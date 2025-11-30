Cuál sería el grupo más complicado para la selección de Colombia en el Mundial 2026
El equipo se encuentra en el bombo 2 debido a su posición en el ranking FIFA
La FIFA definió cuáles son las selecciones que integrarán los diferentes bombos que habrá para el sorteo del Mundial 2026. Cada recipiente tendrá 12 selecciones y se elegirá a una de cada uno para formar los diferentes grupos del torneo internacional. En este sentido, Colombia se posiciona en el bombo 2 y se enfrentaría a naciones del 1, 3 y 4.
El grupo más complicado para la selección de Colombia en el Mundial 2026
Al posicionarse en el bombo 2, la selección colombiana tendrá que jugar contra integrantes de los bombos 1, 3 y 4. Aunque el sorteo para conocer los nombres de las naciones que estarán en su grupo aún no se lleva a cabo, analistas como Futbol con U en YouTube explican cuáles podrían ser sus rivales más complicados.
Los rivales más complicados para La Fiebre Amarilla podrían ser los propios anfitriones del Mundial 2026, quienes suelen tener el apoyo de todo el público al jugar en casa, y se encuentran en el bombo 1.
Futbol con U explica que por su posición en el ranking y por el desempeño que han mostrado en los últimos torneos locales e internacionales, las selecciones más fáciles y más difíciles a las que se enfrentarían los colombianos son:
Las más complicadas
- Francia: del bombo 1, por ser el ganador del Mundial Rusia 2018 y haber llegado a la final en Catar 2022.
- Noruega: del bombo 3.
- Ghana: el bombo 4.
Las más fáciles
- Bélgica: del bombo 1, por su proceso de clasificación supuestamente sencillo en el contexto de su grupo.
- Catar: del bombo 3.
- Nueva Zelanda: del bombo 4.
Así quedarían los bombos para el Mundial 2026
El sorteo para definir a los grupos que jugarán en el Mundial 2026 se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre.
Los criterios para elegir a las selecciones que integran cada bombo, según la FIFA, son su clasificación en el ranking, a excepción de los países anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá, quienes integrarán el bombo 1 y serán cabezas de grupo.
Bombo 1
- Canadá
- México
- Estados Unidos
- España
- Argentina
- Francia
- Inglaterra
- Brasil
- Portugal
- Países Bajos
- Bélgica
- Alemania
Bombo 2
- Croacia
- Marruecos
- Colombia
- Uruguay
- Suiza
- Japón
- Senegal
- Irán
- República de Corea
- Ecuador
- Austria
- Australia
Bombo 3
- Noruega
- Panamá
- Egipto
- Argelia
- Escocia
- Paraguay
- Túnez
- Costa de Marfil
- Uzbekistán
- Catar
- Arabia Saudí
- Sudáfrica
Bombo 4
- Jordania
- Cabo Verde
- Ghana
- Curazao
- Haití
- Nueva Zelanda
- Clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas
- Clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA
Cómo llegará Colombia al Mundial 2026
Los más recientes resultados de La Fiebre Amarilla son positivos, en las Eliminatorias de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) cerraron con una goleada a Venezuela 3-6 y previamente habían vencido a Bolivia 3-0.
Además, en sus recientes partidos amistosos de la fecha FIFA de octubre de 2025, vencieron por goleada a México 0-4 y empataron a ceros con Canadá, dos de las selecciones anfitrionas del Mundial 2026.
Y en noviembre de 2025 vencieron en partidos amistosos a los equipos de Nueva Zelanda con un marcador 1-2 y a Australia con 3 goles a 0, en favor del equipo colombiano.
La posible formación de Colombia en el Mundial 2026 constará de los siguientes jugadores:
- David Ospina
- Daniel Muñoz
- Davinson Sánchez
- Jhon Lucumí
- Johan Mojica
- Jefferson Lerma
- Richard Ríos
- James Rodríguez
- Luis Díaz
- Juan Hernández
- Luis Suárez
Los Cafeteros participarán en el torneo internacional bajo la dirección de Néstor Lorenzo y con figuras como Luis Díaz, de 28 años de edad, con una trayectoria importante en la Liga Europea, o Yaser Asprilla, un joven de 21 años que es reconocido como una de las futuras promesas del futbol colombiano.
