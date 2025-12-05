Cuándo es el Día de las velitas, la tradición anual colombiana anterior a Navidad y dónde se celebra en EE.UU.

El Día de las Velitas, también llamado la Noche de las Velitas, es una tradición de Navidad que se celebra en Colombia y, que gracias a la migración de los colombianos, se expandió por varios países del mundo. Esta celebración familiar marca el inicio de las fiestas decembrinas y llama a las personas a iluminar las calles o los hogares.

La tradición del Día de las velitas para los migrantes colombianos

El Día de las Velitas, es una de las celebraciones más tradicionales de Colombia en la época navideña, que también se llevan a cabo por los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos. Esta tradición consiste en encender velas y faroles la noche del 7 de diciembre, con el fin de conmemorar la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, destacó Telemundo.

El Día de las Velitas consiste en encender velas y faroles la noche del 7 de diciembre, para conmemorar la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María (Foto ilustrativa: PIXABAY)

La conmemoración tiene que ver con el momento en el que el Arcángel Gabriel anunció a María que había sido la elegida para ser la madre de Jesús, según la tradición religiosa. Para ello, se prenden decenas de velitas y faroles, que se colocan en las ventanas, los balcones o las entradas de las casas para iluminar el camino de la Virgen, mientras se pide un deseo y un agradecimiento personal.

La historia del Día de las velitas

El Día de las velitas celebra la Fiesta de la Inmaculada Concepción, instituida por el Papa Pío IX a mediados del siglo XIX. El concepto de esta fiesta se refiere a la idea de que, para que la Inmaculada Concepción ocurriera, la Virgen María debía haber sido redimida del pecado desde el momento de su concepción, consignó Rosetta Stone.

En la Noche de las velitas las personas deben pedir un deseo para el año que está por venir (AP Foto/Risto Bozovic) Risto Bozovic - AP

A partir del siglo V, los teólogos debatieron el estatus exacto de la santidad y la gracia de María hasta que un grupo internacional de obispos en el siglo XIX sugirió firmemente que Pío IX declarara los conceptos detrás de la Inmaculada Concepción como doctrina oficial.

Mientras el Papa oficializaba esta festividad, los católicos encendieron velas y faroles en apoyo a sus intenciones.

Cómo se celebra el Día de las velitas

El festejo tiene pequeñas variaciones en las diferentes ciudades y provincias de Colombia, desde Barranquilla hasta Bogotá. E incluso en Estados Unidos es una tradición que los inmigrantes colombianos aún conservan.

La vigilia del 7 de diciembre es una celebración íntima, familiar, por lo que también cada familia puede darle un toque particular al ritual, señaló Dallas News.

El Día de las velitas es una tradición que aún se conserva entre los migrantes colombianos en EE.UU. (Unsplash)

El Día de Velitas se apodera de barrios, conjuntos residenciales, balcones y calles completas, a través de la luz de velitas y faroles artesanales. Una de las tradiciones más comunes consiste en prender cada vela para que las personas formulen sus deseos e intenciones para el año que está por comenzar, informó British Council.

La gastronomía también juega un papel esencial en esta celebración. La Noche de las velitas, invita a compartir la mesa en familia y con amigos donde se reparten alimentos tradicionales como buñuelos, natilla, chocolate caliente, tamales, dulces típicos y empanadas.

La Noche de las velitas se celebra en Estados Unidos: desde Queens hasta Charlotte

El Día de las Velitas se celebra en Estados Unidos principalmente en las ciudades con una gran diáspora colombiana, a menudo a través de eventos comunitarios y consulares.

Festejos por el Día de las Velitas en Nueva York

En Nueva York, se celebrará en Queens, que es uno de los lugares más destacados, con música, comida típica y miles de velas y faroles. Estos eventos son organizados por la comunidad local y, a veces, con el apoyo del Consulado de Colombia en Nueva York.

El Consulado de Colombia en Houston invita a la comunidad a unirse a celebraciones con natilla, buñuelos y música. La celebración se llevará a cabo en el establecimiento Made in Medellín, un espacio emblemático para la comunidad latina en Houston, Texas ubicado en la dirección 1431 S. Mason Rd Ste A, Katy, TX 77450.

En Charlotte habrá varios eventos que simbolizan la fe y la unión, incluyendo música latina, bailes y villancicos.

En Boston el consulado local también organiza la Noche de las Velitas, en Veronica Robles Cultural Center 282 meridian St., East Boston, Massachusets 02128.