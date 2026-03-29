Cuándo se define el último rival de México que irá al Grupo A del Mundial 2026

Los últimos días de marzo definen a los últimos clasificados para el Mundial 2026. Tras las intensas semifinales del jueves 26, el cuadro europeo ha quedado reducido a las finales que se disputarán el próximo martes 31 de marzo. El ganador de la Ruta D completará el Grupo A, donde la selección de México ya espera como cabeza de serie para la inauguración en el Estadio Azteca.

El último rival de México en el Mundial 2026

Tras los partidos del jueves, Dinamarca (que venció a Macedonia del Norte) y Chequia (que superó a Irlanda) se medirán en la gran final este martes 31 de marzo.

El vencedor de este duelo se integrará directamente al Grupo A junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur.

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Junto con la definición del grupo de México, otros países europeos definieron sus llaves finales tras las semifinales del jueves. Así quedaron las finales para el 31 de marzo:

Final Ruta A (va al Grupo B): Italia vs. Bosnia-Herzegovina. (Italia venció 2-0 a Irlanda del Norte; Bosnia eliminó a Gales 4-2 en penales tras empatar 1-1).

Italia vs. Bosnia-Herzegovina. (Italia venció 2-0 a Irlanda del Norte; Bosnia eliminó a Gales 4-2 en penales tras empatar 1-1). Final Ruta B (va al Grupo F): Suecia vs. Polonia. (Suecia venció 3-1 a Ucrania; Polonia derrotó 2-1 a Albania).

(va al Grupo F): Suecia vs. Polonia. (Suecia venció 3-1 a Ucrania; Polonia derrotó 2-1 a Albania). Final Ruta C (va al Grupo D): Kosovo vs. Turquía. (Kosovo dio la sorpresa al vencer 4-3 a Eslovaquia; Turquía superó 1-0 a Rumania).

(va al Grupo D): Kosovo vs. Turquía. (Kosovo dio la sorpresa al vencer 4-3 a Eslovaquia; Turquía superó 1-0 a Rumania). Final Ruta D (va al Grupo A): Chequia vs. Dinamarca.

México enfrentará al ganador de Chequia vs. Dinamarca

Rivales y horarios de los partidos de México en el Mundial 2026

Como parte de los países anfitriones para el Mundial 2026, México disputará sus tres partidos de la fase de grupos en su país.

Aunque aún falta definir al cuarto integrante de su zona, ya fueron confirmados los encuentros con días y horarios definidos:

La selección mexicana debutará el 11 de junio en el partido inaugural ante Sudáfrica , a las 15 hs (ET). El partido se disputará en el Estadio Azteca , denominado como Estadio Ciudad de México por la FIFA para el torneo.

en , a las (ET). El partido se disputará en el , denominado como por la FIFA para el torneo. El segundo encuentro será el 18 de junio ante Corea del Sur en el Estadio Guadalajara desde las 21 hs (ET).

será el desde las (ET). El tercer y último partido de la fase de grupos se disputará el 24 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde se medirá ante Dinamarca o Chequia desde las 21 hs (ET).

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Dado que para este Mundial se incorporará la fase de dieciseisavos de final y que los mejores terceros clasificarán, hay muchas posibilidades de distintos rivales para la selección mexicana si avanza en la etapa de grupos.