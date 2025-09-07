Cuáles son los tres mejores SUV eléctricos para comprar en EE.UU. en septiembre de 2025

En la actualidad, hay una gran variedad de SUV en el mercado de Estados Unidos, pero aún hay pocas marcas y modelos que pertenecen al segmento de las tres filas de asientos, y más aún que sean eléctricos. En 2025 ya hay más opciones que poco a poco llegan al mercado nacional, ya sean nuevos o incluso de segunda mano.

Cuáles son los tres mejores SUV eléctricos en Estados Unidos

De acuerdo con InsideEVs, hay tres modelos de SUV eléctricos que valen la pena adquirir este año en Estados Unidos, incluso algunos califican para el crédito fiscal federal para autos eléctricos, con hasta 7500 dólares al momento de la compra, que ahora se puede solicitar como descuento inicial en el concesionario.

Kia EV9 (kia.com)

Aunque los precios de lista pueden variar según el estado y los financiamientos, los expertos han identificado los mejores SUV eléctricos del mercado.

Hyundai Ioniq 9

El modelo 2026 de la firma surcoreana es la primera incursión de la marca en el segmento de las tres filas eléctricas. Utiliza la misma plataforma E-GMP que el Kia EV9, pero con diferencias notorias.

Con un precio inicial de 60.555 dólares, casi 5.000 menos que el SUV de Kia, este vehículo incorpora una batería más grande de 110.3 kWh de serie que le otorga una autonomía de hasta 540 km en su versión de tracción trasera.

La versión intermedia, la SE, y la tope de gama, Limited, cuentan con dos motores eléctricos que generan 303 y 422 caballos de fuerza, con 513 y 509 km de autonomía, respectivamente. El vehículo cuenta con el sistema de carga norteamericano (NACS), que le brinda más opciones de recarga en el país y una tasa de carga máxima de 235 kW. Esto le permite recargarse del 10 al 80% en tan solo 24 minutos.

Kia EV9

El SUV de tres filas de Kia es el más económico de los vehículos eléctricos en Estados Unidos. La versión Light RWD de 2026 tiene un costo de 56.495 dólares, pero los incentivos del fabricante reducen el precio a aproximadamente 50.000 dólares.

Incluso en su modelo básico, el auto cuenta con características como portón trasero eléctrico, climatizador de tres zonas, asientos delanteros ventilados, control crucero adaptativo, centrado de carril y cambio automático de carril.

Todas las configuraciones cuentan con un sistema de propulsión de alto voltaje con batería de 800 voltios, que permite cargar del 10 al 80% en solo 24 minutos, junto con un cargador NACS.

Lucid Gravity

Actualmente, la firma ofrece este vehículo en dos versiones: Grand Touring y Dream Edition. La configuración de entrada, Grand Touring, tiene un precio inicial de 98.550 dólares con una batería de 123 kWh que le otorga una autonomía estimada de 725 km, junto con dos motores que generan 828 caballos de fuerza.

Con una cajuela de 115 pies cúbicos (más de 3.200 litros), el Lucid Gravity tiene más espacio que otros competidores como el Acura ZDX Type-S, que es más lento, se carga más lento, tiene menos espacio de almacenamiento, una batería más pequeña y menos autonomía.

El mejor SUV premium de tres filas eléctrico

De acuerdo con InsideEVs, el mejor SUV de tres filas del segmento premium es el Rivian R1S, que llegó al país desde 2022. El vehículo ha mejorado a lo largo de estos años, pero su precio también ha aumentado, con un costo inicial de 78.885 dólares.

Huyndai Ioniq 9 es uno de los mejores SUV eléctricos de tres filas (hyundai.com)

Antes, el EV montaba cuatro motores con una batería “grande”, ahora los modelos 2025 y 2026 solo tienen dos motores eléctricos con una batería más pequeña, aunque tienen la plataforma Gen 2 de Rivian, que ofrece una conducción mejorada autónoma, con conducción libre de manos en carretera y cambio de carril automático, junto con cámaras de mejor calidad.

Furgoneta de tres filas

Para quienes deseen una furgoneta de tres filas y completamente eléctrica, Volkswagen ID.Buzz es una de las mejores opciones, según el medio. Tiene un estilo retro que recuerda a la camioneta de la firma alemana y es la única minivan EV en Estados Unidos.

Volkswagen ID.buzz

Aunque no es barata, con un precio inicial de 61.545 dólares y una batería de 86 kWh, con tracción trasera, 282 caballos de fuerza y 371 km de autonomía.