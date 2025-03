La regla del Seguro Social que pocos conocen y otorga beneficios a este grupo de personas en EE.UU.

Muchas personas desconocen que, tras un divorcio, es posible acceder a beneficios del Seguro Social basados en el historial laboral del excónyuge. Esta opción puede representar un apoyo financiero durante la jubilación, en especial para quienes no acumularon suficientes créditos laborales por cuenta propia.

No obstante, no todas las personas reúnen las condiciones para obtener este beneficio, ya que la Administración del Seguro Social establece requisitos para su aprobación: el tiempo que duró el matrimonio, la situación conyugal del solicitante y la edad mínima exigida son algunos de los aspectos.

Requisitos para ser elegible

Para calificar a los beneficios del Seguro Social como cónyuge divorciado, se deben cumplir ciertas condiciones establecidas por la Administración del Seguro Social. La duración del matrimonio es uno de ellos, ya que debe haber sido de al menos diez años. Además, el solicitante debe estar soltero al momento de hacer la solicitud.

Otro requisito importante es la edad. La persona debe tener al menos 62 años para acceder a los beneficios. Sin embargo, si el solicitante tiene derecho a beneficios propios del Seguro Social y estos son iguales o superiores a los que recibiría por su ex cónyuge, no podrá acceder a otros adicionales. Si el divorcio ocurrió hace más de dos años, no es necesario que el ex cónyuge haya solicitado sus prestaciones para que el solicitante pueda recibirlas.

Monto de los beneficios

El beneficio que puede recibir un cónyuge divorciado equivale hasta el 50% del monto que le corresponde al excónyuge en su plena edad de jubilación. Este porcentaje no se ve afectado por otros ingresos o beneficios que reciba la persona que solicita.

Si el solicitante decide acceder a los pagos antes de alcanzar su plena edad de jubilación, el monto se reducirá de manera permanente. Se debe tener en cuenta que los beneficios recibidos como cónyuge divorciado no afectan los que el ex cónyuge o su familia perciben, por lo que no existe razón para que esa persona se oponga a la solicitud.

El beneficio que puede recibir un cónyuge divorciado equivale hasta el 50% del monto que le corresponde al ex cónyuge en su plena edad de jubilación (Archivo) Freepik

Procedimiento para solicitar los beneficios

Para iniciar el proceso de solicitud, es necesario contar con la documentación requerida. Entre ellos se encuentran: el acta de matrimonio, el decreto final de divorcio y cualquier otro registro que respalde la elegibilidad.

Una vez reunida la documentación, el siguiente paso es contactar a la Administración del Seguro Social (SSA). Se puede programar una cita llamando al 1-800-772-1213 o visitando el sitio web oficial de la SSA.

Durante la cita, se llenará el formulario correspondiente y se presentará la documentación. Una vez entregados los papeles, se debe iniciar este proceso con anticipación, ya que la aprobación y el inicio de los pagos pueden tardar varios meses.

La persona debe tener al menos 62 años para acceder a este tipo de beneficios (Archivo) Freepik

Elementos a tener en cuenta antes de decidir

Impacto en otros beneficios : Si el solicitante trabaja mientras recibe beneficios, es posible que los ingresos afecten el monto recibido.

: Si el solicitante trabaja mientras recibe beneficios, es posible que los ingresos afecten el monto recibido. Beneficios para sobrevivientes : En caso de que el ex cónyuge fallezca, el cónyuge divorciado puede ser elegible para recibir beneficios de sobreviviente, los cuales pueden ser más altos que los de cónyuge divorciado.

: En caso de que el ex cónyuge fallezca, el cónyuge divorciado puede ser elegible para recibir beneficios de sobreviviente, los cuales pueden ser más altos que los de cónyuge divorciado. Revisión periódica: Las leyes y regulaciones del Seguro Social pueden cambiar. Mantenerse informado y revisar la elegibilidad y los montos de los beneficios permite tomar decisiones financieras más acertadas.