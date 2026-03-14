Cuándo juega República Dominicana vs. EE.UU. la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Miami

El diamante del loanDepot Park en Miami se prepara para un enfrentamiento que muchos expertos y aficionados ya catalogan como una final anticipada. República Dominicana y Estados Unidos se miden este domingo 15 de marzo, a las 20:00 (hora del Este), en el marco de la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026 (WBC, por sus siglas en inglés). Este cruce representa un choque de culturas y talentos en el corazón de la comunidad latina, donde las banderas dominicanas y los cánticos locales prometen un ambiente vibrante.

República Dominicana vs. USA: hora y cómo ver en vivo el WBC

La ficha oficial del encuentro del WBC destaca el duelo de Estados Unidos vs. República Dominicana y aclara que la transmisión en vivo para EE.UU. será a través de FOX Sports. Según la guía oficial de la cadena, la señal de FS1 emitirá el partido de semifinales a partir de las 20.00 (ET).

JUAN SOTO EN LA VICTORIA DE DOMINICANA

Los servicios de televisión paga que incluyan los paquetes de deportes en español ofrecen una alternativa directa para los espectadores del WBC.

En América Latina, los derechos de transmisión del World Baseball Classic los tienen ESPN y FOX. También se puede sintonizar online Disney+ y Beisbol Play por suscripción.

República Dominicana busca hacer historia en el WBC 2026

El equipo dominicano arriba a este compromiso tras una trayectoria impecable, luego de una fase de grupos arrolladora y un triunfo contundente por 10-0 frente a Corea en los cuartos de final, donde aplicaron la regla de clemencia.

La profundidad de su alineación impresiona a los analistas; las estadísticas del WBC muestran que ocho de sus jugadores lograron conectar cuadrangulares a lo largo del torneo.

Por otro lado, la selección estadounidense aseguró su cupo tras vencer a Canadá por 5-3, en un partido donde destacó el cierre de Mason Miller, quien retiró a los tres bateadores que enfrentó.

Aaron Judge, izquierda, y Bryce Harper, derecha, de Estados Unidos, celebran luego de anotar durante la tercera entrada del juego de béisbol del Clásico Mundial ante Canadá, el viernes 13 de marzo de 2026, en Houston. (AP Foto/David J. Phillip) David J. Phillip - AP

La relevancia de este partido trasciende lo deportivo; las figuras estelares como Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr. y Fernando Tatis Jr. lideran una escuadra caribeña que busca repetir la gloria, mientras que el conjunto estadounidense, campeón en 2017, apuesta a su poderío para imponerse en casa.

Miami a la expectativa por el World Baseball Classic

En Miami, el béisbol actúa como un punto de encuentro donde se mezclan las bachatas, los gritos de aliento y la pasión por un deporte que define la identidad de millones de personas en el continente.

El ambiente que se vive estos días en Miami por el WBC AP

La expectativa crece conforme se acerca el primer lanzamiento en el sur de la Florida, donde la localía del torneo no impide que la mayoría de las camisetas en las tribunas luzcan los colores de los equipos caribeños.

Los analistas aguardan una jornada de alta intensidad competitiva mientras las aficiones se reúnen en bares y peñas para seguir cada turno al bate.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.