país y la que se tramite depende del objetivo del viaje. Existe una que solo permite atravesar la nación como parte de un viaje internacional, la tipo C, la cual identifica a aquellos que son de tránsito inmediato. De acuerdo con el Departamento de Estado de asuntos consulares, el tránsito continuo “se define como una salida razonablemente rápida del viajero en el curso normal del viaje según lo permitan los elementos y asume un itinerario preestablecido sin ningún privilegio de escala irrazonable”.

La visa tipo C no permite al turista salir del aeropuerto para hacer visitas a familiares o a amigos. En ese caso, es necesario tener la B1/B2. Si los interesados viajan en un barco, necesitarán la visa C para permanecer en las aguas del país, pero no podrán descender de la nave, especifica la autoridad.

En caso de que la persona interesada sea parte de la tripulación de una embarcación, necesitará también una visa tipo D. En cambio, si la persona interesada ya tiene una visa de turista vigente, no será necesario tramitar una del tipo C, ya que con ese documento es suficiente para hacer una conexión hacia otro país.

Llegando a migración se deben tener a la mano los pasajes de avión que justifiquen la llegada a Estados Unidos y que, también, refieran que la estancia es solo por tránsito. Si un grupo, por ejemplo, una familia, comparte el mismo motivo de viaje, cada integrante deberá tener su visa tipo C vigente.

Cómo tramitar la visa tipo C para Estados Unidos

1. Cada nación tiene sus propios lineamientos para viajar hacia Estados Unidos, es importante que se ingrese al sitio web del consulado del país de residencia para enterarse de los papeles necesarios para el registro. Además, los tiempos del trámite varían según la temporada y la categoría de la visa.

2. Llenar en línea la solicitud de visa de no inmigrante, que es el formulario DS-160, e imprimir la página de confirmación del formulario de solicitud para llevarla a la entrevista con el cónsul.

3. Es fundamental pagar el trámite de la visa antes de ir al consulado y llevar el comprobante a la entrevista. El costo del documento varía.

4. También es necesario tener un pasaporte vigente, elaborar la solicitud de no inmigrante y contar con una fotografía en buen estado que cumpla con los requisitos, ya sea para llevarla al consulado o para subirla de manera digital.

5. Generalmente, no se requiere entrevista presencial con personas menores de 13 años. Sin embargo, las autoridades estadounidenses pueden solicitar información extra, según cada caso.