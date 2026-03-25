Para inmigrantes: qué puede controlar el ICE en los aeropuertos y cómo proteger teléfonos y computadoras

El despliegue transitorio de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en diversos aeropuertos de Estados Unidos puede tener consecuencias directas para muchas familias de origen latino y de otros países. Ante la escasez de personal en la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), las autoridades federales optaron por sumar a estos funcionarios en las terminales. Esto es lo que hay que saber.

¿El ICE revisará el status migratorio de las personas en los aeropuertos?

Las autoridades aseguran que este despliegue no tiene como objetivo realizar actividades de control migratorio, según The Washington Post. El alcalde de Atlanta, Andre Dickens, afirmó que los funcionarios federales indicaron que la presencia de ICE responde exclusivamente a necesidades de seguridad interna. Sin embargo, el presidente Donald Trump advirtió a través de redes sociales que los agentes realizarían labores de seguridad rigurosas, incluyendo el arresto inmediato de inmigrantes ilegales. Esta contradicción entre las promesas locales y las expectativas políticas crea una zona de duda sobre el proceder real de los agentes en los distintos aeropuertos del país.

¿Existe la posibilidad de que los agentes del ICE soliciten pruebas de ciudadanía en los aeropuertos?

Según Nicole Hallett, directora de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes y profesora de derecho en la Universidad de Chicago, el aeropuerto es un espacio público como cualquier otro bajo el marco legal actual.

Si un agente de ICE sospecha que una persona comete una violación migratoria, la ley le permite detener al individuo brevemente, solicitar su identificación y proceder a un arresto si considera que existe una infracción a las normas vigentes. Esta facultad permanece intacta independientemente del rol específico que el agente desempeñe durante su jornada de asistencia en las terminales.

El control de la TSA está colapsado en numerosos aeropuertos de Estados Unidos MEGAN VARNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

¿Los agentes del ICE reemplazarán a los oficiales de la TSA?

Adam Stahl, administrador adjunto de la TSA, explicó que los agentes de ICE realizan labores de apoyo no especializado. Estas incluyen tareas como la gestión de filas, el control de multitudes en las zonas de salida y la asistencia en el flujo de pasajeros para aliviar la carga operativa del personal de seguridad. En aeropuertos como Cleveland Hopkins, las autoridades confirmaron que el ICE no realiza inspecciones de documentos ni chequeos de seguridad. La representante sindical Kimberly Kraynak-Lambert criticó esta decisión en el aeropuerto de Pittsburgh, al señalar que estas funciones de control de tráfico podrían ser realizadas por voluntarios sin necesidad de utilizar personal armado de ICE con sueldo del contribuyente.

Agentes del ICE en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York TIMOTHY A. CLARY - AFP

Además, expertos como el exadministrador de la TSA, John S. Pistole, sostienen que los agentes del ICE carecen de la capacitación específica para operar equipos complejos, tales como detectores de trazas de explosivos o la resolución de alarmas ante dispositivos médicos como marcapasos. La formación de un agente de la TSA requiere ocho meses de entrenamiento intensivo, un proceso que ICE no puede replicar en el corto plazo sin generar graves interrupciones en la operatividad aeroportuaria.

Qué pasa con los residentes con green card y visa en los aeropuertos de EE.UU.

Los residentes permanentes legales y los titulares de visa se encuentran en una situación distinta a la de los ciudadanos, especialmente cuando ingresan a EE.UU. En esos casos, por lo general deben responder preguntas relacionadas con su estatus migratorio, aunque siguen con garantías vinculadas al debido proceso.

Conservan la protección de la Quinta Enmienda, lo que implica que no quedan fuera del marco constitucional por el solo hecho de no ser ciudadanos.

El nivel de revisión y el tipo de preguntas pueden ser más amplios cuando las autoridades buscan confirmar documentación, categoría migratoria o motivos de ingreso.

Tener a disposición prueba de residencia permanente o visa vigente puede facilitar el intercambio con las autoridades y evitar demoras adicionales.

¿Cómo proteger los dispositivos electrónicos ante posibles inspecciones del ICE en los aeropuertos?

Según The Intercept, la forma más efectiva de evitar la revisión de datos consiste en no llevar dispositivos sensibles durante los viajes. Si el traslado es obligatorio, expertos sugieren usar equipos descartables sin información personal o archivos confidenciales. Es fundamental desactivar el desbloqueo biométrico, como huellas o reconocimiento facial, y configurar una contraseña alfanumérica robusta.

Además, apagar el dispositivo por completo reduce significativamente las posibilidades de recuperación forense de datos frente a un acceso no autorizado.

Patrullaje del ICE en el aeropuerto JFK de Nueva York SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

¿Qué medidas adicionales refuerzan la seguridad digital?

La defensa en profundidad puede reforzar la protección. Esto implica eliminar aplicaciones sensibles, cerrar sesiones de cuentas bancarias y de correo, y utilizar modos de viaje en gestores de contraseñas.

En caso de solicitar la apertura de un dispositivo, el usuario puede negarse, aunque esto suele derivar en demoras o la confiscación del equipo mediante el formulario CBP 6051D. Mantener una copia impresa de pases de abordar y documentos importantes permite reducir la dependencia de archivos digitales almacenados en el teléfono durante el tránsito por las zonas de control.

¿En qué aeropuertos se desplegó el ICE?

Aeropuerto Internacional Chicago O’Hare (ORD)

O’Hare (ORD) Aeropuerto Internacional Cleveland Hopkins (CLE)

(CLE) Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta (ATL)

(ATL) Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston (IAH)

(IAH) Aeropuerto William P. Hobby de Houston (HOU)

(HOU) Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York (JFK)

(JFK) Aeropuerto LaGuardia de Nueva York (LGA)

(LGA) Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans (MSY)

(MSY) Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de Puerto Rico (SJU)

(SJU) Aeropuerto Internacional Newark Liberty de Nueva Jersey (EWR)

(EWR) Aeropuerto Internacional de Filadelfia (PHL)

(PHL) Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor de Texas (PHX)

(PHX) Aeropuerto Internacional de Pittsburgh (PIT)

(PIT) Aeropuerto Internacional del Suroeste de Florida (RSW)

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.