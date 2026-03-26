¿Puede el ICE chequear el estatus migratorio de alguien en el aeropuerto?

La decisión de enviar agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a 14 aeropuertos de Estados Unidos abrió un nuevo foco de preocupación entre quienes viajan dentro del país norteamericano. La medida fue adoptada a partir del 23 de marzo, en un contexto marcado por la falta de personal de la TSA, afectada por el cierre parcial del gobierno federal.

Qué autoridad tiene el ICE dentro de un aeropuerto de EE.UU.

Los agentes del ICE conservan su capacidad para aplicar la ley migratoria también dentro de un aeropuerto. Aunque su función actual haya sido presentada como logística, eso no elimina sus atribuciones habituales como autoridad federal.

Agentes Del ICE Detuvieron A Una Mujer En El Aeropuerto De San Francisco

“Realizamos controles de inmigración en los aeropuertos constantemente”, dijo el zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, a CNN. “¿Eso va a cambiar? No”, aseguró.

En la práctica, una terminal aérea funciona como un espacio público donde un agente puede acercarse a una persona, hacerle preguntas e incluso solicitarle identificación si considera que existe una situación que justifique la intervención. No se trata de un área donde las normas migratorias queden suspendidas, ni de una “zona libre” de controles.

Eso significa que un pasajero puede ser abordado en distintos sectores de la terminal, como accesos, filas de seguridad, áreas de embarque o sectores de llegada. También implica que la posibilidad de una consulta sobre identidad o situación migratoria existe, aun si el motivo formal del despliegue fue colaborar con el flujo operativo.

Sin embargo, el senador demócrata Chuck Schumer señaló que patrullar aeropuertos no está en la descripción del trabajo del ICE. “Ciertamente no es para lo que están entrenados”, dijo en un comunicado. Además, advirtió sobre la posibilidad de que los agentes de migración en las terminales actúen de la siguiente manera:

Acosar a los viajeros al pedirles que muestren sus documentos.

al pedirles que muestren sus documentos. Comprobar la ciudadanía de las personas.

de las personas. Detener a individuos sin el debido proceso, incluso si son ciudadanos estadounidenses, algo que, según el senador, ya se ha visto en otras ciudades.

“No me sorprendería que Donald Trump y Stephen Miller los animaran a hacer precisamente eso. La mera presencia del ICE va a exacerbar la situación en estos aeropuertos, donde las tensiones ya están por las nubes”, señaló el senador.

En su conferencia en el Senado, Schumer mencionó que los estadounidenses “ciertamente no quieren ver a los agentes de inmigración deteniendo a pasajeros en los aeropuertos y empeorando las cosas". “El pueblo estadounidense quiere que el ICE cambie sus formas violentas. No quieren una repetición del tipo de violencia que vimos a principios de este año en Minnesota”, agregó.

Mayor presencia de los agentes de inmigración en 14 aeropuertos de EE.UU. TIMOTHY A. CLARY - AFP

Qué hacer si un agente del ICE te detiene o intenta interrogarte

Si un agente del ICE se acerca a un pasajero, la primera recomendación es mantener la calma y no discutir físicamente ni resistirse. La segunda es entender qué preguntas son de rutina y cuáles pueden exceder ese marco.

Tanto ciudadanos como no ciudadanos conservan, en términos generales:

Derecho a guardar silencio frente a preguntas que vayan más allá de la identificación básica o del motivo del viaje.

frente a preguntas que vayan más allá de la identificación básica o del motivo del viaje. El pasajero puede limitarse a confirmar su identidad y responder cuestiones mínimas vinculadas al desplazamiento.

En caso de detención, las personas no ciudadanas pueden:

Solicitar asistencia legal

En determinadas circunstancias, negarse a consentir la revisión de pertenencias personales

El zar de la frontera aseguró que la presencia del ICE es para colaborar con las ausencias de la TSA; sin embargo, advirtió que esto no significa que no apliquen las leyes migratorias David Grunfeld - The Times-Picayune/The New Orleans Advocate

Qué límites legales tiene el ICE en un aeropuerto

La presencia del ICE en una terminal aérea no implica autoridad sin restricciones. Según lo retomado por USA Today, los viajeros siguen protegidos por garantías constitucionales, entre ellas, la protección frente a registros e incautaciones irrazonables.

Eso significa que una detención prolongada o un interrogatorio invasivo no debería producirse sin una base concreta, como sospecha razonable o causa probable. El hecho de estar en un aeropuerto no elimina esas protecciones, aunque sí modifica parte del contexto de seguridad en el que operan distintas agencias federales.

Los residentes permanentes y ciertos titulares de visa suelen estar obligados a responder preguntas vinculadas con su situación migratoria al ingresar a EE.UU. Pero incluso en esos casos conservan derechos de debido proceso.

La presencia de agentes del ICE en los aeropuertos se hizo efectiva desde el lunes 23 de marzo ADAM GRAY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por qué hay agentes del ICE en los aeropuertos de Estados Unidos

El origen del despliegue está en la crisis operativa generada por la falta de fondos federales, que afectó de lleno a la TSA. Con miles de trabajadores sin cobrar y un aumento de ausencias y renuncias, comenzaron a registrarse filas extensas, demoras y problemas de funcionamiento en varios aeropuertos.

Ante esa situación, la administración federal resolvió enviar agentes del ICE para cubrir tareas secundarias, como control de salidas, asistencia en circulación de pasajeros y apoyo logístico. Es decir, funciones que no requieren operar equipos de seguridad ni realizar inspecciones técnicas.

“Se trata de ayudar a la TSA a cumplir su misión y de que los estadounidenses puedan pasar por ese aeropuerto lo más rápido posible, respetando todas las normas y protocolos de seguridad”, señaló Homan a CNN.

Aun así, la controversia persiste porque, aunque cumplan tareas de apoyo, los agentes siguen como oficiales de inmigración con facultades de detención y verificación.

“En lugar de intentar reemplazar a los trabajadores de la TSA con agentes del ICE, Donald Trump debería pagar a los trabajadores de la TSA y lograr que los republicanos lleguen a un acuerdo antes de que el caos empeore", finalizó Schumer.