Cuáles son los carteles presentes en México, designados como “terroristas” por Donald Trump

Las recientes afirmaciones de Donald Trump sobre los carteles mexicanos se inscriben en una estrategia más amplia de seguridad nacional que su gobierno ha impulsado desde el inicio de su actual mandato. En una entrevista televisiva, el mandatario sostuvo que Estados Unidos redujo de forma drástica el ingreso de drogas por vía marítima y que, como siguiente fase, avanzará con operaciones terrestres contra estas organizaciones.

Trump amenaza con acabar con los carteles mexicanos por vía terrestre

En un escenario regional marcado por tensiones diplomáticas y acciones recientes de Washington en Latinoamérica. Trump afirmó que los carteles ejercen un control efectivo sobre amplias zonas de México.

En una reciente entrevista, Trump aseguró que atacará por tierra a los carteles de droga mexicanos Evan Vucci - AP

“Es muy triste ver lo que le ha pasado a ese país”, dijo al presentador de Fox News, Sean Hannity. Además, señaló que estas agrupaciones delictivas matan aproximadamente entre 250 mil y 300 mil estadounidenses al año.

Los carteles mexicanos incluidos en la lista de Trump

Durante el primer año de su actual administración, Donald Trump avanzó con una política formal para clasificar a ciertos grupos criminales como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT, por sus siglas en inglés).

Esta estrategia quedó plasmada en proclamaciones presidenciales publicadas en febrero y marzo de 2025, que establecen el marco legal para estas designaciones. De acuerdo con las decisiones adoptadas, seis organizaciones con base en México fueron identificadas de manera específica como entidades terroristas.

La selección se fundamentó en su rol en la producción, distribución y tráfico de drogas, así como en el uso sistemático de la violencia. En esta lista se encuentran:

El Cartel de Sinaloa , una de las organizaciones criminales más antiguas y con mayor alcance internacional.

, una de las organizaciones criminales más antiguas y con mayor alcance internacional. El Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) , identificado por su rápida expansión territorial y su confrontación directa con fuerzas estatales y grupos rivales. Su presencia se ha extendido a múltiples regiones de México y a otros países.

, identificado por su rápida expansión territorial y su confrontación directa con fuerzas estatales y grupos rivales. Su presencia se ha extendido a múltiples regiones de México y a otros países. El Cartel del Noreste , organización que surgió tras la fragmentación de Los Zetas y que mantiene operaciones violentas en zonas fronterizas, según la proclamación de Trump.

, organización que surgió tras la fragmentación de Los Zetas y que mantiene operaciones violentas en zonas fronterizas, según la proclamación de Trump. El Cartel del Golfo , con larga trayectoria en el tráfico transfronterizo

, con larga trayectoria en el tráfico transfronterizo La Nueva Familia Michoacana , activa principalmente en el centro de México.

, activa principalmente en el centro de México. Carteles Unidos, descrito como una alianza entre varios grupos criminales que operan de manera coordinada en determinadas regiones, lo que complica su identificación como una estructura única, pero no reduce su impacto operativo.

En los primeros meses de su segundo mandato, Trump emitió una orden ejecutiva para clasificar a los carteles de la droga y bandas transnacionales como organizaciones terroristas extranjeras picture-alliance/AP Photo/J. Burbank

Según los lineamientos del gobierno estadounidense, estas organizaciones cumplen con los criterios exigidos para ser consideradas terroristas debido a su nivel de violencia, su estructura transnacional y su impacto en la seguridad, la economía y la política exterior de EE.UU. La medida no se limita a una calificación simbólica, sino que habilita nuevas herramientas legales, financieras y penales.

Entre las consecuencias directas de estas designaciones se encuentran la imposición de sanciones económicas más severas, restricciones migratorias ampliadas y la posibilidad de procesar judicialmente a cualquier persona o entidad que sea acusada de brindar apoyo material a estos grupos. Además, se refuerza la capacidad de las agencias estadounidenses para actuar fuera de su territorio.

“Hemos erradicado el 97% de las drogas que llegan por agua a EE.UU., y ahora vamos a empezar a atacar por tierra”, aseguró el mandatario durante su entrevista con Fox News el jueves 8 de enero de 2026.

El mandatario estadounidense anuncia una expansión de su estrategia contra el narcotráfico y amenaza con iniciar ataques terrestres contra los cárteles que, según él, controlan el territorio mexicano Russell Contreras - AP

Claudia Sheinbaum responde a las amenazas de Donald Trump

Las declaraciones de Trump generaron respuestas por parte del gobierno mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que los comentarios del mandatario estadounidense forman parte de su estilo comunicacional.

“Le pedí al canciller Juan Ramón de la Fuente que pudiera hacer contacto directo con el secretario del Departamento de Estado y, si es necesario, hablar con el presidente Trump para fortalecer la coordinación”, dijo Sheinbaum durante una conferencia de prensa matutina el viernes 9 de enero de 2026.

Trump vinculó su estrategia con lo que denominó la “Doctrina Donroe”, [cambió una “M” por una “D”, en alusión a “Donald”] un concepto impulsado por sus seguidores que plantea una reinterpretación de la Doctrina Monroe, enfocada en garantizar la seguridad del hemisferio frente a amenazas externas e internas.

“Es bastante simple: no queremos que las drogas entren en nuestro país”, señaló el mandatario estadounidense a Fox News. “No queremos que gente mala entre en nuestro país”, agregó.